Domenica 17 Ottobre 2021, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino-

«Ci siamo fermati un anno, ma vogliamo ripartire alla grande». Grande entusiasmo per il ritorno della sagra del fagiolo borbontino, edizione numero trentanove, in programma oggi nel centro di Borbona. Un appuntamento gastronomico e non solo, che richiama generalmente visitatori da tutto il centro Italia, che giungono ad apprezzare un prodotto particolarissimo e, oggi, riconosciuto con il marchio De.Co. Il fagiolo borbontino viene coltivato esclusivamente nella zona del Comune di Borbona, è simile al fagiolo borlotto, ma si distingue principalmente per la buccia molto sottile che lo rende più digeribile e delicato, con un sapore più vicino a quello delle castagne che a quello dei legumi. Per raggiungere l’alta qualità del prodotto, gli agricoltori utilizzano metodi di coltivazione antichi, che comportano la posizione in piano, e un’altitudine di circa 750 metri sul livello del mare. Per la coltivazione del fagiolo borbontino, ancora oggi non vengono utilizzati attrezzi meccanici e concimi, tanto che la produzione è molto limitata e ne vengono raccolti solo quindici quintali in tutto. Per le sue caratteristiche, il prodotto è stato inserito nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e tra i prodotti tradizionali del Lazio. La sagra è organizzata dalla Pro loco di Borbona con la collaborazione del Comune: oggi, dalle 9, apertura degli stand gastronomici e del mercatino del riuso e dell’artigianato, e spazio al folklore e allo spettacolo con musica e trampolieri. All’ora di pranzo e fino a sera distribuzione del menù rigorosamente a base di fagiolo borbontino dall’antipasto al dolce: minestra con quadrucci fatti in casa, fagioli con salsicce, fagioli all’uccelletto e, per dessert, una nuovissima mousse, anch’essa a base di fagiolo. Non mancheranno i fuochi d’artificio e, alle 18.30-19, il tradizionale “Ballo della pupazza”. La manifestazione si terrà interamente al coperto, nel rispetto delle normative antiCovid: sono dunque necessari mascherina e Green pass. Sarà effettuato anche un servizio d’asporto.

“Niente fischi...si recita”. La rassegna - partita domenica scorsa a Montopoli di Sabina, al teatro San Michele arcangelo, con l’anteprima nazionale di “Filumè”, con Marina Vitolo e Gerardo La Barbera - propone per oggi alle 18, nella stessa location, una coppia comica, quella di Attilio Fontana ed Emiliano Reggente, che porteranno in scena uno spettacolo che non darà tregua al divertimento del pubblico. “One Shot” è un susseguirsi di sketch, canzoni, imitazioni e gag comiche, che spaziano in ogni ambito dell’arte teatrale e musicale, mettendo a confronto i due, senza esclusione di colpi, fino all’ultimo round. Dopo lo spettacolo, come da ormai consolidata tradizione, Aldo Lops e Silvia Lastilla della “Niente fischi!...Si recita!” proporranno di andare a cena con gli artisti presso il vicino Lucy Restaurant di Poggio Mirteto. Info e prenotazioni: 389/6793095 o 339/5318478.

Per la stagione di teatro ragazzi del Potlach, a Fara in Sabina, oggi alle 17 al Potlach, lo spettacolo: “Di magiche storie e montagne incantate” della Compagnia Il Melarancio. Tre personaggi (un attore narratore e animatore di figure e pupazzi, una cantante pittrice e un musicista) raccontano storie intrecciate che narrano degli animali, delle persone e delle creature misteriose che popolano le valli e le vette delle Alpi cuneesi: storie, legate da una cornice narrativa, in cui a parlare è la montagna stessa, in cui i personaggi dei racconti prendono forma e vita.

A conclusione dell’edizione 2021 di “Valle Santa in Cammino”, il consorzio delle Pro loco della Valle Santa reatina propone per oggi il pellegrinaggio al Santuario di San Felice all’Acqua a Cantalice, con la tradizionale scampagnata. Alle 8.30 ritrovo al Santuario francescano San Giacomo di Poggio Bustone. Alle 9 il via al pellegrinaggio sul tratto di sentiero dei cammini di Francesco e Benedetto che conducono al Santuario dell’Acqua di San Felice, transitando per Poggio Bustone, chiesa di San Liberato, centro storico di Cantalice, chiesa di San Gregorio. Nella piccola chiesa del Santuario di San Felice all’Acqua saranno celebrate le messe alle 9, 11 e 16.30. Per l’intera giornata, nel piazzale adiacente il Santuario, spazio al mercato agricolo di Campagna Amica di Coldiretti, con prodotti del territorio: lasagne al forno, taglieri di salumi, formaggi freschi, formaggi secchi di mucca e pecora e verdure, panini con porchetta, hamburger, prosciutto casareccio, salumi, salsiccia e pancetta arrosta, patatine di Leonessa fritte, tranci di crostata e torta di mele, birra artigianale alla spina e tanti altri prodotti. Varie le iniziative per i bambini, con il parco giochi con i gonfiabili allestito nel piazzale già dal mattino e l’animazione con la “Fattoria didattica di Coldiretti”, alle 12 e alle 15.

Nell’ambito del Reate Festival, oggi alle 18, il secondo concerto dedicato ai vincitori del Concorso internazionale di interpretazione di musica contemporanea. Nella chiesa di San Giorgio (ingresso libero) di Rieti, si esibiranno il sassofonista Francesco Ronzio e il Phoinikes Sax Quartet, vincitori, rispettivamente, del primo premio per la categoria strumenti a fiato e del Premio Città di Rieti. Nella chiesa di San Giorgio ingresso libero. Info e prenotazioni: 328/5361915 o e-mail: promozione@reatefestival.it o www.reatefestival.it.

Per “Sabina in prima fila - Il cinema dove non c’è”, giunto alla terza edizione, appuntamento a Casperia, al teatro Ignazio Gennari: per la famiglia è “Balto e Togo”, versione live-action del cartone animato degli anni ‘90, sul grande schermo oggi alle 17. “Sabina in prima fila” sarà a Casperia anche nel prossimo fine settimana, con altri due film: venerdì 22 alle 21 un altro film da Oscar, stavolta per il miglior attore protagonista, Anthony Hopkins, in “Father - Nulla è come sembra”, dove recita al fianco di un altro Oscar, l’attrice Olivia Colman. Chiude la rassegna di Casperia domenica 24 alle 17 “Lassie torna a casa”, nella versione moderna del regista Hanno Olderdissen.

Festival della Famiglia di Fara Sabina: oggi dalle 10 alle 18, presso il bike park di Passo Corese, il “Villaggio dei bambini”, con spettacoli di burattini e magia, tanti laboratori, personaggi dei cartoni, musica e altro. «Un weekend da passare insieme - dice il sindaco Roberta Cuneo - all’insegna del divertimento».

Giornate del Fai d’Autunno 2021 con il Gruppo Fai Sabina che oggi sarà a Toffia. Ci saranno visite col giro del borgo ogni mezz’ora dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. La visita all’interno delle mura durerà circa un’ora e mezza. I visitatori andranno dalla Porta Maggiore rinascimentale alla chiesa di Santa Maria Nova, che sorge sul punto più alto. Il percorso lungo lo sperone di roccia è fiancheggiato da un lato e dall’altro da palazzi che rendono Toffia un unicum in Sabina. Il programma del Fai non si limita solo al giro del borgo. C’è da vedere l’Oratorio delle Stimmate (oggi residenza privata, aperta straordinariamente per l’occasione) con l’affresco di Vincenzo Manenti. E al “PictorSabinus”, che molto ha operato a Toffia, è dedicato un evento multimediale del teatro Potlach di Fara Sabina, che avrà luogo nel Palazzo Ruffetti-Bufalieri (anch’esso normalmente chiuso al pubblico). E, ancora, la mostra storica nel Palazzo Orsini, oggi sede del Comune e la visita a San Lorenzo, fuori il borgo, la chiesa più antica di Toffia, ricca di storia e di opere d’arte. Inoltre oggi alle 16, conferenza con la storica dell’arte Ileana Tozzi che racconterà la vita e le opere di Vincenzo Manenti. Prenotazioni sul sito del Fai nazionale, al seguente indirizzo: https://www.fondoambiente.it/luoghi/ toffia?gfa .



Intanto nella stazione di Rieti sempre per le Giornate del Fai, oggi dalle 12 alle 15.30 fa tappa il treno storico (visitabile) della Fondazione Ferrovie.