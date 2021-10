Lunedì 1 Novembre 2021, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del primo novembre in tutto il Reatino.

Proseguendo il tour nella provincia del Lazio, riapertura del teatro Comunale di Forano, per la rassegna itinerante “Sabina in prima fila”. Per tre settimane la proposta di cinema proseguirà a Forano. Lunedì 1° novembre, festa d’Ognissanti: a Monte Santa Maria, nel Comune di Poggio Nativo, è in programma alla Casa del Cittadino il film “School of Mafia”.

Festa d’Autunno oggi ad Amatrice tra mercatini e degustazioni di prodotti tipici autunnali, dalla polenta alle salsicce, al vin brulé, con spettacoli di intrattenimento e musica.

Edizione 27 per la Festa d’Autunno e 23 per l’Alta via del Marrone ad Antrodoco, oggi, con gara di arco storico, stand, musica, caldarroste e street food.

Escursioni proposte da Sabina in Trekking. Oggi si va alle Gole del Farfa e poi la visita all’Alpaca Ranch a Castelnuovo di Farfa. Previsto anche il pranzo. Info e prenotazioni: 327/9308192 (Stefano).

«Erano matti? Chissà»: queste le parole di Vittorio Sgarbi dopo aver visitato la mostra “Robe da matti”, curata da Manlio Paolocci (che fu medico psichiatra del “San Francesco”) allestita dalla Fondazione Varrone a Palazzo Potenziani-Fabri, a Rieti, di disegni, quadri e memorie degli internati all’allora ospedale psichiatrico di Rieti tra il 1960 e il 1980. Una mostra che ha riaperto ed è visitabile fino al 9 gennaio 2022, il sabato e la domenica dalle 17 alle 20, a ingresso libero previa esibizione del Green pass. Inaugurata a ottobre 2020 e prorogata al gennaio successivo per il grande successo di pubblico, la mostra era stata chiusa a novembre 2020 per effetto della recrudescenza della pandemia, ma era rimasta allestita, con l’obiettivo di poterla riaprire.