RIETI - Mercatini di primavera e visita alla cava di marmo rosa, a Pasquetta, ai Prati di Cottanello. I mercatini apriranno alle 9.30 e fino al primo pomeriggio, tra artigianato e natura. Ci sarà artigianato sabino e non, “Ars castri” di Cottanello e poi, dalle 10.30, l’apertura stagionale della cava di marmo, con visite alle 10.30 e alle 11.30. Chi volesse partecipare può scrivere alla pagina facebook o instagram del Comune o all’ufficio turistico.

Concerto di Pasqua, oggi, a Greccio. Presso la chiesa di San Michele Arcangelo, l’Orchestra filarmonica Città di Roma, diretta dal maestro Emanuele Stracchi, si esibirà in un concerto che rappresenta una particolarità, l’esecuzione di un’opera di Gaetano Donizetti, la “Parafrasi del Christus”, che è stata composta quasi duecento anni fa. «Per questo concerto della domenica di Pasqua - spiega il maestro, compositore e direttore d’orchestra sabino Stracchi - faremo ascoltare al pubblico una partitura donizettiana di rara esecuzione: la “Parafrasi del Christus”, una cantata spirituale scritta da Donizetti nel 1829, in quattro movimenti, per soprano, alto e archi e di cui sto curando l’edizione critica». Insieme alla Filarmonica orchestra Città di Roma, ci saranno il mezzosoprano Giada Frasconi e il soprano Michela Varvaro. L’appuntamento è presso la chiesa di San Michele Arcangelo di Greccio alle 18. La prenotazione per assistere al concerto è obbligatoria e fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni al numero di telefono: 333/5210876. La Parafrasi del Christus, per soprano, contralto ed archi, è pervenuta in un’unica redazione autografa conservata presso la biblioteca del Conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli. La partitura è articolata in quattro numeri: duetto, solo del soprano, solo del contralto, duetto.

Alla scoperta delle gole del Farfa, in Sabina. È la meta dell’escursione di Pasquetta organizzata dall’Associazione “Sabina in trekking”, al monumento naturale del Lazio, area naturale protetta, tra i territori di Castelnuovo di Farfa e di Mompeo. Prevista la visita e il pranzo all’Alpaca ranch. Un percorso di trekking di media difficoltà, che si snoda partendo da Castelnuovo di Farfa per poi discendere sino al fiume omonimo. Il punto di partenza sarà dall’Alpaca ranch. Nella vallata per una sterrata e un sentiero, si arriva al ponte medievale che, un tempo, collegava gli abitati di Mompeo e Castelnuovo di Farfa, quindi si risale il fiume Farfa, andando verso la confluenza col torrente Montenero. Qui si incontrano i ruderi del mulino ad acqua, noto come “Mola Naro Patrizi”, opificio idraulico costruito tra la metà dell’VIII e la metà del XII secolo. Dopo la visita, seguendo il corso del Farfa, si arriva alle gole del Farfa, all’interno della Riserva naturale regionale Nazzano Tevere Farfa. Terminata l’esplorazione alle gole, ritorno all’Alpaca ranch, dove si sosterà per il pranzo, a base di prodotti tipici locali. Per informazioni e prenotazioni (entro le 19 di domenica) il numero di telefono è 327/9308192 oppure, l’indirizzo e-mail è sabinaintrekking@libero.it.

Nella sala espositiva “Le stelle - galleria dello spettro artistico”, del Polo autismo Sant’Eusanio di Rieti, in via delle Stelle 28, inaugurata la mostra/concorso “Arte a Cavallo”. L’iniziativa, programmata dall’Associazione Porta d’Arce, nell’edizione 2023 dei Cavalli Infiocchettati, organizzata e realizzata dalla onlus Loco Motiva, che gestisce il Polo autismo di Rieti, ha visto la partecipazione di pittori, scultori e grafici provenienti da tutta Italia, soprattutto dalla vicina Umbria. Questi i nomi dei partecipanti: Anna Rita Zoffoli, Antonella Colangeli, Barbara Novelli, Binci, Chiara Cecchetti, Dag Andrea Noto, Daniele Giacomozzi, Daniele Pagliarini, Federico Paciucci, Francesca Graziano, Graziella Crudelini Celori, Guido Angeletti, Ilaria Masucci, Loco Motiva Artismo, Luigi Illuminati, Jorex, Maela Piersanti, Marina Raimondi, Massimo Federici, Matteo Aiani, Marcello Bonforte, Simone Vannelli.