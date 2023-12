Sabato 23 Dicembre 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Fervono i preparativi per lo spettacolo “La notte dei miracoli: 800 anni del presepe”, organizzato dal Comune di Rieti e dal Comitato nazionale per l’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe - Greccio 2023, che si terrà questa sera alle 20.45, al teatro Flavio Vespasiano di Rieti. La riapertura del teatro è avvenuta martedì scorso dopo il lungo stop. Troupe Rai in città e artisti in arrivo per le prove del grande show natalizio che vedrà sul palcoscenico del teatro cittadino l’Orchestra sinfonica del Conservatorio di musica “Alfredo Casella” dell’Aquila e Piceno Pop Chorus, diretti dalla bacchetta del maestro Leonardo De Amicis, con la conduzione della presentatrice Lorena Bianchetti e i testi originali di Paolo Logli. Ad esibirsi, i Pooh, con Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli. Sul palco, Alex Britti, Simone Cristicchi, già arrivato a Rieti per il suo recital di mercoledì scorso al Templum Pacis del Terminillo. E, ancora, Amara, il jazzista Stefano Di Battista, Clara, Vittoriana De Amicis, gli attori Stefano Fresi e Claudia Campagnola e, infine, il cantautore Riccardo Cocciante in collegamento da Greccio. «Siamo felici di poter sostenere, con la nostra presenza, questo evento - sottolineano i Pooh. - Il Natale è l’occasione migliore per poter aiutare chi è in difficoltà». Il grande concerto, per cui i biglietti messi in vendita on-line sono andati esauriti, considerando anche la limitata capienza del teatro, fa parte del programma delle celebrazioni per l’ottavo centenario del presepe, che hanno avuto come culmine questa ultima settimana con le iniziative nel Reatino, a partire dallo spettacolo pirotecnico “Luce!”, che ha illuminato la Valle Santa e proseguendo con i concerti di Terminillo e Cittaducale, dove ieri si sono esibiti I Neri per Caso. «Abbiamo lavorato duramente per proporre ai reatini un grande evento, di alto profilo culturale, diffuso in più luoghi della città e che proietterà Rieti alla ribalta nazionale», commenta il vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Rieti, Chiara Mestichelli. Particolare non da poco, lo spettacolo di questa sera ha portato un sold out negli hotel reatini, pieni fino all’orlo tra tecnici, maestranze e orchestrali, molti dei quali arrivati in città già dall’inizio della settimana per l’allestimento della manifestazione. Senza contare i bar, i catering, i ristoranti e le ditte di autonoleggio. Il ricavato della vendita dei biglietti servirà a supportare le attività benefiche della Mensa di Santa Chiara di Rieti, e chi non è riuscito a prendere i biglietti non disperi: il concerto sarà appunto trasmesso su Rai Uno, martedì 2 gennaio: una vetrina importantissima per la città di Rieti.

Appuntamento musicale a ingresso libero, oggi alle 18 a Rieti, nella chiesa di San Domenico, a cura della Concert band città di Rieti, con il Coro “Giuseppe Rosati”. Il tradizionale concerto “Natale nella Valle” rientra tra le iniziative della VII edizione de “La valle del primo presepe”. Protagonisti, la Banda musicale Città di Rieti, sotto la direzione artistica di Giancarlo Cecca e il Coro “Giuseppe Rosati”, nato nel 2016.

A Casperia, oggi alle 12, aprono i mercatini, il punto ristoro e poi, dalle 15, sotto le mura, la prima tombola vivente “de Aspra” a premi. Dalle 20.30, in palestra, concerto della Banda musicale “Città di Casperia” diretta da Giuseppe De Simoni. Sempre in palestra, ma il 26 dicembre alle 21, la Life dance school della coreografa Emanuela Antonelli presenta lo spettacolo natalizi “Il viaggio per la Vita”: danza classica, moderna, jazz e funky; nella serata, un piccolo revival di Romeo e Giulietta “Ama e Cambia il Mondo”: partecipano le allieve dei gruppi di danza di Casperia, Stimigliano, Torri in Sabina, Forano, Cottanello e Magliano Sabina. Sempre il 26 dicembre, a Selci alle 18, nella palestra della scuola elementare, il concerto di Natale della Banda musicale comunale di Selci, diretta da Fabrizio Lalli.

A Leonessa, oggi alle 17.30, in piazza 7 Aprile, la tombolata e, martedì prossimo, il villaggio di Babbo Natale.

Oggi dalle 15, il villaggio di Babbo Natale sarà invece ad Amatrice (piazzale ex Anpas).

Prima edizione del presepe vivente a Cantalupo in Sabina, su iniziativa di Lamberto Bianchi: verrà riproposta la versione vivente della Natività, lunedì 25 dicembre alle 18 in piazza Garibaldi. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà il 26 dicembre o il 6 gennaio. Presepe medievale itinerante, martedì, a Bocchignano di Montopoli, il 26 dicembre e il 6 gennaio, che si snoderà nelle vie del centro storico.

Tra i presepi esposti nel Reatino, c’è quello subacqueo alle sorgenti di Santa Susanna a Rivodutri, unico nel Centro Italia, con le grandi statue calate nella vasca dai sommozzatori.

Il cinema di “Sabina in prima fila - Il cinema dove non c’è” riempie le sale per il Natale. Oggi: a Forano, nella sala cinema del centro metaculturale, alle 17.30, è la volta di “Grazie Ragazzi”, che sarà replicato anche al teatro Sant’Agostino di Antrodoco alle 21. Il film di animazione “Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo”, verrà proiettato a Poggio Moiano, al teatro Vicolo Primo alle 17.30 e a Mompeo, a Palazzo Orsini Naro, alle 18. Al teatro Sant’Antonio di Scandriglia, alle 17.30, “Belle & Sebastien - Next generation”. Altra giornata dedicata al cinema sarà poi quella di martedì 26 dicembre, Santo Stefano: a Casperia, al teatro alle 17.30, “Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo”, mentre al teatro Manlio di Magliano Sabina, alle 17.30, proiezione di “Il grande giorno”, che verrà replicato lo stesso giorno, ma alle 18, a Palazzo Orsini Naro di Mompeo. Biglietto d’ingresso: 4 euro.

Non un Natale qualunque quello che si vive quest’anno a Greccio. Gli 800 anni del presepe vivente, ideato da San Francesco nel 1223, hanno donato nuova luce al paese, mai così visitato come in queste settimane di festa, con arrivi da tutto il Lazio e non solo. Difficile ricordare 50 pullman di turisti in una sola domenica o tre troupes televisive in una giornata. Eppure è successo. Sullo sfondo il santuario (aperto dalle 9 alle 18), il museo (dalle 10 alle 13 e dalle 13.30 alle 18.30), la mostra-mercato (dalle 10 alle 18), il sentiero degli artisti e la rievocazione storica del primo presepe del mondo, giunta anch’essa a un importante traguardo, il mezzo secolo di vita. Nata da un’intuizione della Pro loco in occasione del 750esimo anniversario del Natale di Francesco, la sacra rappresentazione torna quest’anno col fascino di sempre, ma con una ventina di comparse in più e un nuovo quadro, la scena del Papa, reinserita nel copione per ricordare l’approvazione della Regola dei frati minori, datata 29 novembre 1223. Messe in archivio le rievocazioni dell’8 dicembre a Greccio e di domenica scorsa a Siena, il prossimo appuntamento è fissato per il 24 dicembre, alle 22.30, nel piazzale inferiore del convento, dove sono state installate tribune per il pubblico, con 1.500 posti a sedere e una tensostruttura riscaldata. In poco meno di un’ora, le sette scene del presepe vivente - sceneggiate e dirette dal regista locale, Stefano Martini - ripercorreranno la presenza di San Francesco a Greccio tra il 1209 e il 1223. Sul set naturale del piazzale intitolato a Giovanni Paolo II, 70 comparse in costume medievale e dialoghi interamente dal vivo. Al termine della rievocazione, nella chiesa del santuario, il vescovo di Rieti, monsignor Vito Piccinonna, officerà la messa di mezzanotte, animata dal coro “Piccoli amici del presepio”. Lunedì alle 12, la solenne celebrazione di Natale sarà presieduta, invece, dal Ministro generale dell’ordine dei Frati Minori, padre Massimo Fusarelli. Fitto il calendario delle repliche del presepe vivente: martedì 26, giovedì 28 e sabato 30 dicembre, l’1, il 5, 6 e 7 gennaio, sempre alle 17.45. Greccio e il suo presepe protagonisti anche su Rai 1 domenica 24, alle 12.20, nel corso della trasmissione “Linea Verde”, interamente registrata nelle campagne reatine e nei quattro santuari della Valle Santa. Ancora su Rai 1, lunedì 25 alle 23.30, servizi da Greccio e Betlemme durante la trasmissione “Le note di Natale”.