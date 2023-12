Sabato 16 Dicembre 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Tempo di festa, regali e di shopping per il Natale e a Rieti sbarcano “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, dopo il successo in altre realtà del Lazio. Appuntamento oggi a piazzale Adolfo Leoni, area del PalaCordoni, dalle 8 alle 19, con le proposte all’insegna del meglio del made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le ormai famose “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio, che proporrà un insieme di bancarelle, colori e pubblico, per rivivere le atmosfere del “Mercato del Forte”, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Sui grandi banchi di vendita, il meglio della tradizione toscana e italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di alta fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, tessuti raffinati di arte fiorentina. Bandite per statuto imitazioni e mercanzie di scarso pregio, sui banchi de “Gli Ambulanti di Forte di Marmi” si trovano le nuove tendenze della moda, riprese spesso anche da tanti fashion blog e magazine femminili. «Il nostro è un invito - spiega il presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli - a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l’immagine coordinata delle bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente».

Tesori a quattro zampe propone per oggi, dalle 9.30 alle 19.30, “Natale a quattro zampe”, una raccolta di cibo per cani e per gatti senza famiglia. Sarà possibile acquistare e donare ai volontari dell’associazione il cibo per gli amici a quattro zampe in diversi punti di Rieti e provincia: Coop Futura in piazzale Angelucci a Rieti, Coop I Cubi a Villa Reatina a Rieti, Superconti a Micioccoli a Rieti, Coop di Passo Corese e la Coop di Montopoli di Sabina.

A Greccio prosegue la mostra mercato dell’artigianato e dell’oggettistica per il presepio, nel centro storico. Nell’esposizione, i prodotti dell’artigianato artistico e natalizio, collegati al presepe, e le idee regalo realizzate dagli oltre trenta espositori. La mostra mercato sarà aperta dalle 10 alle 18, con ingresso libero: le aperture sono nelle giornate di 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre. Quindi, con l’arrivo del nuovo anno, mostra mercato aperta nelle giornate del primo gennaio, quindi di 4, 5, 6 e 7 gennaio.

Oggi 20.45, all’Auditorium Santa Scolastica di Rieti, appuntamento per “Rieti in scena” con Roberto Pambianchi che canta Lucio Battisti: uno dei migliori interpreti delle canzoni del cantautore originario di Poggio Bustone proporrà alcuni dei suoi grandi successi composti insieme a Mogol.

Doppio appuntamento con lo spettacolo teatrale “Brutta - Storia di un corpo come tanti”, di Giulia Blasi, che sarà rappresentato questa sera alle 21 ad Antrodoco (teatro Sant’Agostino) e domenica alle 18 a Scandriglia (teatro Comunale Sant’Antonio). Protagonista l’attrice Cristiana Vaccaro (sul set di “Un medico in famiglia”), insieme a Michele Riondino. La regia è di Francesco Zecca, produzione e distribuzione di Do7 Factory. Informazioni e prenotazioni su succedeinsabina@gmail.com, ingresso 6 euro.

Oggi alle 20.30, presso il Complesso San Bernardino, per “Aspettando il Natale...a Toffia”, lo spettacolo “L’annu Di’ Quadrifoggj”, una commedia di Maria Petrucci messa in scena dalla Compagnia dei Dialettanti, adattamento e regia di Pino Grossi. Una commedia scritta nel 1997 da Petrucci, scultrice e pittrice di Toffia. Il titolo racconta le vicende di una famiglia della prima metà del ‘900 che, dopo un serie di situazioni, si chiude all’insegna dell’armonia e dell’amore che regna in famiglia, dove ognuno è accolto e accettato per quello che è. In scena Giada Zacchia, Claudia Zonetti, Donatella Zonetti, Elisabetta Zonetti, Damiano Longo, Ciro Mascaro, Danilo Pezzotti, Sergio Pezzotti, David Rauco. A seguire, degustazione di prodotti tipici. Ingresso spettacolo e degustazione: 12 euro. Info e prenotazioni: 347/9293552.

La proposta di cinema di “Sabina in prima fila - Il cinema dove non c’è”: oggi alle 17.30, si apre la sala cinema del centro metaculturale di Forano (a piazza Mazzini), con il film di Mario Martone “Laggiù qualcuno mi ama”. Alle 18 di oggi, apre anche la sala di Palazzo Orsini Naro a Mompeo, con il film “Il grande giorno” di Massimo Venier, con Aldo, Giovanni e Giacomo. Domenica alle 17.30, inaugura la sala polivalente della scuola di Cottanello, per il film di Edoardo Falcone “Il Principe di Roma”, con Marco Giallini e Sergio Rubini. Lunedì 18, al teatro Luigi Cianni di Castelnuovo di Farfa, alle 17.30, il film “Belle e Sebastien - Next Generation” di Pierre Coré. Biglietto unico d’ingresso a 4 euro. Musica al teatro Ignazio Gennari di Casperia, domenica alle 18, con il concerto natalizio del Duo Alto e basso, con Carla Tutino al contrabbasso e Paola Emanuele alla viola (ingresso 5 euro).

Fino a venerdì 22 dicembre, la onlus Locomotiva propone iniziative per promuovere la cultura della solidarietà e dell’inclusione e per sostenere le tante attività quotidiane dedicate a persone autistiche nel polo autismo Sant’Eusanio, in Porta d’Arce, a Rieti. Tra queste, “Natale solidale”, nella sala espositiva “Le stelle - galleria dello spettro artistico” con la mostra fotografica “Loco emotiva”, con immagini realizzate dai fotografi dell’associazione Utopia di Rieti. Contemporaneamente si potrà accedere alla mostra/mercato del mercatino di Natale, con i lavori prodotti dai ragazzi con autismo. Entrambe le iniziative saranno fruibili con ingresso libero.