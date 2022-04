Domenica 24 Aprile 2022, 00:44

RIETI - Concerti e incontri di primavera, oggi, a Poggio Moiano. A cura di Sabina elettroacustica, c'è l’edizione 2022 dell’Emufest Sabina al teatro Vicolo Primo, con musica elettronica, elettroacustica e strumentale in un festival internazionale con artisti di qualità. Organizzato dal Comune di Poggio Moiano, con il contributo della Regione Lazio, Emufest Sabina ha una tradizione pluriennale, essendosi svolto dal 2018 a Poggio Moiano, ma raccogliendo la tradizione decennale di Emufest, svoltosi all’Accademia di Santa Cecilia in Roma. Per la direzione artistica dei maestri Giorgio Nottoli e Danilo Santilli, questa edizione primaverile si distingue per il prestigio della proposta. Oggi alle 18, Luca Sanzò, allievo del grande violista Bruno Giuranna, presenta un percorso musicale di grande interesse, “La viola nel tempo”, guidando il pubblico in un viaggio dedicato allo strumento che parte dall’epoca barocca e si concentra sul ‘900, sino a raggiungere gli anni Duemila, dove la viola incontra l’elettronica. Emufest Sabina è a ingresso gratuito, nel rispetto della normativa antiCovid vigente, con possibilità di prenotare all’e-mail: eventiapoggiomoiano@gmail.com.

A Palazzo Dosi-Delfini, a Rieti, “Giorgio de Chirico, gli spettacoli disegnati”, a cura della Fondazione Varrone. Una mostra che sta riscuotendo un enorme successo e che vede riunite, per la prima volta dopo molti anni, a Rieti, le più importanti opere del maestro della Metafisica. La mostra è aperta fino al 31 luglio, tutti i giorni, compreso il 25 aprile, eccetto il lunedì dalle 17 alle 20; il sabato e la domenica anche la mattina dalle 10 alle 13. L’ingresso è gratuito.

Per la stagione di teatro ragazzi, al teatro Potlach di Fara in Sabina, oggi alle 17, lo spettacolo “Di magiche storie e montagne incantate”, a cura della Compagnia Il Melarancio, con Gimmi Basilotta, Isacco Basilotta e Gaia Marlino. Testo e regia di Gimmi Basilotta. Tre personaggi (un attore narratore e animatore di figure e pupazzi, una cantante pittrice e un musicista) raccontano alcune storie intrecciate che narrano di animali, persone e creature misteriose che popolano le valli e le vette delle Alpi cuneesi. Biglietto 5 euro. Info: 351/7954176.

Continuano gli spettacoli al teatro San Michele Arcangelo di Montopoli di Sabina, nella rassegna organizzata dalla “Niente Fischi si recita!” di Aldo Lops e Silvia Lastilla. Disponibili ancora gli ultimi biglietti a prezzi ridotti a 15 euro (anziché 20 euro) per lo spettacolo di Gigi Miseferi “Dalle Lasagne al Brod...way”, in programma oggi con inizio alle 18. Si annunciano divertimento e risate con il poliedrico artista che proporrà gag esilaranti e tanta buona musica da cantare e ballare, in un live music che sarà un viaggio all’insegna dell’allegria, tra i grandi successi degli anni ‘30, ‘40 e ‘50, passando per i favolosi anni ‘60 fino ad arrivare agli anni più vicini quali i ‘70, ‘80 e ‘90. Ad accompagnare l’artista, i musicisti della Band Larga, Francesco Pappaletto al pianoforte e tastiera e Tonino Palamara alla batteria. Lo spettatore verrà coinvolto con lo spettacolo fatto di canzoni, racconti e aneddoti e Gigi Miseferi che interagirà con il pubblico. Alla fine dello spettacolo, sono di prassi alcuni bis, con un medley di canzoni coinvolgenti. Informazioni e prenotazioni ai numeri di telefono: 389/6793095 oppure 339/5318478. Dopo il teatro, per chi vuole, si potrà cenare con gli artisti presso il vicino Lucy restaurant di Poggio Mirteto, anche in questo caso a prezzo promozionale, per un menù completo riservato solo ad artisti e pubblico del teatro.

Un ricco programma escursionistico in provincia. L’Associazione Sabina in Trekking, propone oggi, una escursione ai pratoni di Cottanello mentre, lunedì, il Cammino della Resistenza in Sabina. Oggi, escursione partendo dal borgo di Cottanello fino ad arrivare alle Casette, un piccolo borgo che i pastori utilizzano quando mucche, pecore, capre, cavalli e maiali vengono portati ai pascoli alti. Durante l’escursione, prima di arrivare alle Casette, si potrà ammirare la caratteristica cava romana (istituita a monumento naturale dalla Regione Lazio) di marmo rosso, denominato “Pietra Persichina” o “Marmo di Cottanello”, estratto nella cava del monte Lacerone che sovrasta il paese. Dopo la visita alla cava, la camminata fino ai Pratoni per il pranzo e il riposo. Grigliata alla brace, con la legna del bosco: salsicce e arrosticini, bruschette, biscotti artigianali e vino rosso locale.

Lunedì camminata tradizionale del “25 Aprile”, percorrendo sentieri storici sul Cammino della Resistenza, dal borgo di Catino (frazione di Poggio Catino) sino ad arrivare nelle vicinanze del Monte Tancia. Prevista la visita, partendo da Catino, alla Torre longobarda, con ruderi fortificati risalenti al VII secolo. Si proseguirà poi alternando sentieri con carrarecce, fino a raggiungere lo storico Casale Ferri, casolare dove nel 1944 si stabilì la sede del comando operativo della Brigata partigiana D’Ercole-Stalin. Tutta questa zona montana è stata teatro di organizzazione e resistenza dei partigiani, impegnati a difendere, sabotare e combattere l’occupazione nazista. Sosta pranzo sul pratone, con grigliata alla brace. Info e iscrizioni su messenger, instagram o whatspp al 327/9308192. Intanto sono già aperte le iscrizioni per le iniziative del 30 aprile e del 1° maggio: fave e pecorino a Casale Fatucchio passando per le Pozze del diavolo. Anche in questo caso ci sarà la possibilità di pranzare con grigliata alla brace. Info e iscrizioni su messenger, instagram oppure whatsapp al 327/9308192. L’Associazione culturale Riattivati, che si trova presso Grotti Falesia, organizza per domani alle 16 il trekking nella “Terra delle Grotti” con partenza in via VIII Marzo a Grotti. Un itinerario di circa due ore alla scoperta della falesia di Grotti, dell’antico abitato a ridosso di pareti rocciose, tra le più antiche testimonianze della presenza dell’uomo nel territorio. Info e prenotazioni su www.riattivati.org.