Domenica 12 Marzo 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Il fotoreporter Valerio Nicolosi, autore del libro “Il gioco sporco. L’uso dei migranti come arma impropria” e il regista e attore Ascanio Celestini, oggi a Rieti. L'occasione è il lancio della seconda edizione di "Prime Minister Rieti": l'appuntamento è alle 11 a Le Tre Porte, in via della Verdura 21/25, a Rieti). Moderà l'incontro, la giornalista Annalisa Nicoletti.