Domenica 4 Luglio 2021, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Nuovi spettacoli nell’ambito del Festival il Passo Umile e Lieto, appuntamento che offre, attraverso la musica e la poesia, un viaggio nei luoghi storici della Valle Santa reatina. Oggi alle 18, sotto gli archi del Palazzo Papale di Rieti, David Riondino & Cantori in Ottava “Improvvisar cantando”. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. La rassegna è organizzata da Finisterre, con il contributo della Regione Lazio, la collaborazione della Diocesi di Rieti, di ProMis e Ass. Mundus, con il patrocinio dei Comuni di Rieti, Greccio, Contigliano e dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Nuove iniziative della Fondazione Flavio Vespasiano, da quelle estive legate al Festival Arte ai piedi della montagna, a luglio, a quelle della XIII edizione del Reate Festival che, a una ricca programmazione concertistica e di teatro musicale, aggiunge quest’anno una serie di attività rivolte alla formazione, oltre alla promozione dei giovani artisti. Le prime attività organizzate dalla Fondazione Flavio Vespasiano riguardano la rassegna Arte ai piedi della montagna, collegata alla rivalutazione del tessuto socio-culturale, in particolare dei centri storici, a seguito dei danni causati dal sisma nel centro Italia. Verranno presentati concerti presso luoghi simbolo della città di Rieti: il Giardino Medievale (il 16 luglio con il Quintetto di fiati Ellet, alle 19) e il Teatro Flavio Vespasiano (19 settembre, Jazz Big Band e Fabrizio Bosso, ore 18). L’estate sarà anche il periodo nel quale potranno preparare e inviare i filmati i giovani musicisti che decideranno di partecipare alla seconda edizione del Concorso internazionale di interpretazione di musica contemporanea dedicato a singoli esecutori e a formazioni vocali e strumentali under 35.

Dopo un anno di stop forzato, torna il Festival delle Eccezioni a Casperia. L’appuntamento culturale, quest’anno, avrà come tema centrale il concetto di errore. Una due giorni tra oggi e domenica con mostre, incontri, installazioni ed escursioni all’aperto. Il festival è organizzato da Schegge di Cotone Aps, in collaborazione con Fondazione Varrone e Comune di Casperia. Il festival offre, di fatto, la possibilità di costruirsi il proprio “programma fai-da-te” nei vicoli del borgo, decidendo tempi e modi del percorso. Il primo “errore” dell’edizione 2021 sarà il centenario dalla nascita di Gianni Rodari, festeggiato con un anno di ritardo. A lui è dedicata una mostra collettiva ispirata al suo “Libro degli Errori”, accompagnata da pannelli dedicati agli illustratori de “L’Enciclopedia della Favola”, realizzati con la collaborazione della Biblioteca centrale Ragazzi e dalle Biblioteche di Roma. Altri errori saranno presentati dagli artigiani e artisti che, con le loro opere e le loro installazioni, riempiranno piazze e strade di Casperia, offrendo il loro punto di vista sul tema. Il visitatore avrà l’occasione di confrontarsi con diversi approcci artistici, dalle scenografie e sculture di Luciano Minestrella alle illustrazioni di Manuel De Carli, dalle colorate creazioni di Sabrina Ventrella alle ceramiche di Ludovica Silvestri. Dell’errore nel cinema e nell’editoria parleranno, nei due incontri-conferenze, Leonardo Luccone (Oblique Studio) con “La vita insidiosa dei refusi” e Filippo Mazzarella (Corriere della Sera, Dizionario Mereghetti) con “L’errore nella fruizione (lo streaming, il covid e le nuove frontiere della visione in presenza)”. Anche il pubblico potrà commettere “errori” tra caccia al tesoro alla scoperta di errori, giochi e giri per i vicoli.