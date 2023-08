Martedì 15 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti di ferragosto in tutto il Reatino.

A Toffia, “Riviviamo il centro storico” questa sera con concerti itineranti (suoni dal silenzio) e nelle piazze del borgo con musica romana, canzoni d’autore, il Macchiarlo e i Trillanti.

Artisti di strada oggi a Montenero Sabino a partire dalle 18.30 le vie del centro storico e il Castello Orsini saranno animati da spettacoli con giocolieri, acrobati, equilibristi e mangiafuoco. Saranno presenti stand enogastronomici.

Al Fara Music Festival presso i giardini dell’Abbazia di Farfa questa sera alle 21.30 il trio formato da Riccardo Barba al piano e sintetizzatori, Nicola Ziliani al contrabbasso e Federico Negri alla batteria presenta il disco Orpheus in the Underground, progetto in cui il jazz e la musica classica si fondono con il rock. Il disco si compone di brani originali di Riccardo Barba, un brano della band americana Au Revoir Simone e Nimrod dalle Enigma Variations di Edward Elgar.

La Bella Estate di Casaprota propone il suo ultimo appuntamento di Ferragosto questa sera con il concerto di chiusura con l’orchestra La Banda del cuore e gli stand gastronomici dove degustare prodotti tipici. A Poggio Catino processione e a seguire, in serata, il concerto della banda musicale poggiocatinense. A Forano dopo la processione per l’Assunzione della Vergine Maria questa sera pasta offerta dal comitato delle Feste Agostane e poi il concerto della Banda musicale del paese.

Mostra a Palazzo Dosi, a Rieti, su Maria Lai “Il Pane del Cielo” curata da Sergio Risaliti ed Eva Francioli. Oggi è aperta sia la mattina che al pomeriggio coi seguenti orari: 10-13 e 17–20. Un percorso espositivo che raccoglie 40 opere dell’artista scelte in occasione delle celebrazioni dei Centenari Francescani 1223-2023. Il percorso espositivo comprende creazioni in terracotta, pietre, stoffa e legno. Si tratta di opere cariche di simboli e storie, in cui il Divino e l’Umano si fondono. Visite guidate nella Rieti sotterranea oggi alle 11 e alle 18.

A Cittaducale le atmosfere medievali dell’Agosto Angioino con gli eventi che andranno avanti fino al 27 agosto. La Festa rende omaggio agli Angioini che nel 1308 fondarono Cittaducale. Quest’anno spazio anche al ricordo di Margherita d’Austria, signora del Borgo di Cittaducale durante il Rinascimento.

A Leonessa serata musicale con i “4 col Matto” in piazza 7 Aprile con la partecipazione del ventriloquo comico Samuel Barletti vincitore di Italia’s Got Talent 2023.

A Salisano iniziano tra musica e gastronomia i festeggiamenti della santa patrona Santa Giulia.

A Magliano Sabina in mostra le macchine sceniche in “Artes Mechanicae” , una esposizione di macchine sceniche rinascimentali presso la Chiesa di San Michele 10.30 – 12.30 e 17.30 – 19.30.

A Roccantica il Medioevo in festa con la rievocazione storica della difesa da parte dei roccolani di Papa Niccolò II. Un tuffo indietro di quasi mille anni col giorno clou, quello di oggi, dove in calendario ci sono escursioni trekking in mattinata e visite guidate al borgo del Lazio. Nel tardo pomeriggio la suggestiva processione dell’Assunta in costume tipico medievale. In serata menù medievali nelle taverne e poi in piazza San Valentino spettacolo di tamburini, danzatrici e chiarine. Per fantasie medievali lo spettacolo L’Airone blù e al termine il grandioso e suggestivo spettacolo del fuoco. In piazza San Valentino sono allestite le tribune e funzionerà un servizio navetta. Direttore artistico di Medioevo in Festa organizzato da Comune e Pro loco è Prospero Calzolari.