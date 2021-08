Domenica 15 Agosto 2021, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del Ferragosto (e nei giorni successivi) nel Reatino.

Dai tributi a Lucio Battisti a Fabrizio De André, una settimana dal Ferragosto in poi ricca di eventi. A Leonessa, questa sera, il cabaret con “Giovanni Cacioppo show”, domani pomeriggio i “Giochi senza frontiera” e, in serata, il concerto della Banda musicale Città di Leonessa. Martedì alle 21.30, “Amico Fragile”, il concerto dedicato a Fabrizio De André, un percorso dei soggetti più cari alla poetica del cantautore: Genova, l’amore, le donne, l’anarchia e la libertà, gli ultimi, la guerra, la morte. Il tributo a Faber alle 21.30 presso il chiostro di San Francesco. Prenotazioni presso la Pro loco che organizza l’evento.

Per la rassegna “Sentieri in Cammino”, diretta da Massimo Wertmüller, martedì 17 agosto a Pozzaglia Sabina, concerto dell’Art&Jazz Big Band, in piazza Sant’Agostina alle 21.30. Il 18 agosto alle 21.30, la commedia con Paolo Triestino su Lucio Battisti “Eppur mi son scordato di me”, di Gianni Clementi, a Scandriglia (via Umberto I, nei pressi del Comune). Altro evento il 19 agosto con il concerto Etno-Jazz del Germano Mazzocchetti Ensemble al castello di Rocca Sinibalda alle 21.30.

Per il Labro Festival, domani alle 21 in piazza Nobili Vitelleschi, un viaggio nella cultura musicale afroamericana jazz e soul grazie all’Ensemble “D’Altrocanto”, il 17 agosto Roberto Pambianchi e la sua band che, sotto la produzione del Teatro Ghione, saranno protagonisti di una serata dedicata a Lucio Battisti, dal titolo “Battisti Legend”. Il 18 agosto spazio al concerto del Duo Synfonè, il 19, ancora musica con Raffaello Simeoni, mentre venerdì 20 sarà la volta del Gran Galà Lirico “I tre tenori” con Michael Alfonsi, Germano Onofrio Del Prete e Maurilio Gazzelloni Ferretti.

La Bella Estate” di Casaprota questa sera propone l’orchestra spettacolo Simona Quaranta.

A Montenero, oggi alle 19, gli artisti di strada mentre alle 22.30 il concerto di Brian Riente Power Trio. Domani alle 18 la sagra della Poesia e, alle 22, il concerto degli Area 765.

Oggi a Cottanello escursione di Ferragosto ai Pratoni con grigliata: prenotazioni: 327/9308192. Sempre a Cottanello la mostra su Dante dalle 17 alle 19.

Oggi alle 18 presso il Jump Waterpark (spiaggia di Borgo Vecchio), in compagnia di un’esperta guida ambientale, a bordo di pedalò, si navigherà il Lago del Salto ascoltando le storie del lago. Prenotazioni: 366/8249734.

A Rieti, mostre aperte anche a Ferragosto a Palazzo Dosi-Delfini, in piazza Vittorio Emanuele II. L’esposizione del Carro di Eretum al piano terra e quella delle opere d’arte di Amatrice e Accumoli al piano nobile sono regolarmente aperte oggi dalle 17 alle 20. Le mostre sono promosse dalla Fondazione Varrone con la collaborazione e la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti.