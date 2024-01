Sabato 13 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Un concerto di musica classica, una conferenza e un programma di iniziative a Poggio Mirteto. Tornano le note d’autore con la musica classica, nel concerto “Armonie d’Inverno”. Domenica, con inizio alle 19 (ingresso libero), nella Cattedrale Santa Maria Assunta di Poggio Mirteto, l’appuntamento è con il concerto di musica classica che vedrà la partecipazione del Coro della Cattedrale di Poggio Mirteto, diretto dal maestro Massimo Fioravanti, del Coro Concentus Vocalis di Roma, diretto dal maestro Federico Fioretti e dell’Orchestra Fara Classica, diretta dal maestro Massimo Fioravanti. Le voci soliste sono quelle dei soprani Donatella Belli e Nicoletta Perotti, del baritono Federico Fioretti e di Veronica di Giacobbe come voce recitante (gli abiti delle soliste sono di Erasmo Fiorentino couture di Poggio Mirteto). Verranno eseguite musiche di Bach, Corelli, Charpentier, Haendel, Vivaldi sulla natività di Gesù.

Oggi, invece, con inizio alle 18, nella sala Elpidio Benedetti di Poggio Mirteto, riprendono “Gli incontri del sabato”, organizzati dall’associazione Amici del Museo. Dopo gli appuntamenti che hanno caratterizzato la seconda parte del 2023, la prima conferenza dell’anno è dedicata alla “dama bianca di Poggio Catino: la leggenda di un femminicidio mai avvenuto”. A parlare di questa donna, che nel medioevo fu imprigionata in una segreta del castello di Poggio Catino, arriva il criminologo Marco Strano.

Diverse le iniziative nella biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Poggio Mirteto. Venerdì 19 gennaio con inizio alle 16.30, con la presentazione di “La Casa di tutti. Città e biblioteche” di Antonella Agnoli, ricercatrice, scrittrice, bibliotecaria di grande esperienza, instancabile viaggiatrice, che le biblioteche le ha studiate in tutto il mondo: l’autrice spiegherà cosa è una biblioteca, come potrebbe essere, cosa la definisce, a chi e a cosa serve. Un appuntamento al quale chiunque è invitato a portare il proprio contributo attivo di esperienza e di riflessione. Agnoli dialogherà con gli scrittori Paolo Di Reda e Michele Spagnoli e con la bibliotecaria Laura Daniela Tusa.

Al Piccolo teatro dei condomini di Rieti, oggi alle 21, nuova replica di “Che Dio ce la manne bbòna”, commedia in dialetto reatino di Rodolfo Fallerini, già andata in scena il 5, 6 e 7 gennaio. Una collaborazione tra il Gad Sipario Aperto e il Piccolo teatro Città di Rieti. La regia è di Guido Marcellini. Informazioni e prenotazioni al 388/8811707. Lo spettacolo è un susseguirsi di situazioni esilaranti, sempre collegate alla realtà.

“È mia!”. Una rete e una palla, un cortile e un gruppo di ragazzi che, senza paura, hanno scritto pagine indelebili, giocando la pallavolo più bella. L’appuntamento è per domenica mattina a Magliano Sabina, tra foto, video e ricordi con il coach Sandro Beccaccioli: si parlerà della squadra che giocava nel cortile dell’edificio di viale XIII Giugno, una palestra all’aperto che alla fine degli anni ‘70 si trasformò in un campo da pallavolo. Nello storico edificio delle scuole elementari a Magliano, l’associazione Antonio Piazza partecipa al weekend di apertura straordinaria promossa dall’amministrazione comunale, con una giornata dedicata a uno degli sport più amati dai maglianesi: la pallavolo. Alle 10.30, nella palestra dell’edificio, “È mia! - Talk con immagini e ricordi insieme ai protagonisti della pallavolo maglianese”. L’iniziativa fa parte del calendario di “Incontri Eventi. Tre quarti d’ora per raccontare della squadra che tra il 1977 e il 1981 giocava nel cortile, allora in asfalto. Un gruppo di ragazzi uniti, ancora oggi, da una grande foto d’epoca, video e tanti ricordi. Beccaccioli, uno dei protagonisti di quel team, poi storico coach e oggi dirigente della Maglianese Volley, ne parlerà, insieme ad altri testimoni, a Paolo Di Basilio. È il primo appuntamento di un lavoro che “Incontri” porterà avanti con gli appassionati del volley, per ricostruire la lunga tradizione della pallavolo a Magliano Sabina. L’appuntamento rientra nel cartellone promosso dal Comune per “celebrare” la riapertura dello storico edificio delle scuole elementari, che era chiuso dal 2009 e che da lunedì scorso, terminati i lavori per la sistemazione, è tornato ad accogliere gli alunni maglianesi. L’associazione partecipa anche con una rassegna di ritagli dello storico periodico “Incontri” dal 1990 al 2011, dedicati a notizie sull’edificio.

Da “Chaltron Est” a “Chaltron Fest” è un attimo. I protagonisti di Chaltron Est, il programma comico a puntate indipendente e autoprodotto, in una sorta di show per il web ideato, scritto, diretto e realizzato dal regista Marcello Gori, organizzano per domani una grande festa, piena di colpi di scena. “Chaltron Fest 70s” è il titolo dell’appuntamento di oggi dalle 18, al 747 music bistrot a Montopoli di Sabina. L’iniziativa nasce per celebrare la “chaltronissima” serie web. Si parte con il Red Carpet, su cui sfileranno i volti delle prime tre puntate già realizzate, presentate in anteprima al cinema e disponibili sul web. Poi si proseguirà con gli “ambiti” Oscar Chaltron (sulla pagina facebook di “Chaltron Est” si stanno votando i protagonisti delle varie categorie, tra attori e attrici protagonisti e non delle varie puntate). Un’iniziativa divertente, che va presa per quello che è: un gioco. Verrà assegnato un Oscar a ogni vincitore di categoria e ci sarà anche un premio di una giuria tecnica con un premio speciale. A fare da contorno, un dj set anni ‘70 con Fabio B & Gigi Sautelli, per ballare le musiche fino alla notte. L’iniziativa è aperta a tutti, gradito un dress code anni settanta. Sarà possibile, prima dell’inizio del red carpet, cenare direttamente al 747 music bistrot, previa prenotazione al 340/1263257.

Partita la campagna abbonamenti della stagione del teatro Manlio di Magliano Sabina. Sono cinque gli spettacoli, con interpreti quali Sebastiano Somma, Michele La Ginestra, Francesco Montanari, Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch e la compagnia Lesmoustaches, nata dalla collaborazione tra il Comune, Atcl Circuito multidisciplinare del Lazio. Da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio e da lunedì 22 a mercoledì 24 gennaio dalle 17.30 alle 19, le nuove sottoscrizioni al teatro Manlio. Il primo spettacolo sarà il 28 gennaio alle 18.30, con Sebastiano Somma in “Matilde l’amore proibito di Pablo Neruda” di Liberato Santarpino, con Morgana Forcella ed Emilia Zamuner, Giuseppe Scigliano al bandoneon, Marco De Gennaro al pianoforte, Gianmarco Santarpino al sassofono, Liberato Santarpino al violoncello e i ballerini Enzo Padulano e Francesca Accietto. Lo spettacolo è un incontro tra il fascino della poesia e la musica legata alla tradizione sudamericana del tango e racconta, attraverso le voci di Pablo Neruda e Matilde Urrutia, amante e poi sposa del grande poeta cileno, questa grande storia d’amore. Il 18 febbraio alle 18.30 è la volta di “Il piacere dell’attesa”, di e con Michele La Ginestra, con Federica De Benedittis e Francesco Stella, regia di Nicola Pistoia. Il 16 marzo alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Cristo di Periferia”, scritto e diretto da Davide Sacco, con Francesco Montanari e musiche dal vivo di Raimondo Esposito e Francesca Masucci. Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch sono i protagonisti di “Una giornata qualunque”, di Dario Fo e Franca Rame, il 6 aprile alle 21, con Lorenzo Artissunch e le musiche di Banda Osiris. La protagonista è una donna, Giulia, separata dal marito dopo 35 anni di matrimonio e che vive sola in una casa piena di aggeggi elettronici. La solitudine la sta logorando e non ha più voglia di vivere. Tutto si risolve in maniera comica e grottesca. La giovane compagnia Lesmoustaches in “La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza”, di Alberto Fumagalli che cura anche la regia insieme a Ludovica D’Auria, con Damiano Spitaleri, Alberto Gandolfo e Federico Bizzarri il 19 aprile alle 21 chiuderanno la stagione. Il costo dell’abbonamento è di 50 euro (intero), 45 euro (ridotto). Biglietto intero 15 euro, ridotto 13 euro.