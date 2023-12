Sabato 30 Dicembre 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

A Leonessa, oggi pomeriggio, la tradizionale fiaccolata di fine anno a Colle Collato e, al rientro, il rinfresco in piazza 7 Aprile a cura del Cai - sezione di Leonessa, in collaborazione con la Confraternita San Giuseppe, mentre alle 17.30 il concerto di fine anno della Banda musicale e l’esibizione del Gruppo majorettes Città di Leonessa “Giuseppe Forconi” all’Auditorium Santa Lucia.

Ad Amatrice, oggi alle 21, all’Auditorium, lo spettacolo musicale “Aspettando il nuovo anno”, a cura della parrocchia di Sant’Agostino e, il 1° gennaio alle 16, all’Auditorium, la tombola di Capodanno.

A Montenero, oggi alle 21.30, la sfida della tombola.

Oggi alle 19, a Casaprota, a cura del Circolo Arci - succede in Sabina, in collaborazione con l’Atcl e in collaborazione della Pro loco, (ingresso libero, info al 331/4279001) ), concerto di Capodanno al teatro Fausto Tozzi, con il mezzosoprano Monica Burgio, in un programma operistico con arie di Mozart, Rossini, Bizet, Gershwin. Al pianoforte, Manlio Pinto e fuori programma al pianoforte con Stefano Caponi.

Fiabe, leggende, miti, racconti biografici e di memoria collettiva, e poi ancora musica dal vivo, danza, yoga, ed eventi in programma fino al 31 dicembre, nel borgo di Farfa (Fara Sabina). Dalle 9 alle 24 del 30 e 31 dicembre, iniziative intorno all'Abbazia, il Monastero delle Suore di Santa Brigida e il Chiostro, in occasione del Festival internazionale di Storytelling. Un viaggio intorno al mondo grazie alle storie e leggende che ognuno degli ospiti racconta al pubblico, un viaggio nelle lingue e nei secoli, attraverso credenze e leggende, umorismo e antichi canti che da sempre accompagnano l’uomo.

A Casperia, nella palestra comunale, oggi alle 18, lo spettacolo “Majorettes Christmas show”, a cura del Gruppo majorette di Casperia, con rinfresco e brindisi al termine. L’esposizione dei presepi nei vicoli, a cura dell’Associazione Rulli e Cantine di Cittaducale, andrà avanti fino all’8 gennaio.

Nel programma “Natale ad Antrodoco”, proiezioni cinematografiche, oggi, e la musica della tradizione il 1° gennaio e il 6 gennaio, con il Coro Schola Cantorum e la Banda Acma.

Le storie di vita dei rifugiati del Progetto Sabina tornano protagoniste del libro agenda 2024. Verranno raccontate domenica 31 dicembre a Poggio Moiano, dove alle 15.30 è previsto un giro in paese con un percorso nel centro storico con la Compagnia dei Cammini. Dalle 16.30, al teatro Comunale, musica, proiezioni e degustazioni di cibo delle tradizioni curda e afghana. Flava Braconi, operatrice Sai Sabina, presenterà il libro agenda, per ogni partecipante.

Chiude in bellezza la quinta edizione di “Sabina in prima fila - Il cinema dove non c'è”, con film di prima visione. Sono 8 le pellicole proiettate oggi: ad Antrodoco, al teatro Sant’Agostino alle 17.30, “Il grande giorno”, di Massimo Venier, con Aldo, Giovanni e Giacomo, mentre sia il teatro Fausto Tozzi di Casaprota che il teatro Manlio di Magliano Sabina, alla stessa ora, ospiteranno il film “Asterix & Obelix e il regno di mezzo”. Sempre alle 17.30, al centro metaculturale di Forano, la commedia di Sidney Sibilia, “Mixed by Erry”. Alle 18, al palazzo Orsini Naro di Mompeo, “Grazie ragazzi” e poi, alle 21 a Cottanello, “Romantiche” e “Il sol dell’avvenire” a Poggio Moiano, sempre alle 21. “Sabina in prima fila - l cinema dove non c’è” ha ricevuto il contributo della Regione Lazio e della Fondazione Varrone ed è organizzato dal Centro di ricerca e sperimentazione metaculturale, con la collaborazione di “Arci succede in Sabina” e dei Comuni in cui è proposto. Biglietto unico d’ingresso a 4 euro, con prenotazione raccomandata al link www.centrometaculturale.com/wp/prenotazione-sabina-in-prima-fila/.

Fino a oggi, la V edizione di “Teatro politico - guerra e pace” e la mostra “Profeti inascoltati del ‘900”. Dalle 17, la rassegna animerà gli spazi del Palazzo comunale di Rieti, nel quale sarà gratuitamente visitabile anche la mostra “Profeti inascoltati del ‘900”, curata da Andrea Lombardi, con opere di Dionisio di Francescantonio. “Teatro politico” è un progetto ideato da Teatro Rigodon, con la direzione artistica di Alessandro Cavoli: un teatro che alterna musica dal vivo con la Band Mc&FdM, interviste, ospiti, video, collegamenti dall’Italia e dall’estero, interventi del pubblico. Una formula tra l’avanspettacolo dei grandi comici italiani e il talk show televisivo, fruibile da tutti gli spettatori. «Il tema di questa edizione - spiega il direttore artistico, Alessandro Cavoli - è guerra e pace, tema di estrema attualità. Con gli ospiti, discuteremo di quale sia il quadro internazionale, quali soluzioni sia possibile immaginare, se c’è modo di contribuire attivamente anche trovandosi lontani dai luoghi di conflitto. Partecipano, tra gli altri, Andrea Lombardi, Emanuele Ricucci, Germano Dottori, Marcello Baraghini, Micol Megnaghi, Miriam Marino, Francesco Anghelone, Sabina Fedeli, Attilio Francesco Ferri, Maria Rita Bianchetti. «Abbiamo voluto offrire alla città - osserva il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi - una occasione di riflessione e approfondimento sul tema della guerra e della pace, così drammaticamente presente nei nostri giorni».

Il presepe vivente di Greccio, tra le attrattive più importanti del periodo natalizio nel Lazio, replica oggi pomeriggio, con la rievocazione in programma ai piedi del Santuario francescano, nell’ottocentesimo anniversario del primo presepe al mondo realizzato da San Francesco nel Natale del 1223. Lo spettacolo al quale si può assistere dalle tribune (1.500 posti), con i figuranti che riproporranno la rievocazione del presepe realizzato da Francesco al ritorno dal suo viaggio in Palestina nel 1223, è previsto oggi alle 17.45. Sono in programma repliche anche il primo gennaio, il 5, 6, 7 gennaio 2024, con inizio sempre alle 17.45.

Sempre a Greccio, sullo sfondo, il santuario (aperto dalle 9 alle 18), il museo (dalle 10 alle 13 e dalle 13.30 alle 18.30), la mostra-mercato (dalle 10 alle 18), il sentiero degli artisti e, appunto, la rievocazione storica del primo presepe del mondo, giunta anch’essa a un importante traguardo, il mezzo secolo di vita.

Annullato, per oggi a Castelnuovo di Farfa, la prevista passeggiata nel presepe vivente, con la rappresentazione della Natività.

Dopo il successo del presepe medievale itinerante andato in scena il giorno di Santo Stefano a Bocchignano di Montopoli di Sabina, l’associazione di promozione sociale di Bocchignano proporrà una replica il prossimo 6 gennaio. Anche in quel caso, il presepe medievale itinerante si snoderà lungo le vie del centro storico. La manifestazione prende spunto dalla poesia “La Notte Santa” di Guido Gozzano e dalla visita pastorale avvenuta nel 1343 dal cardinale Hispano al castello di Bocchignano.

E tra i presepi esposti in ogni dove in questo periodo, dalle chiese e nei giardini del Reatino, fino a grotte e cantine, non da ultimo c’è quello subacqueo alle sorgenti di Santa Susanna a Rivodutri, unico nel centro Italia nel suo genere, con le grandi statue calate nella vasca dai sommozzatori.