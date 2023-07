Sabato 15 Luglio 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

La musica protagonista nel fine settimana a Rieti e in provincia. Doppio appuntamento con “Sentieri in Cammino”: il primo oggi alle 18.30, nei giardini di Santa Vittoria a Monteleone Sabino, con il Quartetto Artemisia, composto da Vanessa Cremaschi I violino I, Plamena Krumova II violino II, Roberta Palmigiani alla viola Kyungmi Lee al violoncello, Carla Tutino al contrabbasso, che presenta il concerto “Mozart tra i Beatles e i Rolling Stones”. Le cinque strumentiste eseguiranno musiche di Mozart, Mick Jagger e Keith Richards e un’elaborazione e arrangiamento di Luca Salvadori per archi delle musiche di John Lennon e Paul McCartney.

Domenica, alle 18.30, al Castello Orsini di Ponticelli Sabino (Scandriglia), a eseguire le musiche, un quintetto di flauti, l’ensemble di flauti Il Cardellino, composto da Francesco Polletta, Antonio Di Giamberardino, Silvia La Rocca, Lucrezia Cortilli, Birgit Nolte. In programma “Estate” dalle Quattro stagioni di Antonio Vivaldi, tre movimenti dalla “Carmen” di George Bizet, l’“Infernal Galop” di Offenbach, l’Ouverture e l’Aria della Regina della notte dal “Flauto Magico” di Mozart. Ingresso 6 euro.

Nei giardini dell’Abbazia di Farfa, ancora anteprima del Fara music festival. Questa sera si esibiranno Federico De Zottis Quartet, mentre domenica sarà la volta di Emanuele Marsico e il suo sestetto.

Ultimi appuntamenti, a Poggio Mirteto, per la Settimana musicale mirtense. Questa sera, a parco San Paolo, alle 21.30, “Come fly with me”, omaggio a Frank Sinatra con l’Orchestra filarmonica sabina foronovana, Lucio Perotti trio, la voce del perfomer Greg (Claudio Gregori), dirige Mario Corvini. La chiusura, domenica sera, con il concerto della Banda comunale nazionale garibaldina di Poggio Mirteto, diretta dal maestro Claudio Gamberoni. A Casperia il progetto “Dimore del tempo” a cura della Jobel Art: domenica alle 21, in piazza San Giovanni, spettacolo musicale “On the planet”.

Due escursioni per il fine settimana, oggi e domenica 16 luglio, all’altopiano di Rascino, con musica dal vivo sul percorso. L’organizzazione è della guida escursionistica ambientale Lucio Graziano, con un duplice trekking (info al 340/3366002 e 340/6765026): domani, trekking pomeridiano, facile, nel territorio. Domenica, al mattino, trekking di difficoltà media nei dintorni dell’altopiano, fino alla vetta del monte Nurietta.

Inizia una estate piena di eventi a Casaprota. Oggi alle 18, si inaugura la mostra “Madri della Repubblica”: insieme al Comune di Mompeo (capofila) e Montenero Sabino, è stata realizzata la mostra per un progetto sulla storia delle donne, tutta da scrivere. La mostra, a cura dell’Associazione toponomastica femminile, sarà visitabile per l’intero mese. Oggi, per l’inaugurazione, conferenza sulla mostra della professoressa Tiziana Concina alle 18 e, a seguire, alle 21 il concerto “Il suono delle immagini” del quartetto Pessoa, in omaggio all’opera di Morricone. Domenica, dalle 20, Casaprota presenta “CasAfrica”, con cena africana (cucina senegalese) e, alle 21.30 Afro blues tribale in concerto. Non è che l’inizio, perché dalla settimana prossima parte a Casaprota la rassegna cinematografica, poi il 4 agosto la “Notte dei racconti”, quindi i festeggiamenti di agosto.

Storia e spettacolo, oggi, per ricordare la fondazione di Leonessa, avvenuta il 16 luglio 1278. Alle 17.30, all’Auditorium, il professor Luigi Nicoli racconta le origini di Leonessa. Alle 21.30, in piazza 7 aprile 1944, cerimonia della fondazione, con l’arrivo di Re Carlo I d’Angiò con cavalieri e corteo medievale. Alle 22, spettacolo “Malefica” a cura di “C’è chi c’ha Teatro”.

Ad Antrodoco, X edizione de Il Castaldato Interocrino, festa medievale che celebra l’antico culto della Madonna del Popolo. I cinque rioni storici di Antrodoco si affrontano nel Palio.

A Fara in Sabina, il Festival laboratorio interculturale di pratiche teatrali del teatro Potlach. Oggi e domenica, il festival si concluderà con lo spettacolo “Città invisibili”.

A Castelnuovo di Farfa inizia domenica il Festival Arte-Piano: fotosintesi clorofilliana d’Armonia. Il festival andrà avanti fino al 22 luglio tra musica e spettacoli, seminari, concerti. Domenica, alle 19, l’apertura presso la chiesa San Nicola di Bari. La scuola di danza Life dance school di Casperia e Forano, oggi alle 21.30, sarà sul palco sotto le mura castellane di Casperia con il musical “Alice attraverso lo specchio”, con le musiche dei Queen. Coreografie di Emanuela Antonelli, insieme alla sua scuola.

Festa dedicata all’ambiente, edizione numero 10 di “Sfilata Frasso moda e riciclo”: dal pomeriggio di oggi, Frasso si trasformerà in un salotto, con cinque spazi tematici allestiti esclusivamente con materiali di scarto. Dai tappeti, ai divani, ai lampadari, ogni oggetto realizzato dal team artistico della manifestazione, che racconta la seconda vita che possono avere i rifiuti. Si parte alle 17.30 con i saluti del sindaco Quirino Bonaventura e di Alessandra Bonfanti, responsabile piccoli Comuni di Legambiente nazionale. Dalle 18, apriranno cinque salotti tematici in cui, insieme a esperti e addetti del settore, si parlerà di sostenibilità, economia circolare, ambiente. Sarà aperto al pubblico il backstage degli artisti, con 12 stilisti in gara, provenienti da tutta Italia. Alle 21, in piazza Mazzini, nella corte del castello Sforza Cesarini, il fashion show. La Pro loco di Frasso Sabino predisporrà uno stand gastronomico per la cena.

“È una mostra assolutamente per tutti, nel segno che l’arte è ancora la Bibbia e il Vangelo degli umili». Si chiude con questo invito, rivolto a chiunque a partecipare, l’incontro con Sergio Risaliti, direttore del museo Novecento di Firenze e ideatore della mostra “Il Pane del cielo”, aperta fino al 15 ottobre a Palazzo Dosi Delfini, a Rieti. Realizzata in collaborazione con l’Archivio Maria Lai e organizzata dall’associazione Mus.e, l’esposizione, curata da Risaliti ed Eva Francioli, è stata commissionata dal Comitato nazionale per l’Ottavo Centenario della prima Rappresentazione del Presepe Greccio 2023, per rendere omaggio al “Poverello di Assisi”, attraverso opere ispirate al Creato e all’amore per l’altro, che identificano la vita del santo e si rintracciano chiaramente nelle 40 opere dell’artista sarda (scomparsa nel 2013) selezionate. «Maria Lai - spiega Risaliti - porta con sé tradizioni, archetipi, sapori e materiali della sua terra, che sono però universali. Crede fermamente nel valore spirituale della bellezza e dell’arte, che può trasfigurare i materiali di cui l’uomo si serve nel quotidiano». È questo tratto distintivo dell’arte di Maria Lai a renderla l’interprete perfetta dei valori del francescanesimo. «Maria Lai - prosegue Risaliti - trasforma la materia attraverso un processo di transustanziazione, che rimanda al rito del sacrificio cristiano nella celebrazione eucaristica quando il pane e il vino diventano il corpo di Cristo e, di fatto, svela il motivo per cui si è scelto di realizzare una mostra su Maria Lai in occasione delle celebrazioni dei centenari francescani. Nel processo di sofferenza esistenziale, di vicinanza agli umili e alle creature e nella vocazione al dialogo tra i popoli, si trova il punto di contatto tra la poetica di Maria Lai e il francescanesimo». Le opere selezionate per la mostra reatina, nel Lazio, sono particolarmente evocative. «Abbiamo - prosegue Risaliti - un’esposizione straordinaria della via crucis, un presepe realizzato con materiali poverissimi dove le figure si accalcano attorno a più nascite e rimanda agli esodi di questi nostri tempi, radunandosi attorno a un miracolo che si mostra agli umili e non ai potenti. Poi le mappe del cielo e gli animali che aprono un’altra scena che coniuga Maria Lai e San Francesco, ricalcando il cantico delle creature». Al visitatore l’invito è di «godere della pratica manuale di Maria Lai, poetessa della trasformazione della materia e lasciarsi guidare dai temi evidenti e sottesi delle singole opere».