RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Fino a oggi, a Borgorose, la Birra del Borgo, nella Villa Comunale, organizza iniziative, spettacoli, laboratori: oggi dalle 11 di mattina e fino al tramonto. Negli stand, la possibilità di conoscere da vicino la storia del birrificio del Lazio, quindi degustazioni - a partire dalle birre classiche - laboratori e concerti di diversi generi musicali e con artisti italiani e stranieri.

Una storia lunga 70 anni. È quella dell’Archivio di Stato di Rieti, istituito nel giugno 1953. Fino al 14 luglio, in viale Canali 7, ci sarà la mostra documentaria, a cura di Alfredo Pasquetti e Daniele Scopigno, “Il bello dell’utile, il mondo degli archivi raccontato dagli archivi reatini”. La mostra sarà visitabile il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 16.30, il martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30. L’ingresso è gratuito.

A Labro, oggi, torna l’appuntamento con la “Mangialonga”, che prevede anche una passeggiata naturalistica nel corso della mattina e un giro in battello a Piediluco. A seguire, dalle 13, si torna a Labro per il pranzo itinerante lungo le vie del borgo.

Fino a oggi, la Giornata del Musicante a Poggio Mirteto, con concerti e momenti gastronomici. Tutte le sere alle 20, la cena di solidarietà, coi proventi che andranno a una banda musicale dell’Emilia Romagna, danneggiata dalla recente alluvione. Alle 11.30, raduno e sfilata dei musicanti, con Giacomo Bianchi e, alle 18.30, concerto della banda musicale Poggio Catinense, diretta da Anna Di Mario ed esibizione delle majorettes Golden Stars sabine, dirette da Ramona Mostocotto.

A Farfa (Fara Sabina), per il Festival organistico farfense, oggi alle 16.30, presso l’Abbazia, Dino Rando presenta “Contrappunti al borgo: Barocco e musica moderna per un organo in festa”.

A Casperia, oggi, anteprima del Festival di teatro, musica e danza in programma il prossimo weekend: alle 19, in piazza San Giovanni Battista, Mario Biagii presenta “La Ginestra”.

A Gavignano (Forano), nel parco Valle Mentuccia, oggi, il I Festival country: stand gastronomico dalle 12.30 e pomeriggio con spettacolo equestre.

A Greccio proseguono quelle di esordio per le celebrazioni dell’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe di San Francesco. Oggi alle 10, lezione di yoga, sul prato dell’hotel La Fonte e alle 11 si esibirà il Coro Artem Gospel di Rieti in piazza. Per i più piccoli, ci saranno i giochi di legno della “Ludoteca itinerante” di Valerio Bonsegna e, alle 16, la Compagnia Chien Barbu, un duo di giocolieri ed equilibristi.