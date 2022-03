Sabato 19 Marzo 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Parte oggi la seconda edizione del “Festival Arte ai piedi della montagna”. Quattro concerti al teatro Flavio Vespasiano di Rieti, aperti a tutti, con l’obiettivo di promuovere giovani talenti nonché proporre un cartellone con altrettante presenze di artisti celebri. Si comincerà proprio dai giovani, da quelli che si sono accorti del valore della musica di qualità e che stanno iniziando il percorso di una professione che richiede talento, dedizione e tenacia. Il festival ne presenta alcuni originari proprio del territorio reatino. A partire dal Phoinikes sax quartet che - vincitore del Premio Città di Rieti nell’edizione 2021 del concorso internazionale di interpretazione di musica contemporanea organizzato dal Reate Festival - aprirà la rassegna con un repertorio coinvolgente. Musiche di Morricone, Piazzolla e di compositori contemporanei, alcuni dei quali hanno composto appositamente per il loro ensemble, saranno eseguite domani alle 18 dai quattro musicisti che costituiscono l’ensemble: Matteo Di Giuliani (sassofono soprano), Danilo Coltella (sassofono tenore), Luigina Battisti (sassofono contralto) e Luca D’Angeli (sassofono baritono). Il 26 marzo alle 18 sarà protagonista, poi, il giovanissimo trombettista Alessandro Rosi, che nella precedente edizione del Reate Festival ha fatto parte dell’Ensemble Novecento dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, coinvolto nella produzione dell’opera La medium di Giancarlo Menotti. Rosi, accompagnato dal pianista Nicola Possenti, suonerà un programma incentrato su musiche di Jean Francaix, in alternanza con altri compositori tra ottocento e novecento. La voce di Elio, musicista eclettico e fuori dalle convenzioni, sarà quindi protagonista di un suggestivo recital in compagnia del pianista Roberto Prosseda: un viaggio originale, divertente e raffinato nella storia della musica classica, da Rossini a Mozart e Weill, alle canzoni moderne del compositore contemporaneo Luca Lombardi, che vedranno Elio interpretare Don Giovanni e il Barbiere di Siviglia: “Largo al factotum” il titolo dello spettacolo del 13 aprile alle 21. La rassegna si chiuderà il 30 aprile alle 18, con la voce di Chiara Focaroli accompagnata da un ensemble strumentale costituito da Pietro Scasciafratte alla chitarra, Samuele Leuratti al basso elettrico, Salvatore Erario alla batteria, Matteo Panfilo al synth e modular synth. Interpreteranno una carrellata di successi che da Sergio Endrigo a “Stayn’ alive” de “La febbre del sabato sera” percorrerà un repertorio di grande popolarità. La seconda edizione del “Festival Arte ai piedi della montagna”, organizzata dalla Fondazione Flavio Vespasiano, è finanziata dal Comune di Rieti, dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio. Per informazioni il numero di telefono è 0746/259291.

Decine e decine di lettere, tutte rigorosamente scritte in un elegante corsivo d’altri tempi, che erano rimaste chiuse nel cassetto per decenni, raccontate e mostrate soltanto a pochi intimi o forse a una persona soltanto. Sono quelle che tra il 1941 e il 1942 Costantino Iacoboni, classe 1908, indirizzò a Giuseppina Bellini, un anno più piccola di lui, sua futura moglie e mamma dei due figli, Stelvio e Alderico, quando Costantino divenne, suo malgrado, uno dei tanti reatini tristi protagonisti della scellerata campagna di Russia voluta dal regime mussoliniano. Una corrispondenza fitta, che Giuseppina conservò con sé fino all’ultimo dei suoi giorni, ricordando sempre il suo compagno scomparso prematuramente all’inizio degli anni ‘60. Tra chi ebbe accesso privilegiato a quelle lettere, secondo il carattere riservato di Giuseppina, fu però Adonella Scopigno, ex moglie di Stelvio che, a più di vent’anni dalla scomparsa di Giuseppina le ha raccolte in un volume, titolato con l’incipit di ogni lettera, «Cara Peppina...» e che sarà presentato oggi, alle 17, nell’aula consiliare del Comune di Rieti. Epistole d’amore di un Costantino sempre ansioso di ricevere risposta dalla sua Peppina, alla quale racconterà tutto, dalla partenza verso il fronte russo fino al suo ferimento e alla disastrosa ritirata avvenuta per miracolo e che, come scrive la storica reatina Ileana Tozzi nella prefazione del volume, «si prestano a essere interpretate utilizzando due diverse chiavi di lettura, l’una squisitamente intima e privata, colorita com’è di una ricca gamma di sentimenti, l’altra drammaticamente collettiva». A realizzare la copertina del libro, l’artista e patron della Festa del Sole, Renato Buccioni, della quale Adonella - storica attrice del teatro vernacolare reatino - è braccio destro da anni e che in Renato, bambino all’epoca dei bombardamenti che sconvolsero Rieti, ha trovato la sponda emotiva giusta per raccontare, con semplicità, quell’amore tra due persone che ha travalicato il tempo.

Aperte le prenotazioni per lo spettacolo “Il racconto dell’Isola sconosciuta” di José Saramago, in programma domenica 27 marzo a Montopoli di Sabina (teatro San Michele), con Paolo Triestino e le musiche composte ed eseguite dal vivo da Natalia Paviolo. Si tratta di una prima nazionale, che racconta un’incantevole favola d’amore, magistralmente sospesa tra sogno e realtà. Info e prenotazioni: 389/6793095 e 339/5318478.

Per la stagione di teatro contemporaneo del teatro Potlach, a Fara Sabina, questa sera alle 21, è in programma lo spettacolo “Qua Siamo!”, con Marina Vitolo e Flavia Di Domenico. Due donne, due attrici, due rivali si ritrovano sole all’interno di un teatro in disuso. Entrambe hanno avuto la stessa idea, farsi ritrovare da un noto programma televisivo che cerca persone scomparse, per poter avere la tanto agognata fama, mai ottenuta durante la loro carriera. Essere obbligate a convivere, seppur per breve tempo, riaccenderà l’antica rivalità, ma porterà alla luce anche le reciproche debolezze. Tra battute divertenti e momenti più intimisti, scopriranno di non essere poi così distanti, ma il destino non è mai come ce lo aspettiamo e per le due donne ha in serbo un finale imprevedibile. Domenica alle 17, per la stagione teatro ragazzi, lo spettacolo “Cappuccetto Blues”, a cura del teatro Invito. In scena due bluesman, due musicisti girovaghi, un po’ straccioni e un po’ poeti. Ricordano i bei tempi andati, quelli del vecchio zio George, il grande George “Howling” Wolf, artista trasformista, in grado di camuffarsi in men che non si dica nei modi più impensati: bambina, vecchietta un incidente di caccia. Ricordando i bei tempi, cantano le loro arie preferite: l’inno dei lupi, la ballata della nonna malata, il blues del cacciatore. Stanno andando a Wolf City, al Wolf Pride, il raduno dei lupi. Tutti ce l’hanno con i lupi solo perché han sempre fame, ma è il tempo del riscatto e di ristabilire la verità.

Si inaugura oggi con replica domenica un nuovissimo itinerario escursionistico in Sabina. Il Cammino della Resistenza sabina, dai longobardi ai partigiani. L’escursione è organizzata dall’Associazione Sabina in Trekking e partirà dalla Torre longobarda di Catino, fino quasi a raggiungere le pendici del Monte Tancia. Sarà una camminata - ultima tra quelle invernali - in cui si percorreranno sentieri storici che porteranno indietro nel tempo, in un percorso di trekking di media difficoltà, con un discreto dislivello che si svilupperà in sette chilometri, all’andata, completamente in salita, ma distribuiti in maniera poco faticosa, mentre i restanti sette chilometri del ritorno saranno tutti in discesa. Si parte dal borgo di Catino (frazione di Poggio Catino), sino ad arrivare nelle vicinanze del Monte Tancia, a una quota massima di 800 metri di altezza sul livello del mare, nel territorio di Salisano. Dal borgo di Catino, dove si lasciano le auto, si sale verso la Torre longobarda, con ruderi fortificati risalenti al VII secolo, dove è prevista una visita. Successivamente il bosco di lecci, ginepri, corbezzoli, querce e faggi, costeggiando un fossato scavato nel corso dei secoli dal torrente, fino a raggiungere lo storico Casale Ferri, casolare dove nel 1944 si stabilì la sede del comando operativo della Brigata partigiana D’Ercole-Stalin. Tutta questa zona montana fu teatro di organizzazione e resistenza da parte dei partigiani, impegnati a difendere, sabotare e combattere l’occupazione nazista, che ha causato perdite di vite umane da parte anche dei civili residenti in zona. Il cammino di andata termina su un prato affacciato sulla vallata tiberina, sino a vedere il mar Tirreno. Sosta pranzo, con una grigliata cucinata alla brace, con salsicce e arrosticini, olio evo e dolci, vino e caffè e poi il ritorno. Info e prenotazioni su whatsapp o sms al numero 327/9308192.

Domenica, organizzata dall’Associazione Amici del Museo di Poggio Mirteto, visita a Vacone, “il borgo cantato dal poeta Orazio”. Appuntamento alle 9 presso il castello. Si comincerà proprio dalla visita all’antico maniero, a cui seguirà quella alla chiesa di San Giovanni Battista. Infine, con la guida dell’archeologo Giorgio Filippi, visita della villa romana attribuita a Orazio. Info e prenotazioni: 333/9469312 o 339/2634067.