Domenica 17 Luglio 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Al Parco San Paolo di Poggio Mirteto, da oggi, inizia la XVI edizione della Settimana musicale mirtense, che andrà avanti fino al 24 luglio. Ogni sera alle 21.30 si realizzeranno 8 concerti che spazieranno dalla musica classica con l’orchestra d’archi dell’Associazione Europa Musica, al jazz, musica per banda, alla contemporanea. I concerti sono gratuiti e al parco sarà attivo un servizio di ristorazione e bar.

Il Festival dei Mestieri del cinema italiano di Casaprota, che celebra la sua seconda edizione con sette film e tanti ospiti, parte oggi a Casaprota, con premi ad artisti e tecnici del cinema italiano. Il via oggi alle 21, con l’assegnazione del Premio Fausto Tozzi - Mestieri del Cinema alla produttrice esecutiva e al direttore di produzione del film “Il bambino nascosto”. A salire sul palco, prima della proiezione, saranno Maria Panicucci e Fabrizio Colucci, che con il loro lavoro hanno organizzato al meglio la produzione di un film impegnativo.

Oggi alle 19 arriva Dacia Maraini a Cantalupo in Sabina. Nel Parco Camuccini ci sarà una serata in onore della scrittrice, con Filippo La Porta che ne tratteggerà il ritratto mentre Giorgia Fiori leggerà alcuni brani tratti dalle sue opere e la poesia “Dove c’è la guerra”. La senatrice Valeria Fedeli, già ministro della Pubblica istruzione, le consegnerà il Premio “Donne in prima fila”. Poco prima, alle 18, si inaugura la mostra di acquarelli “Donne in prima fila”.

Quinta edizione del “Cunti e Racconti Velino Festival - Immaginari futuri”. La manifestazione è realizzata con il sostegno di Mic, Regione Lazio, dei Comuni di Antrodoco e Borgo Velino e si concluderà il 26 luglio. La direzione artistica è di Ondadurto Teatro, con il supporto dei Comuni di Antrodoco e Borgo Velino e la collaborazione del teatro San’Agostino: protagonista il nouveau cirque, in un susseguirsi di elementi e tecniche narrative innovative. Tra gli appuntamenti, oggi piazza Umberto I di Borgo Velino farà da cornice all’installazione “Siamo tutti sullo stesso barcone”, a cura di Teatro Alchemico. Alle 18.30, in piazza Mazzini a Borgo Velino, il concerto “La fisarmonica da concerto tra il barocco ed il contemporaneo”. Alle 21, lo spettacolo di circo contemporaneo “Q 40 Show” a cura di Ondadurto Teatro e Lit Circus e, alle 21.30, performance di circo contemporaneo “Hogwallops”. Prenotazione (consigliata) al numero whatsapp 351/6521328.

ArtePiano international Festival & Competition da questa sera a Castelnuovo di Farfa per una settimana. “7 concerti per 7 sere” con i concerti dal vivo per gli appassionati di musica classica, con concertisti da tutto il mondo, dal Sud Africa (Niel du Preez), dal Giappone (Yuki Negishi - Aisa Ijiri), dall’Italia (Roberto Russo), dalla Spagna (Concepción Pérez-Boj), dalla Svezia (Kristin Malmborg), dal Regno Unito (Phil Merriman), dalla Bulgaria (Pavle Krstic) e dalla Serbia (LP Duo). La location è la chiesa di San Nicola da Bari. “ArtePiano” è il primo del suo genere nella provincia di Rieti, un festival aperto a tutti i pianisti di età pari o superiore a 13 anni, interessati a sviluppare le proprie abilità pianistiche. Ci saranno 20 spazi disponibili per gli studenti partecipanti, provenienti da tutto il mondo, attratti dal luogo e dalla facoltà di insegnamento composta da quattro insegnanti: Niel du Preez, Yuki Negishi, Mark Nixon (Sud Africa), Roberto Russo. Oggi (ore 21) “Violoncello, Opera & Piano”. I concerti verranno diffusi in diretta in tutto il centro storico, attraverso apparecchi in tutte le vie del borgo.

Torna la Festa del Sole a Rieti, con il Velino protagonista e teatro di appassionanti gare. Oggi, dopo la benedizione dei concorrenti da parte del vescovo Domenico Pompili, dalle 17 le gare che verranno aperte dalla lettura del bando e poi ci si tufferà nella competizione con le gare della pertica, biciclette fiumarole, barche fiumarole e palio della tinozza. In serata stand gastronomici, musica e premiazioni.

A Montenero Sabino, oggi pomeriggio in piazza e al Castello, la manifestazione “Giochiamo al castello”.