RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

A Greccio prosegue la mostra mercato dell’artigianato e dell’oggettistica per il presepio, nel centro storico, tra le più importanti nel Lazio. Nell’esposizione, i prodotti dell’artigianato artistico e natalizio, collegati al presepe, e le idee regalo realizzate dagli oltre trenta espositori. La mostra mercato sarà aperta dalle 10 alle 18, con ingresso libero: le aperture sono nelle giornate di 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre. Quindi, con l’arrivo del nuovo anno, mostra mercato aperta nelle giornate del primo gennaio, quindi di 4, 5, 6 e 7 gennaio.

Appuntamento con lo spettacolo teatrale “Brutta - Storia di un corpo come tanti”, di Giulia Blasi, che sarà rappresentato oggi alle 18 a Scandriglia (teatro Comunale Sant’Antonio). Protagonista l’attrice Cristiana Vaccaro (sul set di “Un medico in famiglia”), insieme a Michele Riondino. La regia è di Francesco Zecca, produzione e distribuzione di Do7 Factory. Informazioni e prenotazioni su succedeinsabina@gmail.com, ingresso 6 euro.

La proposta di cinema di “Sabina in prima fila - Il cinema dove non c’è”: oggi alle 17.30, inaugura la sala polivalente della scuola di Cottanello, per il film di Edoardo Falcone “Il Principe di Roma”, con Marco Giallini e Sergio Rubini. Lunedì 18, al teatro Luigi Cianni di Castelnuovo di Farfa, alle 17.30, il film “Belle e Sebastien - Next Generation” di Pierre Coré. Biglietto unico d’ingresso a 4 euro. Musica al teatro Ignazio Gennari di Casperia, domenica alle 18, con il concerto natalizio del Duo Alto e basso, con Carla Tutino al contrabbasso e Paola Emanuele alla viola (ingresso 5 euro).

Fino a venerdì 22 dicembre, la onlus Locomotiva propone iniziative per promuovere la cultura della solidarietà e dell’inclusione e per sostenere le tante attività quotidiane dedicate a persone autistiche nel polo autismo Sant’Eusanio, in Porta d’Arce, a Rieti. Tra queste, “Natale solidale”, nella sala espositiva “Le stelle - galleria dello spettro artistico” con la mostra fotografica “Loco emotiva”, con immagini realizzate dai fotografi dell’associazione Utopia di Rieti. Contemporaneamente si potrà accedere alla mostra/mercato del mercatino di Natale, con i lavori prodotti dai ragazzi con autismo. Entrambe le iniziative saranno fruibili con ingresso libero.