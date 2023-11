Domenica 12 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Teatro d’autore in Sabina. Oggi, l’opera di Harold Pinter “Il Guardiano” nell’interpretazione di Duccio Camerini, alle 18 a Casperia, al teatro “Ignazio Gennari”. “Il Guardiano” del premio Nobel Pinter, nella versione del regista e attore Camerini, è un’iniziativa organizzata dal circolo Arci succede in Sabina, in collaborazione con i Comuni di Antrodoco e Casperia, con la produzione di Florian Metateatro di Pescara. Camerini è il regista e interpreta il personaggio di Davies. Sul palco anche Lorenzo Mastrangeli (Mick) e Leonardo Zarra (Aston). In una stanza di periferia, si incontrano due fratelli e un vecchio vagabondo, che capisce che quel posto, di proprietà dei due fratelli, per lui è una opportunità e cerca di sfruttarla e ricoprire il ruolo di “guardiano”, ma dovrà fare una partita coi due fratelli che non si sottraggono. Ma è il vecchio a essere più scaltro, soprattutto quando cerca di metterli l’uno contro l’altro. «Nonostante appartenga al primo periodo di Pinter (è del 1960), “Il Guardiano” è stato sempre giudicato come una delle vette del futuro premio Nobel - spiega Camerini. - Un capolavoro calato nella “working people” che adombra comicità, banalità e minaccia: una pièce sul potere tra personaggi senza potere». Biglietto 10 euro, prenotazioni all’e-mail succedeinsabina@gmail.com.

Prosegue la programmazione con il cinema di prima visione di “Sabina in prima fila - Il cinema dove non c’è” nei quattro Comuni del Lazio di Casaprota, Casperia, Poggio Mirteto e Poggio Nativo. Oggi alle 17.30, la casa del cittadino di Monte Santa Maria, nel Comune di Poggio Nativo, prosegue il suo viaggio nella commedia italiana con il film “Il grande giorno”, interpretato da Aldo, Giovanni e Giacomo. I tre comici, diretti da Massimo Venier, si cimentano con un matrimonio. In una villa sul lago di Como, si accingono i preparativi per le nozze di Elio e Caterina, pronti a celebrare il giorno più bello della loro vita e quello dei loro genitori, dei padri Giovanni e Giacomo. Con l’incognita di un guastafeste come Aldo. Sabina in Prima Fila” è realizzata dal Centro di ricerca e sperimentazione metaculturale, con la direzione artistica di Paolo Di Reda, in collaborazione con i Comuni, la rete cultura in Sabina e Arci succede in Sabina. Biglietto d ingresso 4 euro.

Il Reate Festival, a cura della Fondazione Flavio Vespasiano, prosegue la programmazione di novembre con concerti solistici e cameristici dedicati ai giovani. Otto concerti in matinée per le scuole e aperti al pubblico, con strumenti ad arco, a fiato, pianoforte, fisarmonica, ensemble vocali. I prossimi interpreti saranno il duo di chitarre Fabio Renda e Beniamino Trucco (14 novembre alle 10.30, Auditorium di Santa Scolastica a Rieti), il fisarmonicista Alex Volponi (17 novembre alle 10.30, Auditorium).