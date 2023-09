Domenica 17 Settembre 2023, 00:26

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Festival del sociale e dello sport a Rieti, oggi, in piazza Vittorio Emanuele II, in una rassegna che riunisce in un’unica occasione sport, musica, gastronomia, arte, cultura, tradizione e promozione del territorio in tutto il Lazio. Oltre agli stand delle associazioni, allestiti nella piazza del Comune, la manifestazione prevede attività e dimostrazioni aperte a tutti. Questa mattina, la partenza del 29° Memorial di cicloturismo Michela Fanini, quindi il palio di takeprandus con la gara di tiro con l’arco storico e la caccia al tesoro. Nel pomeriggio, dimostrazioni di scherma storica, lo zumba con Maria Iose e Fiorella, le attività di bioenergym, il calcetto delle scuole e l’esibizione e animazione di ballo country con Big Andrew Dj “Scuola West Umbria”. Alle 20, il concerto dei Siamo Solo Noi Vasco tribute band.

Partita la rassegna “Apericinema TraMonti” di cinema, nella Riserva dei Monti Cerva e Navegna.

Arte e Musica in montagna oggi a Vallecupola, nella Sabina, con la IV edizione in località La Forca. Al mattino, la passeggiata naturalistica sul Monte Navegna (raduno alle 9 a Fonte Raina) mentre per la passeggiata storico-paesaggistica il ritrovo è alle 9.30 alla biblioteca Angelo Di Mario. Alle 12, a La Forca, il concerto dei Sun Quartet e, alle 13, apertura degli stand gastronomici a cura della Pro loco di Rocca Sinibalda.