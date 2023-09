Sabato 9 Settembre 2023, 00:10

RIETI - Si muovono di nuovo i percorsi di “Sentieri in Cammino”. Dopo una breve pausa, torna la rassegna di teatro e musica diretta da Massimo Wertmüller, giunta alla IV edizione e realizzata con il contributo della Regione Lazio e della Fondazione Varrone, con la collaborazione di 12 Comuni della provincia di Rieti. Si parte oggi alle 21, al teatro Sant’Antonio di Scandriglia, con la Compagnia Carmentalia che presenta “Scanzonati - L’Ultima ora di Radio Stratosfera” di e con Giulio Forges Davanzati e Andrea Trovato. Uno spettacolo-concerto in pieno stile varietà, che vuole essere un omaggio alla radio. Gli attori musicisti alternano numeri di intrattenimento a momenti di musica eseguita dal vivo che rievocano i più grandi successi del cantautorato italiano: da Lucio Dalla a Paolo Conte, passando per Umberto Bindi, Francesco De Gregori, Fabrizio De André e molti altri. Uno spettacolo che vuole portareil linguaggio radiofonico in teatro.

Domenica alle 11.30, sarà l’Abbazia di San Salvatore Maggiore di Concerviano a ospitare il Teatro Rigodon, per la regia di Alessandro Cavoli, che presenta “Otlone - La tentazione di un giovane monaco”, uno spettacolo in tema con le atmosfere medievali dell’Abbazia: Otlone da Sant’Emmerano, un giovane monaco vissuto intorno al 1050, con una vita fatta di lettura, traduzioni, scrittura, copiatura, meditazione, studio, preghiera e silenzio, racconterà nell’interpretazione dell’attore Ugo Carlini la sua esperienza, muovendosi all’interno dell’abbazia. L’Abbazia di San Salvatore Maggiore è una dimora storica di proprietà del Comune di Concerviano, tra i più antichi monumenti della provincia di Rieti, testimonianza dell’Ordine Benedettino. Fondata nel 735 tra le vallate dei fiumi Salto e Turano, fu distrutta dai saraceni intorno all’891 e ricostruita completamente nel 974, ampliata e trasformata più volte nel medioevo e in epoca moderna. Per entrambi gli spettacoli, il prezzo d’ingresso è di 6 euro, con prenotazione all’e-mail postmaster@sentieriincammino.com. La rassegna proseguirà con altri tre spettacoli fino al 30 settembre.

Oggi, a 25 anni della scomparsa, Poggio Bustone propone una serata dedicata al suo Lucio Battisti con “Il nostro caro angelo”. Tra gli ospiti, Andrea Barbacane, nipote di Lucio Battisti, con la prima chitarra appartenuta al cantautore. Alle 19, l’esposizione delle litografie certificate di Battisti e di foto originali e inedite in piazza Nassiriya. Alle 21, l’esibizione di “Anonimo Battistiano”, in piazza Emo Battisti.

Il parco di via Liberato di Benedetto, a Rieti, ospita oggi e domenica “Note sul palco”. Oggi alle 18 apriranno gli stand gastronomici, alle 18.30, il concerto della tribute band di Lucio Battisti Statalequattro e, dalle 21, dj set e schiuma party. Domenica alle 12, aprono gli stand e alle 12.10 l’area bimbi con i gonfiabili. Alle 15, gara canora per giovani presentata da Roberto Guidobaldi. Dalle 20.30, sul palco, Dario Baldan Bembo, Mariella Nava ed Emanuela Aureli. Presentazione del progetto solidale “InQuota” di Atletica Sport Terapia.

Festa, domenica, a Pozzaglia Sabina per Santa Agostina Pietrantoni: oggi alle 18, preghiera in chiesa a Montorio, domani a Pozzaglia, alle 18, la messa e alle 21 la veglia. Il 10 la festa dalle 10 alle 18.

“Ritrovarsi a Montopoli di Sabina” al suo secondo fine settimana di festa. Oggi pomeriggio, giochi per bambini e alle 18 la sagra della pizza fritta e, 21.30, i Siamo Solo Noi, tribute band di Vasco Rossi. Domenica alla 17, il I raduno bandistico Memorial Mario Polidori con l’arrivo delle bande, sfilata, esibizione dei singoli gruppi, concertone finale e cena in piazza. Partecipano la Banda comunale di Poggio Mirteto, Nazionale Garibaldina, il Complesso bandistico Santa Cecilia di Cittaducale e il Gruppo majorette shining stars Cittaducale.

A Santa Maria in Legarano (Casperia), fino a domenica, c’è la festa della Beata Vergine Maria. Questa sera, stand gastronomico con la “pecora au callaru” e la musica da ballo con il liscio: stasera, dopo lo spettacolo della Life dance school, si balla con l’Orchestra Paradise di Mosetti e Pasquini. Si chiude domenica pomeriggio col torneo di briscola.

A Selci in Sabina, festa per il Santissimo nome di Maria: accanto alle iniziative liturgiche, questa sera, concerto della Banda musicale di Selci mentre domenica sera, dopo la processione e i fuochi d’artificio, esibizione del gruppo delle majorettes.

Quinto e ultimo appuntamento per gli incontri “We cook a book”, ideato dall’associazione “Polymnia”. Ospite dell’incontro di oggi, alle 17.30, a Villa dell’Annunziata a Rieti, sarà il magistrato e scrittrice Simona Lo Iacono, tra le finaliste del Premio Strega 2016 con “Le streghe di Lenzavacche”, a Rieti per presentare il suo ultimo romanzo, “Il segreto di Anna”. Autrice di racconti e romanzi di successo, Lo Iacono presta servizio presso la Sezione minorile della Corte d’Appello di Catania e come volontaria presso la casa circondariale di Bicocca. “Il segreto di Anna” vede protagonista l’infanzia e il suo sguardo incontaminato sul mondo, ma è l’occasione per conoscere meglio la scrittrice Anna Maria Ortese che, come la piccola protagonista del romanzo, è catturata dal richiamo tra la parte visibile e quella invisibile del mondo. A dialogare con l’autrice, la socia Polymnia Elisa Masotti.

A Torrita di Amatrice, fino a domenica, “Amatrice a cavallo”, tra esibizioni e incontri, presenti centinaia tra cavalli e muli. E poi un tour lungo un anno, verso il Longines global champions Tour di Roma, circuito di salto a ostacoli, il 15 e 16 settembre, al Circo Massimo: è il calendario dell’associazione allevatori cavallo tolfetano di Cottanello, guidato da Alessandro Volpi. Dopo Amatrice, a Roma. A guidare le esibizioni, Giovanni Toschi, Romolo Masci, Antonio Volpi, Giacinto e Luca Giannini, Emma Acati, Noemi Marsigliante, Azzurra Ceccani, Diego Allegrini, Luca Dominici, Valentina Faraglia, Francesco e Alessio Chiaretti, Paolo Milani e Maria Rita Spuri.

Un fine settimana con Arter.i.e. a Casperia, rassegna di ipotesi espressive tra vicoli e piazze nel centro storico, fino a domenica. Ogni sera alle 20.30 la Samba precario marching band darà il via alle danze in iazza del Municipio. Le vie del centro si trasformano in percorsi artistici, uno per ogni arte: il cinema (percorso giallo), le arti visive (blu), il teatro (rosso), la letteratura e la poesia (rosa), la danza (arancione), la musica vocale e strumentale (verde), le arti di strada e la giocoleria (bianco). Dalle 21, le performance degli artisti. Il percorso Cinema vede la presenza dei registi Alessio Maria Federici e Giuseppe Bonito, che domenica intratterrà il pubblico raccontando aneddoti e curiosità dal film “Figli”. Al termine dei percorsi, pubblico e artisti possono scegliere a quale evento finale assistere tra i due palchi principali: sotto le mura del paese (palco A) e a piazza San Giovanni Battista (palco B). Oggi alle 18, il palco A è per la Life Dance School, dalle 23, invece, è tutto per i 30 anni di Aspra Posse, realtà musicale tra le più longeve in Sabina. Ospiti della serata: Lion D, The right stuff and The living harmonies in concerto. Il palco B ospita “Io che amo solo te” di Alessandro Di Marco e Lucilla Lupaioli. Domenica alle 18, sul palco A ancora la Life Dance School e, dalle 23, i Falegnameria Marri. Il palco B ospita “Imprintings”. Ci saranno poi gli aperitivi letterari, da oggi a domenica, in piazza San Giovanni Battista, dalle 17.45 (domenica l’incontro con Maria Rita Parsi). Sempre domenica dalle 16.30, in piazza Oddo Valeriani e nei cortili della scuola, laboratori, attività, giochi con “Arterie dei Piccoli” e il laboratorio di movimento e albi illustrati “Moving Kids” di Silvia Gatti, alle 18.30 i Cartoon-Gnao con le sigle dei cartoni animati dagli anni ‘70 a oggi. Stand gastronomico.

Oggi, al “Cincia fest” di Longone Sabino, alle 20, proiezione del film “Le otto montagne”, alla presenza dei due interpreti, Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Si chiude domani sera ad Antrodoco la XII edizione dell’Interocrea Festival 2023, a cura dell’associazione culturale Schola Cantorum Antrodoco, in collaborazione con parrocchia e Comune: dalle 21.30, tra chiesa e duomo, concerto itinerante con il soprano Michela Varvato, dell’organista Daniele Rossi e dell’Orchestra dell’Interocrea Festival diretta da Fabio Serani.