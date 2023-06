Domenica 25 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Nata in forma religiosa e spontanea, l’infiorata di Poggio Moiano risale alla fine della prima guerra mondiale. Ma è dal 1971, con l’intuizione di un gruppo di cittadini, che assume la connotazione odierna, con la Pro loco che ha valorizzato la manifestazione. La 52esima edizione, fino a oggi, vede la Pro loco rafforzare le sinergie tra Comuni dal Lazio, con nuove collaborazioni con associazioni e Pro loco da diverse parti d’Italia: Aprilia, Arsoli, Cupramontana, Gennazzano, Genzano, Gerano, Grisciano di Accumoli, Oliveto Sabino di Torricella in Sabina, Ponticelli di Scandriglia, Rocca Santo Stefano, Subiaco, Tivoli, Turania, Vignanello. Sostiene l’iniziativa la Fondazione Varrone di Rieti. Il programma ha il suo culmine nei 300 metri di tappeti floreali attraversati dalla processione del Sacro Cuore. Prevista una mostra fotografica sulla storia dell’infiorata, nella chiesa dei giardini, la presentazione del “Lavoro a 120 mani, 60 cuori uniti da un filo” (Pro loco di Arsoli), con 60 donne “uncinettare”, che hanno realizzato un capolavoro composto da 6.000 rose e un tappeto raffigurante San Filippo Neri per i 400 anni della canonizzazione. Poi il tappeto di 23,5 x 2,5 metri, con più di diecimila rose e migliaia di fiorellini e greche a creare i quadri. Il percorso di corso Umberto I è addobbato con scenografie e installazioni floreali curate da una studentessa di Viterbo. Oggi pomeriggio, la processione del Corpus Domini, che attraverserà i tappeti di fiori. Al 50esimo anno dalla fondazione della Banda Don Antonio Santini di Poggio Moiano, sarà dedicato il raduno delle Majorettes, con tre gruppi esterni che si affiancheranno alle majorettes della Banda di Poggio Moiano, dirette da Roberta Coccia: le Golden Stars Sabine di Selci, le Majorettes Cures di Corese Terra e le Starlight-Ferentum. La sera, Compagnia Tamburi di Antrodoco e gli Sbandieratori e Musici di Castel Madama. Per inotmazioni, Pro loco di Poggio Moiano al 348/2444351.

Si alza il sipario sulla 32esima rassegna cinematografica di Poggio Mirteto. Aperta, in Parco San Paolo, l’arena davanti l’omonima chiesa, location di proiezioni, ospiti e iniziative collaterali. Comune, Pro loco, col supporto di Fondazione Varrone, RomaLazio film Commission, Comunità montana sabina e Lions club Poggio Mirteto Farfa Cures, fino all’8 luglio, animeranno le serate mirtensi con film di, stand per le degustazioni e ospiti. Oggi sarà la volta del film di Mario Martone “Nostalgia”. Intanto già si può annunciare il primo ospite ufficiale: Carlo Verdone nella serata del 1° luglio.

Teatro, danza, musica e incontri a Casperia, per San Giovanni. È il Festival di Casperia, diretto da Anna Redi, fino a oggi nel centro. Oggi una “mise en lecture” (e violoncello) di “Kalavryta delle mille Antigoni”, di Charlotte Delbo, con Valentina Acca.

A Fara in Sabina arriva Fara Noir, il festival della criminologia e della letteratura noir. Oggi, il borgo ospita iniziative culturali, presentazioni di libri, conferenze a tema criminologico e giochi investigativi, lungo la Passeggiata storica di viale Roma. Sono previste postazioni dei carabinieri e della polizia, con dimostrazioni e laboratori su attività di prevenzione e repressione del crimine. Presente un percorso espositivo di aziende del settore enogastronomico e di artigianato artistico, sulle eccellenze locali.

A Farfa oggi alle 16.30, il Festival organistico farfense, con Roberta Duranti in “Sub Tuum Praesidium”.

Il “servo inutile” torna nella sua Sabina per raccontare la sua esperienza e condividere il percorso di fede cristiana. Oggi alle 20.30, alla Comunità Mariana Oasi della Pace di Fara Sabina (strada Grotti di Torri 54), Luigi Billi presenta il suo libro “Storia di un servo inutile. Dall’umiltà della sua serva all’incontro con Gesù”. Un racconto lungo tutta la vita del reatino Billi che, nato in una frazione di Poggio Nativo e cresciuto a Rieti, ha attraversato paesi e continenti per lavoro, fino a fermarsi in Sardegna. Un percorso segnato dalla presenza di Dio, che Billi condivide in oltre 260 pagine «il cui risultato deve essere quello di spiegare che Dio esiste e non devono esserci dubbi», come spiegò a Il Messaggero per la pubblicazione del libro a Natale. I racconti si intrecciano con gli episodi delle missioni in Africa, fino al primo viaggio a Medjugorie nel 1990, quando Billi cominciò un percorso per aiutare le popolazioni vittime della guerra. La foto sulla copertina è stata scattata in Bosnia nel 1994. Tutte storie che saranno ripercorse domenica, nel 42° anniversario delle apparizioni mariane a Medjugorie. Alla presentazione interverranno padre Martino Vito Lizzio, responsabile della comunità Mariana e i responsabili della casa editrice Isolapalma e sarà preceduta dalla messa alle 19 e dalla cena alle 20.

A Leonessa torna la tradizione del Palio del Velluto, giunto alla sua 119esima edizione. La manifestazione vede in gara i sesti - Corno, Forcamelone, Poggio, Croce, Terzone e Torre - per il possesso del Palio del Velluto, stendardo che resta in possesso del sesto vincitore. Anche se ci sarà un’iniziativa ad inizio agosto, la rassegna si articola fino a oggi, in cui tutto torna al 1541, anno rievocato per la visita a Leonessa di Margherita d’Austria,figlia naturale di Carlo V. Oggi alle 11, nel chiostro di San Francesco, l’apertura della mostra “Le stanze di Margarita”, quindi alle 16, il grande corteo storico con madama Margherita d’Austria e la proclamazione del sesto vincitore. Fino a sera, stand, iniziative e spettacoli.