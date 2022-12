Domenica 11 Dicembre 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Allestito, a Vallecupola di Rocca Sinibalda, dall’Università agraria di Vallecupola, il “Presepe dei Pastori”, all’interno di una stalla, ai piedi del borgo medievale, che sarà possibile visitare fino al 6 gennaio 2023.

A Rocca Sinibalda, oggi, la sagra della polenta in piazza della Vittoria: dalle 10 i mercatini di Natale, dalle 13 stand musicale e musica.

Mercatini di Natale, oggi, a Poggio Moiano, dalla mattina alla sera. Alle 16, il concerto di Natale della Banda “Don Antonio Santini”, diretta da Marco Principessa.

A Greccio, oggi, la mostra mercato di artigianato e oggettistica per il presepe, dalle 10 alle 18, nel centro storico.

Oggi, mercatino di Natale di Cittareale.

A Casperia, oggi, stand gastronomici, alle 14.30 la posta di Babbo Natale, alle 15.30 tombola all’aperto (in caso di pioggia in biblioteca comunale).

A Stimigliano, inaugurato all’ingresso del centro storico il paese del Natale, col Babbo Natale più alto d’Italia, spettacoli di majorettes, musica con la banda, palloncini e magia, presepi, letterine per Babbo Natale mostre e area food.

A Poggio Mirteto, oggi alle 17.30, nella Sala Elpidio Benedetti, il concerto della Banda comunale nazionale garibaldina.

Cinema con “Sabina in Prima Fila - Il cinema dove non c’è”, rassegna realizzata con il contributo della Fondazione Varrone e il patrocinio della Regione Lazio, dal Centro di ricerca e sperimentazione metaculturale, in collaborazione con il Circolo Arci Succede in Sabina e la Rete Cultura in Sabina. La nuova programmazione propone alla Casa del Cittadino di Monte Santa Maria, oggi alle 17.30, la commedia di Leonardo Pieraccioni “Il sesso degli angeli”, con Sabrina Ferilli. Ingresso a 3,50 euro.