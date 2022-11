Domenica 13 Novembre 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Oggi alle 18, il sipario del teatro San Michele Arcangelo di Montopoli di Sabina, si aprirà su una pièce teatrale. La giovane Maria, madre di Gesù, raccontata dalla penna di Erri De Luca e trasposta in chiave teatrale con l’adattamento curato da Michele La Ginestra. In scena Beatrice Fazi, Ilaria Nestovito e Francesco Stella. “In nome della madre” è il titolo del libro di De Luca, che La Ginestra ha adattato per il teatro, curandone la regia. Lo spettacolo racconta l’adolescenza di Maria, la giovane madre di Gesù, che “smette” nell’attimo di un “sì”. Lei rimane incinta dopo aver ascoltato un “annuncio” e, con l’accettazione della volontà del Padre, cambia la sua e la vita dell’umanità. È la storia di una ragazza, delle sue emozioni e delle sue sensazioni più intime, che si confonde con quella di tutti quelli che non rimangono indifferenti alle “rivelazioni”. Ed è anche la storia di un amore, quello tra Giuseppe e Maria, che spinge lui a dare ascolto a un semplice sogno, per poi difendere la sua futura sposa, mettendosi contro tutto e contro tutti. Seguirà un confronto, ci sarà un viaggio, ci sarà una stalla che li separerà, almeno per una notte, nella quale faranno i conti con le proprie paure, presenti e future. È una storia misteriosa, per qualcuno sacra, che parte da due sì. Tre attori sulla scena: una Maria narrante, la giovane Maria e suo marito Giuseppe. Per chi volesse, dopo teatro, cena con gli attori presso il Lucy Restaurant di Poggio Mirteto. Info: 389/6793095 o 339/5318478.

Cinema con altri film di “Sabina in Prima Fila”. Oggi, alle 17.30, alla Casa del Cittadino di Monte Santa Maria, arriva la commedia esilarante di Volfango De Biasi “Una famiglia mostruosa”. Costo del biglietto per le proiezioni di 3,50 euro.

Oggi, alle 16.30, nella Basilica di Santa Maria di Farfa, il soprano Silvia Martinelli e l’organista Andrea Trovato, eseguiranno un concerto di musica sacra, con musiche di Pachelbel, Haendel, Bach, Verdi, Bellini, Guilmant, Gounod, Franck, Bizet, Dubois e Mercadante.

Il Teatro delle Condizioni Avverse parte con le ultime iniziative culturali e artistiche del progetto “Lineamenti”. Spettacoli teatrali, concerti e presentazione di libri incentrati su temi come legalità, integrazione e memoria, in varie località del Lazio. Mercoledì 23 novembre alla biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Poggio Mirteto, alle 18, dove andrà in scena “Silenzio Assordante”, di Materiaviva Performance, regia di Roberta Castelluzzo, musiche inedite di Emanuela Belmonte. Sabato 26 novembre, presso lo Spazio Le Tre Porte di Rieti, alle 18, l’incontro “La vita negli altri”, a cura dell’Associazione Il Sorriso di Filippo, con la presenza di Mario Sanna e Stefania Ciriello, fondatori dell’Associazione e genitori di Filippo Sanna, ventiduenne scomparso nel terremoto ad Amatrice il 24 agosto 2016. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Questa è casa mia” di e con Alessandro Blasioli. Giovedì 1° dicembre, nella biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Poggio Mirteto, alle 18, la presentazione del libro “Cambiare il mondo con i libri”, di Mattia Tombolini, illustrazioni di Marta Baroni, con una nota di Carlo Feltrinelli. Sabato 3 dicembre, presso lo Spazio Le Tre Porte di Rieti, alle 18, la presentazione dei libri “Le verità negate” e “Romanò Barvalipen” con l’autore Santino Spinelli.