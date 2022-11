Sabato 12 Novembre 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Domenica alle 18, il sipario del teatro San Michele Arcangelo di Montopoli di Sabina, si aprirà su una pièce teatrale. La giovane Maria, madre di Gesù, raccontata dalla penna di Erri De Luca e trasposta in chiave teatrale con l’adattamento curato da Michele La Ginestra. In scena Beatrice Fazi, Ilaria Nestovito e Francesco Stella. “In nome della madre” è il titolo del libro di De Luca, che La Ginestra ha adattato per il teatro, curandone la regia. Lo spettacolo racconta l’adolescenza di Maria, la giovane madre di Gesù, che “smette” nell’attimo di un “sì”. Lei rimane incinta dopo aver ascoltato un “annuncio” e, con l’accettazione della volontà del Padre, cambia la sua e la vita dell’umanità. È la storia di una ragazza, delle sue emozioni e delle sue sensazioni più intime, che si confonde con quella di tutti quelli che non rimangono indifferenti alle “rivelazioni”. Ed è anche la storia di un amore, quello tra Giuseppe e Maria, che spinge lui a dare ascolto a un semplice sogno, per poi difendere la sua futura sposa, mettendosi contro tutto e contro tutti. Seguirà un confronto, ci sarà un viaggio, ci sarà una stalla che li separerà, almeno per una notte, nella quale faranno i conti con le proprie paure, presenti e future. È una storia misteriosa, per qualcuno sacra, che parte da due sì. Tre attori sulla scena: una Maria narrante, la giovane Maria e suo marito Giuseppe. Per chi volesse, dopo teatro, cena con gli attori presso il Lucy Restaurant di Poggio Mirteto. Info: 389/6793095 o 339/5318478.

A Toffia, questa sera alle 20.30, per la rassegna “10 Spettacoli per un Teatro” - nel complesso di San Bernardino, in piazza Lauretana 3, lo spettacolo “Essere noi non ci conviene”, una scrittura esilarante di Francesco Spaziani sugli effetti nefasti della crisi economica, quando s’intreccia ai sogni di gloria di due strane “accoppiate”. Una giovane donna e il vecchio padre invalido - quando gli conviene - un giovane idraulico, con l’ambizione di camminare almeno per un istante sulla propria “Hollywood Walk of Fame” e il suo vergine compare Palle, sono i personaggi disparati di una Full Monty senza organizzazione e senza solidarietà. Lo spettacolo nasce da Crisi, laboratorio di scrittura, un progetto nomade cominciato al teatro Valle occupato da Fausto Paradivino e che coinvolge, oltre a Francesco Spaziani, diversi processi creativi come il Teatro Altrove di Genova. Lo spettacolo di Spaziani vedrà in scena Erica Massera, Giuseppe Simotti, Leonardo Aranci, Roberto Bertini, Silvia Di Giorgio. La regia è di Fabio Cicchiello. A seguire, menù degustazione gratuito di prodotti tipici sabini (domani sera sarà la volta del tartufo della Sabina), con il contributo di Regione Lazio - Arsial. Info e prenotazioni: 347/9293552.

Nel fine settimana, il cinema con altri film con “Sabina in Prima Fila”. Questa sera alle 21, al teatro comunale di Poggio Moiano, è di scena la commedia di Vincenzo Salemme “Con tutto il cuore”. Lo sfondo è la città di Napoli, dove vive Ottavio, costretto ogni giorno a subire piccoli soprusi da colleghi, alunni e familiari. Quando l’uomo subisce un trapianto di cuore, è costretto a cambiare vita: l’organo che gli viene sostituito apparteneva a un criminale, noto come “’O Barbiere”, e la famiglia del boss è convinta che Ottavio possa raccogliere l’eredità del criminale. Sempre questa sera alle 21, “Sabina in Prima Fila” propone un film che ha preso in prestito gli scenari della Sabina per le riprese: alla Sala Benedetti di Poggio Mirteto sarà proiettato “L’Arminuta” di Giuseppe Bonito, con Vanessa Scalera, tratto dal bestseller di Donatella Di Pietrantonio. Una ragazzina di 13 anni viene restituita alla famiglia a cui non sapeva di appartenere. All’improvviso perde tutto della sua vita precedente: una casa confortevole e l’affetto. Domenica 13 novembre, alle 17.30, alla Casa del Cittadino di Monte Santa Maria, arriva la commedia esilarante di Volfango De Biasi “Una famiglia mostruosa”. Costo del biglietto per le proiezioni di 3,50 euro.

Domenica 13, alle 16.30, nella Basilica di Santa Maria di Farfa, il soprano Silvia Martinelli e l’organista Andrea Trovato, eseguiranno un concerto di musica sacra, con musiche di Pachelbel, Haendel, Bach, Verdi, Bellini, Guilmant, Gounod, Franck, Bizet, Dubois e Mercadante.

Dopo tre anni di stop, “Rulli e Cantine” torna oggi a Santa Rufina di Cittaducale. «Vogliamo permettere a chi verrà a trovarci, di vivere un fine settimana sereno, all’insegna di divertimento e buona cucina nel centro storico», spiega Sandro Angeletti, presidente dell’associazione Rulli e Cantine. Cantine che saranno tappe di un percorso tra i piatti della tradizione: fregnacce, polenta, pizze fritte, fagioli con le cotiche, padellaccia, panontella, pasta e ceci, arrosticini, castagne con vin brûlé e pizza di San Martino. Oggi alle 15.30, nella sala del Sacramento, il convegno “L’emigrazione da Santa Rufina dall’Unità d’Italia ai giorni nostri”. Alle 16.30 il laboratorio per bambini (7-11 anni) il “Tesoro della Pergamena”. Alle 18, in piazza, l’esibizione del gruppo Capoeria Topazio e un piccolo campo storico medievale. Alle 19.30 l’apertura delle cantine, con i Santarofinari Rulli Rulli, l’organetto di Nunzio Live e Gabriele Basilici Black e White. Dipinti sugli sportelli del gas e dell’acqua da piccoli e grandi artisti. A disposizione i parcheggi presso lo stabilimento Seko e il supermercato Le Mark, con servizio navetta. Per informazioni c’è il numero 349/6667130.

Il Teatro delle Condizioni Avverse parte con le ultime iniziative culturali e artistiche del progetto “Lineamenti”. Spettacoli teatrali, concerti e presentazione di libri incentrati su temi come legalità, integrazione e memoria. Mercoledì 23 novembre alla biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Poggio Mirteto, alle 18, dove andrà in scena “Silenzio Assordante”, di Materiaviva Performance, regia di Roberta Castelluzzo, musiche inedite di Emanuela Belmonte. Sabato 26 novembre, presso lo Spazio Le Tre Porte di Rieti, alle 18, l’incontro “La vita negli altri”, a cura dell’Associazione Il Sorriso di Filippo, con la presenza di Mario Sanna e Stefania Ciriello, fondatori dell’Associazione e genitori di Filippo Sanna, ventiduenne scomparso nel terremoto ad Amatrice il 24 agosto 2016. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Questa è casa mia” di e con Alessandro Blasioli. Giovedì 1° dicembre, nella biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Poggio Mirteto, alle 18, la presentazione del libro “Cambiare il mondo con i libri”, di Mattia Tombolini, illustrazioni di Marta Baroni, con una nota di Carlo Feltrinelli. Sabato 3 dicembre, presso lo Spazio Le Tre Porte di Rieti, alle 18, la presentazione dei libri “Le verità negate” e “Romanò Barvalipen” con l’autore Santino Spinelli.