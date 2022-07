Sabato 16 Luglio 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Ultimo giro di proiezioni a Poggio Mirteto, nella 31esima rassegna “Grande cinema italiano”, al Parco San Paolo. Questa sera (inizio alle 21.30) il film “Belli ciao” di Gennaro Nunziante, con il duo Pio e Amedeo. Oltre ai film, la gastronomia sotto le stelle nel parco, dove è possibile degustare specialità sabine negli stand, con i ristoratori mirtensi che proporranno le loro peculiarità enogastronomiche.

Terminata la rassegna cinematografica, sempre al Parco San Paolo di Poggio Mirteto, da domenica inizia la XVI edizione della Settimana musicale mirtense, che andrà avanti fino al 24 luglio. Ogni sera alle 21.30 si realizzeranno 8 concerti che spazieranno dalla musica classica con l’orchestra d’archi dell’Associazione Europa Musica, al jazz, musica per banda, alla contemporanea. I concerti sono gratuiti e al parco sarà attivo un servizio di ristorazione e bar.

Il Festival dei Mestieri del cinema italiano di Casaprota, che celebra la sua seconda edizione con sette film e tanti ospiti, parte domenica a Casaprota, con premi ad artisti e tecnici del cinema italiano. Il via domenica alle 21, con l’assegnazione del Premio Fausto Tozzi - Mestieri del Cinema alla produttrice esecutiva e al direttore di produzione del film “Il bambino nascosto”. A salire sul palco, prima della proiezione, saranno Maria Panicucci e Fabrizio Colucci, che con il loro lavoro hanno organizzato al meglio la produzione di un film impegnativo.

Il Santuario di Santa Vittoria, a Monteleone Sabino, diventerà, dalle 19 di oggi, un sito per lo spettacolo dal vivo. Per “Sentieri in Cammino”, rassegna di teatro e musica diretta da Massimo Wertmüller giunta al decimo appuntamento, grazie al Comune di Monteleone che mette a disposizione i giardini del santuario, si svolgerà un concerto dell’Orchestra Minima, Ensemble di quattro elementi composto da Carlo Melodia, voce e chitarra, Carla Tutino, contrabasso, Simone di Donato, batteria e Alessandra Rossi, violino. Per l’occasione, il Museo archeologico di Trebula Mutuesca effettuerà due turni straordinari, alle 17 e alle 18, per permettere di visitare i reperti rinvenuti nelle aree archeologiche di Monteleone Sabino e dei territori limitrofi.

Domenica alle 19 arriva Dacia Maraini a Cantalupo in Sabina. Nel Parco Camuccini ci sarà una serata in onore della scrittrice, con Filippo La Porta che ne tratteggerà il ritratto mentre Giorgia Fiori leggerà alcuni brani tratti dalle sue opere e la poesia “Dove c’è la guerra”. La senatrice Valeria Fedeli, già ministro della Pubblica istruzione, le consegnerà il Premio “Donne in prima fila”. Poco prima, alle 18, si inaugura la mostra di acquarelli “Donne in prima fila”.

«Progresso? Catastrofe? Ricominciamento?». Dove siamo arrivati, e dove stiamo andando, specialmente dopo l’accelerazione negli ultimi due anni a causa della pandemia? E, soprattutto, c’è un modo per invertire la rotta? A chiederselo, e a chiederlo al pubblico – oggi alle 18.30, in piazza San Rufo a Rieti - saranno il poeta e filosofo Marco Guzzi e il regista e attore reatino Emanuele D’Agapiti, nel dialogo che intercorrerà tra i due nel cuore del centro storico, negli appuntamenti della rassegna estiva “Luglio suona bene”. Le principali attività in campo culturale maturate da Guzzi - che ha perfezionato i suoi studi di filosofia tedesca alle Università di Friburgo e Bonn - hanno spaziato dalla partecipazione a trasmissioni radiofoniche culturali giovanili alla pubblicazione di numerose raccolte di poesia, alla redazione di numerosi saggi filosofici, dove la filosofia contemporanea, in particolare quella heideggeriana, si coniuga a una profonda rimeditazione dei temi della teologia cattolica. «Orientarci significa intuire l’Oriente del nostro cuore, e così definire una direzione del nostro cammino terrestre - spiega così, Guzzi, il tema dell’incontro di oggi pomeriggio. - Credo che ciò che manchi più brutalmente, nelle nostre società, sia proprio un orientamento. Insieme ad Emanuele D’Agapiti tenteremo di comprendere le ipotesi per indicare il senso della nostra rotta planetaria: il progresso, la catastrofe o il ricominciamento potrebbero paradossalmente indicare la stessa direzione, se riusciamo a pensare il presente alle profondità in cui esso ci chiede di interpretarlo». D’altronde, «già il filosofo danese Soeren Kierkegaard, alla metà del XIX secolo, diceva che ormai il comando della nostra nave l’ha preso il cuoco, che invece della rotta, ci comunica ogni giorno il menù...». Un dialogo che prenderà spunto anche dai contenuti dell’ultimo libro pubblicato da Guzzi, “Non vedi che già sorge il nuovo giorno?” (Paoline Editoriale) e dai temi che in questi mesi catturano maggiormente l’attenzione di ogni giorno. D’Agapiti, attore (l’ultima partecipazione in “Chi ha incastrato Babbo Natale?”) scrittore e regista, ha invece portato a lungo in scena tematiche e opere di Pier Paolo Pasolini.

Quinta edizione del “Cunti e Racconti Velino Festival - Immaginari futuri”. La manifestazione è realizzata con il sostegno di Mic, Regione Lazio, dei Comuni di Antrodoco e Borgo Velino (nella foto) e si concluderà il 26 luglio. La direzione artistica è di Ondadurto Teatro, con il supporto dei Comuni di Antrodoco e Borgo Velino e la collaborazione del teatro San’Agostino: protagonista il nouveau cirque, in un susseguirsi di elementi e tecniche narrative innovative. Tra gli appuntamenti del fine settimana, oggi dalle 18 alle 20, in piazza Umberto I a Borgo Velino, lo spettacolo di circo “La dinamica del controvento” e alle 21, a Borgo Velino ma in piazza Mazzini, lo spettacolo di circo contemporaneo “Demblée”. Domenica, piazza Umberto I di Borgo Velino farà da cornice all’installazione “Siamo tutti sullo stesso barcone”, a cura di Teatro Alchemico. Alle 18.30, in piazza Mazzini a Borgo Velino, il concerto “La fisarmonica da concerto tra il barocco ed il contemporaneo”. Alle 21, lo spettacolo di circo contemporaneo “Q 40 Show” a cura di Ondadurto Teatro e Lit Circus e, alle 21.30, performance di circo contemporaneo “Hogwallops”. Prenotazione (consigliata) al numero whatsapp 351/6521328.

Dal Festival di musica per pianoforte fino alla Festa del Sole di Rieti. ArtePiano international Festival & Competition da questa sera a Castelnuovo di Farfa per una settimana. “7 concerti per 7 sere” con i concerti dal vivo per gli appassionati di musica classica, con concertisti da tutto il mondo, dal Sud Africa (Niel du Preez), dal Giappone (Yuki Negishi - Aisa Ijiri), dall’Italia (Roberto Russo), dalla Spagna (Concepción Pérez-Boj), dalla Svezia (Kristin Malmborg), dal Regno Unito (Phil Merriman), dalla Bulgaria (Pavle Krstic) e dalla Serbia (LP Duo). La location è la chiesa di San Nicola da Bari. “ArtePiano” è il primo del suo genere nella provincia di Rieti, un festival aperto a tutti i pianisti di età pari o superiore a 13 anni, interessati a sviluppare le proprie abilità pianistiche. Ci saranno 20 spazi disponibili per gli studenti partecipanti, provenienti da tutto il mondo, attratti dal luogo e dalla facoltà di insegnamento composta da quattro insegnanti: Niel du Preez, Yuki Negishi, Mark Nixon (Sud Africa), Roberto Russo. Il programma del weekend prevede oggi alle 20 “Solo, Duo & 8 mani piano extravaganza”, domenica (ore 21) “Violoncello, Opera & Piano”. I concerti verranno diffusi in diretta in tutto il centro storico, attraverso apparecchi in tutte le vie del borgo.

Torna la Festa del Sole a Rieti, con il Velino protagonista e teatro di appassionanti gare. Oggi alle 18 la sfilata storica dei rioni, da piazza Vittorio Emanuele II a Ponte Romano, in serata gastronomia e musica mentre domenica, dopo la benedizione dei concorrenti da parte del vescovo Domenico Pompili, dalle 17 le gare che verranno aperte dalla lettura del bando e poi ci si tufferà nella competizione con le gare della pertica, biciclette fiumarole, barche fiumarole e palio della tinozza. In serata stand gastronomici, musica e premiazioni.

A Montenero Sabino, domenica pomeriggio in piazza e al Castello, la manifestazione “Giochiamo al castello”.

A Frasso Sabino, oggi, sfilata moda e riciclo con artisti e designer, a realizzare abiti d’alta moda con materiali di scarto e riciclo.