Domenica 10 Luglio 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

A Poggio Mirteto secondo weekend della 31esima rassegna “Grande cinema italiano”. A Parco San Paolo, film, ospiti e gastronomia. Il cartellone vede questa sera alle 21.30 il film “Corro da te” di Riccardo Milani, con Pierfrancesco Favino, film con molte scene girate nella vicina Sant’Oreste. Sempre oggi, è prevista la presenza dell’associazione Aism, alla quale sarà dedicata la serata, con la proiezione della clip di e con Rodolfo Laganà. Altri film in cartellone fino alla conclusione della rassegna saranno poi quello di lunedì 11, “Il silenzio grande” di Alessandro Gassmann, martedì 12 “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo, mercoledì 13 “Lasciarsi un giorno a Roma” di Edoardo Leo, giovedì 14 “Una squadra” di Domenico Procacci, venerdì 15 “Tre piani” di Nanni Moretti, sabato 16 “Belli ciao” di Gennaro Nunziante. Sempre al Parco San Paolo, all’aperto, è inoltre possibile degustare specialità sabine negli stand allestiti dalla Pro loco, con i ristoratori mirtensi che si alterneranno durante le serate per preparare e proporre i loro piatti.

Arriva nel Lazio e in Sabina il “Cantico Festival”, fino a domenica le più belle storie e leggende dal mondo, a Casperia. Una tre giorni di eventi tra teatro, danza, musica e conferenze nel borgo medievale dell’antica Aspra, all’insegna di un’arte ecologica e sostenibile. Organizzato dall’Associazione Cromo, con la direzione artistica di Anna Redi e il sostegno della Fondazione Varrone, il festival è pensato come un’occasione di comunità per favorire l’incontro tra la popolazione locale e i turisti. Tutti gli eventi del festival saranno realizzati sfruttando la naturale luce del giorno e l’acustica degli spazi del borgo, evitando l’uso di luce elettrica e di strumenti di amplificazione. La scelta di organizzare l’evento completamente in acustico e in dialogo con le differenti sfumature della luce del giorno risponde sia all’esigenza di tornare all’intimità della relazione tra le persone, sia a quella di promuovere un modello sostenibile ed ecologico nella fruizione dell’arte. L’ingresso agli spettacoli è libero fino ad esaurimento posti. La location degli spettacoli è piazza San Giovanni Battista. Oggi alle 19, “Il principe e la verità” spettacolo teatrale per bambini e famiglie. Alle 20 “Bussando alla porta di Einstein”, lettura-racconto con Mario Migliucci e Adriano Saleri, mentre alle 20.30 il concerto conclusivo: “Jazz Friends” - Sonorità Dixieland.

Oggi, nella festa nazionale delle Pro loco e per la chiusura della mostra “Mompeo in fiore” della pittrice Maria Antonietta Brancati, Mompeo si animerà di iniziative. Alle 8.30 dal guado di San Donato si va alla scoperta del nuovo sentiero del Cai all’interno delle Gole del Farfa. Alle 10 si apre in paese il mercatino dei fiori, dei prodotti artigianali e locali, tra le mura del Castello Orsini Naro, aperto per le visite. Nel pomeriggio, nel castello, un salto tra le stelle all’Osservatorio astronomico e iniziative per i più piccoli. Ci sarà anche il pranzo della Pro loco: prenotazioni al 335/464783.