Sabato 9 Luglio 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

A Poggio Mirteto secondo weekend della 31esima rassegna “Grande cinema italiano”. A Parco San Paolo, film, ospiti e gastronomia. Il cartellone vede questa sera alle 21.30 il film “La befana vien di notte 2”, di Paola Randi, con Paola Cortellesi e poi domenica il film “Corro da te” di Riccardo Milani, con Pierfrancesco Favino, film con molte scene girate nella vicina Sant’Oreste. Sempre domenica, è prevista la presenza dell’associazione Aism, alla quale sarà dedicata la serata, con la proiezione della clip di e con Rodolfo Laganà. Altri film in cartellone fino alla conclusione della rassegna saranno poi quello di lunedì 11, “Il silenzio grande” di Alessandro Gassmann, martedì 12 “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo, mercoledì 13 “Lasciarsi un giorno a Roma” di Edoardo Leo, giovedì 14 “Una squadra” di Domenico Procacci, venerdì 15 “Tre piani” di Nanni Moretti, sabato 16 “Belli ciao” di Gennaro Nunziante. Sempre al Parco San Paolo, all’aperto, è inoltre possibile degustare specialità sabine negli stand allestiti dalla Pro loco, con i ristoratori mirtensi che si alterneranno durante le serate per preparare e proporre i loro piatti.

Dopo l’inaugurazione del nuovo teatro Comunale “Sant’Antonio” di Scandriglia, ecco subito un altro appuntamento: “Sentieri in Cammino”, rassegna di teatro e musica diretta da Massimo Wertmüller, propone per questa sera alle 21 un nuovo spettacolo sempre nella stessa location, con la Compagnia Argilla Teatri, che presenta “Herbarie. Le chiamavano streghe”. Tre donne con le loro erbe, i loro significati, le loro riflessioni sui saperi, sulla vita, sulla morte, sulla capacità di ascoltare il corpo e l’anima di chi è loro davanti. L’altro è qualcuno da accogliere, curare, ascoltare. Anche solo per riconoscerlo come amico o nemico. Tre donne che, proprio per questo, chiamavano streghe. La regia è di Ivan Vincenzo Cozzi. Le “streghe” sono interpretate da Claudia Fontanari (Lucia), Brunella Petrini (Mercuria), Elena Stabile (Caterina). Il testo è di Silvia Pietrovanni, con l’adattamento di Isabella Moroni, le musiche di Tito Rinesi e i costumi di Rosanna Grassia. Prenotazioni all’e-mail postmaster@sentieriincammino.com.

Teatro d’autore questa sera a Fara in Sabina, con una prima a cura di Paolo Triestino che porterà in scena “Il paese dei ciechi”. Appuntamento alle 21 presso il Monastero delle Clarisse Eremite di Fara. Possibilità, oltre allo spettacolo, di cenare nell’area. Prenotazione obbligatoria ai numeri di telefono 389/6793095 o 339/5318478 oppure (Suor Daniela) 329/6061580.

A Poggio San Lorenzo si torna a fare festa con la serata dei piringhilli. Questa sera, si torna dunque in piazza per la festa con cena e musica dal vivo. Si potranno assaggiare i tradizionali piringhilli al sugo, uno speciale spaghetto realizzato con farina di mais. Si potranno degustare inoltre anche pane e salsiccia con birra locale. La fisarmonica di Daniele Imperatori allieterà la serata. Cucina aperta dalle ore 20.

Letture animate per bambini e trekking lungo il Velino, con tutta la famiglia: sono le attività in programma a Rieti e a Torricella in Sabina, nell’ambito del progetto “Ci vuole un villaggio”, selezionato da “Con i Bambini”, all’interno del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Proposte pensate per tutti quei bambini che restano in città ma, al tempo stesso, non hanno voglia di restare a casa. Le letture animate sono a cura del Jobel Teatro, che oggi pomeriggio, alle 17, presenta “Il Piccolo Principe”, l’intramontabile racconto di Antoine de Saint-Exupéry: un’attività pensata per bambini da 6 a 10 anni, nell’hub di Torricella in Sabina, in via Roma 58. L’ingresso è libero: per informazioni e prenotazioni si può chiamare lo 0746/485554 oppure scrivere a coordinamento@ilsamaritanorieti.it.

Questa mattina, poi, è in programma la seconda uscita di “Esploratori in erba”, con il trekking urbano lungo il Velino, un’attività pensata per famiglie con bambini, a cura di Promis. Il ritrovo è alle 10.30 al Monumento alla Lira, a Rieti, da dove si raggiungerà il lungofiume, per una visita animata da laboratori e giochi sul tema dell’acqua. L’attività è gratuita, ma è consigliabile la prenotazione (telefonando a Marta Capanna, 393/6023458).

Seconda edizione di Ritorno a Illica: si svolgerà oggi dalle 18 la festa comunitaria "Ritorno a Illica 2", nata lo scorso anno dalla collaborazione tra diverse associazioni di promozione sociale, di valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali. L’evento nella frazione di Accumoli, spazzata via dal sisma del 24 agosto 2016, è organizzato dal Progetto "Territorio e Comunità" e dal Comitato Illica Vive, vedrà la collaborazione e la partecipazione di Retrogusto. Ricco anche quest’anno il programma della festa: alle 18, apertura degli stand enogastronomici curati dalle aziende del territorio di Accumoli e Amatrice, alle 19 incontro con il prof. Mario Polia che svolgerà un intervento sulle tradizioni popolari e civiltà rurale presso l’adiacente Lago Secco Country House’, mentre alle 20 cena comunitaria con prodotti e birre artigianali del territorio. La serata proseguirà con la musica tradizionale dell'Organetto di Renato e con quella pop rigorosamente in formazione acustica. Sia gli organizzatori che gli ospiti, potranno pernottare in tenda o presso le strutture ricettive del territorio che hanno collaborato straordinariamente con l'organizzazione

Questa sera, a partire dalle 21, serata di musica e stelle in un luogo suggestivo e poco conosciuto, incastonato nel cuore verde della Sabina. A Selva Aurea, sulla vecchia via Salaria, sotto l’antica mole del Castello di Nerola, si terrà l’inaugurazione dello spazio creato da Silvia Meneghetti e un “Gran Galà della Musica”, con l’esibizione della Nova Amadeus Orchestra, con solista Soichi Ichikawa e direzione di Mirca Rosciani. Il palcoscenico sarà davvero qualcosa di unico: niente metallo, legno o costruzioni artificiali, ma un’arena naturale racchiusa da due faraglioni che faranno da quinte ad un palco ad arcate che emerge dalle acque del lago sorgivo. Intorno, vegetazione spontanea, querce e faggete che renderanno ancor più armoniosa l’unione delle arti e la sintonia tra natura e uomo. «Per me questo posto è bellissimo, è un luogo del cuore dove é stato importante poter vivere momenti speciali. Per questo ho voluto condividerlo con altri che possano vivere le mie stesse esperienze - spiega la project director Silvia Meneghetti. - Ho incontrato Piero Fasciolo, direttore del teatro Vespasiano di Rieti, e insieme abbiamo definito il programma di questo Gran Gala che è il debutto di Selva Aurea». La serata sarà ad ingresso libero, con brindisi firmato dalle Cantine Velenosi di Ascoli Piceno, e chiusura con le arie più celebri della lirica italiana, che saranno eseguite da Michael Alfonsi, Laura Pugliese, Michela Nardella e Giorgio Carli. Previsti in calendario per il 2023 altri eventi di musica, prosa e danza nell’ambito del già previsto “Festival di Selva Aurea”.

Arriva nel Lazio e in Sabina il “Cantico Festival”, fino a domenica le più belle storie e leggende dal mondo, a Casperia. Una tre giorni di eventi tra teatro, danza, musica e conferenze nel borgo medievale dell’antica Aspra, all’insegna di un’arte ecologica e sostenibile. Organizzato dall’Associazione Cromo, con la direzione artistica di Anna Redi e il sostegno della Fondazione Varrone, il festival è pensato come un’occasione di comunità per favorire l’incontro tra la popolazione locale e i turisti. Tutti gli eventi del festival saranno realizzati sfruttando la naturale luce del giorno e l’acustica degli spazi del borgo, evitando l’uso di luce elettrica e di strumenti di amplificazione. La scelta di organizzare l’evento completamente in acustico e in dialogo con le differenti sfumature della luce del giorno risponde sia all’esigenza di tornare all’intimità della relazione tra le persone, sia a quella di promuovere un modello sostenibile ed ecologico nella fruizione dell’arte. L’ingresso agli spettacoli è libero fino ad esaurimento posti. La location degli spettacoli è piazza San Giovanni Battista. Oggi alle 19, “Il maestro e Margherita”, spettacolo teatrale con Chiara Sarcona e Nicola D’Emidio, regia di Mario Gonzalez, mentre alle 20 “Banã”, spettacolo di danza con Marcella Carrara e musiche di Gabriel Caporali e alle 20.30 “Dargah”, concerto a cura di Tito Rinesi e Piero Grassini. Domenica alle 19 “Il principe e la verità” spettacolo teatrale per bambini e famiglie. Alle 20 “Bussando alla porta di Einstein”, lettura-racconto con Mario Migliucci e Adriano Saleri, mentre alle 20.30 il concerto conclusivo: “Jazz Friends” - Sonorità Dixieland.

Domenica, nella festa nazionale delle Pro loco e per la chiusura della mostra “Mompeo in fiore” della pittrice Maria Antonietta Brancati, Mompeo si animerà di iniziative. Alle 8.30 dal guado di San Donato si va alla scoperta del nuovo sentiero del Cai all’interno delle Gole del Farfa. Alle 10 si apre in paese il mercatino dei fiori, dei prodotti artigianali e locali, tra le mura del Castello Orsini Naro, aperto per le visite. Nel pomeriggio, nel castello, un salto tra le stelle all’Osservatorio astronomico e iniziative per i più piccoli. Ci sarà anche il pranzo della Pro loco: prenotazioni al 335/464783.