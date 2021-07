Domenica 18 Luglio 2021, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Riflettori accesi su Parco San Paolo, a Poggio Mirteto, dove è partita la rassegna cinematografica “Grande cinema italiano” con l’edizione numero 30 abbinata al Premio Mirto d’oro e a una serie di riconoscimenti e serate che negli anni hanno impreziosito la kermesse. Serata e premio della Fondazione Varrone, serata Telethon, una serata dedicata a Ettore Scola e una a Gigi Proietti, il Premio Massimo Iaboni e una serata dedicata al Consorzio Sabina dop per i 25 anni dalla nascita. Interviste e aperitivi con attori e registi, curate da Claudio De Pasqualis, direttore artistico della rassegna insieme a Steve Della Casa. Ma soprattutto i film nell’arena naturale del parco, dove sono allestite le tribune. Saranno 15 le pellicole che verranno proiettate da oggi al 31 luglio. Tutte le sere un film e poi grandi ospiti, per un pubblico che può tornare sulle tribune, anche se i posti saranno alternati, nel rispetto delle normative antiCovid: si potranno occupare i posti vicini tra loro solo nel caso di nucleo familiare o tra congiunti. Il programma allestito dal Comune, insieme alla direzione artistica (inizio alle 21.30), prevede per questa sera la proiezione del film “Morrison”, per la regia di Federico Zampaglione e ci sarà il premio alla carriera nella serata Varrone all’attore Stefano Fresi. Lunedì 19 luglio, “Una giornata particolare”, regia di Ettore Scola, nella serata d’onore a lui dedicata, mentre ospite sarà l’attore Giulio Scarpati. Altra serata d’onore quella di martedì 20 luglio, dedicata a Gigi Proietti, con il film “La Mandrakata”, regia di Carlo Vanzina, ospiti Rodolfo Laganà, Paola Tiziana Cruciani, Massimo Wertmüller. Mercoledì 21, “Padrenostro”, regia di Claudio Noce; giovedì 22, “Il buco in testa”, regia di Antonio Capuano, con ospiti Teresa Saponangelo e Dario Formisano; venerdì 23, “Cosa sarà”, regia di Francesco Bruni, con ospite lo stesso regista. Sabato 24, luglio, “Il cattivo poeta”, regia di Gianluca Iodice; domenica 25, “Lacci”, regia di Daniele Luchetti; lunedì 26, “Miss Marx”, regia di Susanna Nicchiarelli (Serata Telethon); martedì 27, “Burraco fatale”, regia di Giuliana Gamba, che sarà ospite; mercoledì 28, “I predatori”, regia di Pietro Castellitto. Giovedì 29 luglio, sarà la volta di “Non odiare”, regia di Mauro Mancini; il 30, “Tutti pazzi per Uma”, regia di Susi Laude e il gran finale affidato sabato 31 luglio a “Genitori vs influencer”, regia di Michela Andreozzi nella serata del Premio “Massimo Iaboni”. Il biglietto di ingresso costa 3 euro. Possibilità di cenare negli stand a cura dei vari ristoratori locali che nelle giornate, a turno, cucineranno le loro specialità.

Ai nastri di partenza a Casaprota la rassegna Cinema d’estate, edizione numero 28, legata al nome di Fausto Tozzi. La direzione artistica è di Paolo Di Reda. Una settimana di proiezioni da lunedì, col film di Zalone “Tolo Tolo”, fino a sabato 24 luglio. Spettacoli alle 21.30. Domenica 25 luglio, la chiusura in musica nei giardini del Palazzo del Gatto con i Movies String Quintet in “Un film di note”.

Al via “Luglio Suona Bene”, a Rieti, rassegna di concerti organizzata dell’Associazione Musikologiamo. Gli appuntamenti saranno venerdì 23 luglio, giovedì 29 e venerdì 30 luglio. I concerti sono gratuiti e sempre nel rispetto della normativa antiCovid.

A Rivodutri, oggi, partita la rassegna “Suoni dalla Valle Santa Reatina”, tra musica, canti e teatro dal vivo e che coinvolgerà, fino al 25 settembre, diversi angoli del territorio comunale. Un’iniziativa a cura del Comune, con la collaborazione della Pro loco, il patrocinio oneroso del Mibact - Direzione spettacoli dal vivo e della Regione Lazio. Il primo appuntamento, oggi alle 18 ad Apoleggia, è con la Compagnia La Paranza.

Giunge al termine la residenza teatrale Catt (Centre for alternative theatre training), ospite nel Festival laboratorio interculturale di pratiche teatrali del teatro Potlach e sostenuto dalla Regione Lazio con il Fondo unico 2021 sullo spettacolo dal vivo, e dalla Fondazione Varrone. La residenza è stata fondata dal regista canadese Michael Devine, e ha come pedagoghi anche gli italiani Andrea Lattari e Cinzia Grande. Negli anni la residenza è stata già ospitata a Londra, New York e Amsterdam, per approdare quest’anno a Fara Sabina, nel Festival del teatro Potlach. Oggi alle 19.30 sarà invece la volta dello spettacolo “Kontakt”, creato durante la residenza con un gruppo di sei attori serbi, i Grupa Group. I personaggi si muovono irrequieti in due mondi, il cyberverse e la cosiddetta realtà. Questo spettacolo è in lingua inglese e serba.

Sempre a Fara Sabina, si festeggiano i vent’anni del Museo civico archeologico. Oggi, visite guidate con ingresso gratuito al Museo civico la mattina alle 10, 11 e 12 e, nel pomeriggio, alle 15, 16, 17 e 18. Turni contingentati (massimo 10 persone) e prenotazione ai numeri di telefono: 0765/277321 oppure 346/8187972.

Prosegue la rassegna teatrale “Sentieri in Cammino” col direttore artistico della kermesse, Massimo Wertmüller, che ha allestito insieme agli organizzatori un cartellone di tutto rispetto, in un percorso itinerante tra 9 Comuni della Sabina: Poggio Moiano (capofila del progetto), Casaprota, Frasso Sabino, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Poggio Nativo, Pozzaglia Sabina, Rocca Sinibalda e Scandriglia. La rassegna, che si avvale del contributo della Regione Lazio e l’apporto della Fondazione Varrone e che si è aperta lo scorso fine settimana a Frasso, si chiuderà dopo 24 spettacoli il 26 settembre. Il prossimo in programma è quello di oggi alle 21.30 a Scandriglia (in via Umberto I), con Michele La Ginestra e il suo “Mi hanno rimasto solo”. Su un palcoscenico vuoto, Michele racconta al Teatro il suo sogno: poter interpretare ogni sera un personaggio diverso. Il Teatro lo ascolta e decide di diventare suo complice: apre il cassetto dei ricordi e gli fa trovare testi, costumi, musiche, per realizzare lo spettacolo.