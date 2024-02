Sabato 10 Febbraio 2024, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino (meteo permettendo, per le sfilate all'aperto).

Da Rieti alla Sabina, una lunga festa di carnevale per un weekend in maschera tra sfilate musica e coriandoli. A Rieti, Pro loco e Comune danno appuntamento per domenica a carri e gruppi a piedi col raduno alle 11 in via Fundania, dove alle 14.30 parte la sfilata che, dal centro commerciale Perseo, attraverserà via dei Flavi, piazza Marconi, via Cintia, largo Santa Barbara, via dei Lauri, via Borsellino, via delle Orchidee, viale Matteucci, via Sacchetti Sassetti, via Raccuini, per concludere il tragitto in piazza della Repubblica/Porta Romana dove si terrà uno spettacolo musicale della Band MiWa e di intrattenimento col comico Lallo Circosta, la distribuzione di prodotti gastronomici e le premiazioni.

A Poggio Mirteto, domenica, la 160esima edizione del carnevalone poggiano, il più antico del Lazio, organizzato dalla Pro loco. Si parte con la fiera mattutina e poi, dalle 14.30, la sfilata dei carri allegorici, le macchine addobbate e i gruppi mascherati. Ad aprire la sfilata che dalla rotonda risalirà la Passeggiata e poi piazza Martiri, la Banda musicale nazionale garibaldina, la Blak brass band, le bande musicali di Montopoli e di Gavignano e le Marette di Montecompatri. Alle 18 le premiazioni dei primi tre di ogni categoria, a seguire la processione dei moccoletti e, alle 19 la cremazione tra suoni, canti e balli di “sua maestà carnevalone”.

Il carnevale maglianese, nel centro storico di Magliano Sabina, tra balli, giochi, animazione, sfilata dei carri allegorici, oggi, vedrà l’esibizione delle majorettes accompagnate dalla banda musicale alle 14.30 e poi la sfilata dei carri allegorici. Si replica martedì 13, con la sfilata dalle 15.

Domenica c’è il carnevale corvarese (34esima edizione) a Corvaro di Borgorose: si comincia alle 14 con il raduno dei carri in via San Francesco e, a seguire, la sfilata. Alle 15.30 lo spettacolo con Mercoledì Adams e, alle 17.30, le premiazioni mentre alle 18 spettacolo musicale (dj Alex Di Felice) e festa in maschera a piazza San Francesco.

A Leonessa, oggi alle 21, festa in maschera al teatro San Pietro, domenica dalle 15.30 protagonisti i bambini in piazza 7 Aprile. Martedì 13, la prima edizione de “I carri di carnevale” a Leonessa, con la sfilata di carri e maschere dalle 17 fino in piazza, dove verrà premiato il carro più bello.

“Carnevale in Comune”, oggi, a Scandriglia con la sfilata dei carri dalle 15, in serata le premiazioni. Alle 19, cena in piazza e, alle 21, il veglione.

Rinvio a domenica 3 marzo a Posta. Domenica era previsto il carnevale postarolo, 27esima edizione: le previsioni di maltempo hanno portato gli organizzatori a rinviarlo al 3 marzo. Sarà un carnevale in chiave “History edition” con le frazioni e i Comuni limitrofi che porteranno una rappresentazione della propria storia e tradizioni: dai Romani al Medioevo, da Margherita d’Austria a San Francesco. Dalle 14 (del 3 marzo), nel piazzale del Benny’s bar, il corteo in maschera fino a piazza degli Eroi.

Ad Antrodoco, oggi, il “Carnevale Ndreocanu”, dalle 15, con la sfilata e, dalle 21, al centro giovani presso le terme, il “Carnival night party” mentre martedì, dalle 17.30, il “Carnevale morto”.

Ad Amatrice, oggi, il carnevale amatriciano, dalle 15, alla cavea Auditorium della Laga, da dove inizia la sfilata fino all’Area del gusto.

Inizia domenica alle 18, la V edizione di “Sentieri in Cammino”, la rassegna di teatro e musica diretta da Massimo Wertmüller. La “prima” al teatro “Vicolo Primo” di Poggio Moiano vedrà Francesca Reggiani, col suo spettacolo “Recital”, un one-woman-show in cui l’attrice affronterà un divertente viaggio dove si parla di donne toccando i temi più disparati: l’oggi, il domani, la giovinezza, la vecchiaia.

“Rooftops and the Yellow Moon”, a Mompeo si alzerà una grande luna gialla sopra i tetti, con il Trio Alessandro Gwis che sarà in concerto all’Auditorium. Oggi alle 18, per la seconda edizione della rassegna di spettacolo dal vivo “A porte aperte 2024” del Comune di Mompeo, con la direzione artistica di Renato Giordano, all’Auditorium San Carlo va in scena il concerto. Alessandro Gwis, pianista storico del gruppo Aires Tango, presenta in questo concerto la musica contenuta nel suo nuovo disco, “Rooftops and the Yellow Moon”, registrato per la Cni records. Le composizioni spaziano tra musica latina, echi della tradizione musicale europea, jazz ed elettronica, usata in modo personale. Caratteristica del concerto sono anche le improvvisazioni: a volte malinconiche, ironiche, imprevedibili. Una musica che esprime una grande libertà artistica, la stessa che ha portato il pianista a collaborare, negli anni, con molti musicisti, tra cui Antonello Salis, Roberto Gatto, Ralph Towner, Enrico Rava, Paul McCandless, Gegè Telesforo, Avion Travel, Gianni Morandi, Lucio Dalla, Patty Pravo e Samuele Bersani. Con Alessandro Gwis suonano in scena Luca Pirozzi e Marco Rovinelli. La rassegna farà rivivere gli antichi spazi interni del Castello Orsini Naro e dell’Auditorium San Carlo fino a giugno. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

Riparte il Premio nazionale “Nati per Leggere - Sezione Crescere con i libri”, alla biblioteca comunale Paroniana di Rieti. Vengono selezionati ogni anno una rosa di libri, editi in Italia per la fascia di età dai 3 ai 6 anni, individuando un tema differente per ogni edizione. Il tema di quest’anno è “Tra immaginazione e realtà: magia e fantasia nelle storie per bambini”. Protagonisti bambine e bambini delle scuole dell’Infanzia Borgo Santa Lucia, Don Giussani e Marconi - Maraini, con l’aiuto delle loro insegnanti.

Un incontro per parlare di fotografia a tutto tondo, con particolare attenzione al reportage di strada, del quale è uno dei maggiori interpreti italiani. Alle 18.30 di oggi, l’Associazione di promozione sociale “Utopia” ospiterà nella sua sede di via del Duomo 2 (ex libreria Gulliver), a Rieti, il fotografo romano Stefano Mirabella (nella foto), docente delle Officine fotografiche di Roma, tra i direttori artistici dell’Italian street photo festival e Ambassador Leica. 51 anni, Mirabella ha esordito nel reportage sociale attraverso numerosi viaggi fotografici all’estero, tra Thailandia, Cambogia, Laos, Birmania, India, Siria e i territori palestinesi occupati, avviando dal 2012 l’esercizio della fotografia di strada, per poter vivere tra le persone e riscoprire il volto nascosto della Capitale. Impegnato su più fronti, Mirabella condivide la sua passione per la fotografia attraverso l’insegnamento tenendo corsi avanzati e di base. Componente del corpo docenti delle Officine Fotografiche di Roma, è tra i direttori artistici dell’Italian Street Photo Festival, ma nel suo curriculum figura anche la curatela della mostra “Caio Mario Garrubba/Freelance sulla strada”, ideata e organizzata dall’Archivio storico Luce, oltre alla vittoria al Leica Talent 2014, che lo ha portato ad essere nominato Ambassador del prestigioso marchio fotografico tedesco, per il quale è tuttora docente della Leica Akademie. E nel corso dell’incontro presso la sede di Utopia non mancherà spazio anche per parlare del suo ultimo libro, Dom, diario di famiglia ambientato in un minuscolo paesino nel nord della Polonia.

Due giganti della musica italiana, nati a una manciata di ore di distanza. Anche su questo gioca lo spettacolo “Lucio incontra Lucio”, secondo appuntamento della stagione del teatro Flavio Vespasiano di Rieti, in scena domenica alle 21. Nel doppio ruolo di regista e protagonista, arriverà a Rieti Sebastiano Somma: «Non sarò certamente solo - dice l’attore - con me ci saranno un gruppo di virtuosi musicisti più quattro cantanti, una voce maschile e tre femminili». L’idea nasce da un incontro casuale: «L’autore Liberato Santarpino, musicista e mio conterraneo, mi propose di raccontare con una regia le figure di Lucio Dalla e Lucio Battisti. Lui, docente al Conservatorio di Salerno, aveva intenzione di produrre un percorso musicale che attirasse un pubblico diverso, non solo gli affezionati della classica ma anche quelli del jazz e del pop. Così ho immaginato un percorso un po’ poetico, dove la musica si intreccia con la parola, concentrando intensamente due enormi percorsi artistici». E non mancheranno aneddoti e tratti poco conosciuti della vita dei due musicisti. Ma come dissociarsi, da ricordi e suggestioni personali? «È normale che ciascuno di noi abbia preferenze sulle canzoni di Dalla e Battisti - risponde Somma - tuttavia la bellezza di questo mestiere è avere la possibilità di approfondire testi, vita e grandezza di certe figure. Battisti, ovviamente, non l’ho mai conosciuto, Dalla l’ho sfiorato in un’occasione, veniva spesso a Castellammare di Stabia con la sua barca, s’era affezionato alla mia cittadina, lo sento vicino». Lo spettacolo parte in modo fantasioso, prendendo spunto dalla mitologia greca, per poi dipanare la matassa di un intreccio che agli spettatori sarà via via sempre più chiaro: «Il pubblico capirà dopo, anche con il supporto delle immagini - spiega l’attore - e non mancheranno spunti legati al contesto di nascita dei due artisti, quel 1943 in cui l’Italia si rialzava dalle macerie della guerra». Somma torna a Rieti dopo l’intensa interpretazione della stagione 2017, quando arrivò al Flavio con “Uno sguardo dal ponte” di Arthur Miller: «Ma sono reduce da una calda accoglienza ricevuta al teatro Manlio di Magliano, dove ho portato lo spettacolo incentrato su Matilde Neruda: torno sempre volentieri nel Reatino».

Come si fa ad apprezzare il teatro? Serve innanzitutto comprenderlo. E va in questa direzione l’incontro “Come nasce uno spettacolo” che si terrà al Flavio Vespasiano di Rieti, domenica alle 18, prima dell’appuntamento delle 21 con “Lucio incontra Lucio”. Un evento gratuito e aperto a tutta la cittadinanza che vedrà il protagonista Somma, l’autore Santarpino e i musicisti intervistati da Isabella Di Cola, direttrice artistica di Atcl. Un’occasione voluta dall’assessore alla Cultura Letizia Rosati: «La possibilità è nata tempo fa - afferma - perché desideravo ci fosse un incontro con la città per far capire come si costruisce, con rigore, impegno e fatica, una carriera teatrale di livello».