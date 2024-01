Domenica 21 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

È già tempo di carnevale nel Reatino, che quest’anno arriva presto per via della Pasqua “bassa”. Apre le danze oggi il carnevale di Greccio, nella frazione di Limiti, con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, a partire dalle 14 con i Ragazzi di campagna Montisola che propongono il corso mascherato, prima della festa in piazza. In caso di maltempo, spostamento al 28 gennaio. Domenica 28 gennaio ci sono i Cavalli infiocchettati a Rieti e il corso mascherato a Santa Rufina di Cittaducale, con i carri e i gruppi oltre alle maschere singole, nella 32esima edizione del carnevale santarofinaro. Il 3 febbraio, carnevale a Villa Reatina: festa tra le vie del quartiere con carri e gruppi. Il 4 febbraio il carnevale di Contigliano e ci saranno ancora i Ragazzi di campagna Montisola con i carri e i gruppi, con la sfilata dalle 14 su via della Repubblica e in piazzale degli Eroi. Il carnevale maglianese, nel centro storico di Magliano Sabina tra balli, giochi per i più piccoli, animazione, sfilata dei carri allegorici, sabato 10 febbraio, vedrà l’esibizione delle majorettes, con la banda musicale alle 14.30 e, a seguire, la sfilata. Martedì 13 febbraio si replica con la sfilata dalle 15. L’11 febbraio toccherà a Rieti, con il carnevale reatino che seguirà il cliché della passata edizione. L’11 febbraio c’è anche il carnevale corvarese (34esima edizione) a Corvaro di Borgorose: si comincia alle 14 con il raduno dei carri allegorici in via San Francesco e poi partirà la sfilata. Alle 15.30 lo spettacolo con Mercoledì Adams e, alle 17.30, le premiazioni mentre alle 18 spettacolo musicale con dj Alex Di Felice e festa in piazza San Francesco. Martedì 13 febbraio la prima edizione de “I carri di carnevale” a Leonessa, dalle 17 nell’area ex Bosi, dove si ritroveranno carri e maschere poi la sfilata fino a piazza VII Aprile. A Poggio Mirteto, triplo appuntamento: il 4 febbraio, la mattina, in piazza c’è il mercato di carnevale, seguirà la musica e il pranzo nello stand. Alle 15 il carnevale dei bambini, con la sfilata delle maschere singole, a coppie e a gruppi e a seguire la 50esima edizione della sagra della bruschetta. L’11 febbraio, la 160esima edizione del carnevalone poggiano: dalla mattina, entrata in piazza di sua Maestà Carnevalone e, dalle 14.30, la sfilata dei carri allegorici, le macchine addobbate e i gruppi mascherati. A seguire le premiazioni. Il 18 febbraio, il carnevalone liberato. Il carnevale sabino, a Fara in Sabina e frazioni, sabato 27 gennaio, dalle 14.30, sarà in piazza Salvo D’Acquisto a Passo Corese con la parata di apertura a cura del teatro Potlach e poi la festa. Domenica 28 gennaio, il carnevale dei bambini giunto alla 54esima edizione, dalle 14.30, da piazza Luigi Pacieri a Canneto. Domenica 4 febbraio, a Talocci, la 37esima edizione del carnevale talocciano, con la sfilata dalle 14.

Laboratorio creativo al museo. Tra gli appuntamenti del periodo carnevalesco, oggi, al Museo civico archeologico di Fara in Sabina, è in programma un laboratorio creativo per i giovani, con la realizzazione di maschere colorate. I partecipanti sono divisi in due turni, 10.30-12 e 15-16.30, potranno sperimentare le proprie doti artistiche nel realizzare le maschere. Info e prenotazioni: 0765/277331 o 328/3417856.

A Mompeo prende il via la seconda edizione della rassegna “A porte Aperte”, per la direzione artistica di Renato Giordano. Teatro, musica e danza dal vivo faranno rivivere gli antichi spazi interni del castello Orsini Naro e dell’Auditorium San Carlo fino a giugno. Il ciclo delle interviste torna con lo spettacolo “L’amore secondo Shakespeare”, oggi alle 17, che apre la stagione teatrale della rassegna, con spettacoli dal vivo nelle dimore storiche, finanziato dalla Regione Lazio. Nella sala Fabrizio Naro, all’interno del castello, la Compagnia del Teatro Tor di Nona presenta lo spettacolo, già in scena a Roma. Riprendendo le fila di un programma di culto della Rai tra il 1974 e il 1975, in cui i fantasmi di 82 personaggi storici furono intervistati e messi in dialogo con personaggi della cultura contemporanea, Laura De Luca e Renato Giordano danno vita a nuovi incontri: rivivranno Shakespeare e i suoi sonetti d’amore, con De Luca nei panni dell’intervistatrice e Giordano il Bardo. Alla radiofonia di un tempo si sostituiscono le presenze sceniche degli attori. A completare il cast in scena, Raffaella Castelli, Pino Censi, Sergio Nicolai e Margherita Patti. Altri spettacoli in programma saranno poi, il 10 febbraio, il concerto dell’Alessandro Gwis trio e, il 24 febbraio, Anna Fraioli mette in scena “Ho imparato a guardare la Luna”. Il 16 marzo, concerto del Luca Pirozzi Quartet, il 30 marzo, concerto di Gabriele Coen e Ziad Trabelsi. Il 13 aprile sarà in scena la commedia “È solo un buco nell’acqua”, con Antonio Monsellato e Nicolas Zappa, per la regia di Simone Corbisier. Il 27 aprile, Renato Giordano mette in scena “Pulcinella e la notte stellata”, l’11 maggio, “Schegge d’Autore”, serata di corti teatrali. Il 2 giugno, “Sangre y arena, gocce di pura passione” della Compagnia Flamenco Flores. Tutti gli spettacoli della rassegna “A porte Aperte” saranno a ingresso gratuito.

È la festa in onore di Sant’Antonio Abate, che oggi verrà riproposta in quasi tutti i paesi, secondo l’antica tradizione, con la benedizione degli animali, delle auto e dei mezzi agricoli e la distribuzione delle ciambelle benedette. Oltre agli spettacoli pirotecnici. Un cliché molto simile un po’ ovunque, in una ricorrenza cara nel mondo agricolo proprio per l’antica vocazione rurale del Reatino. Oggi, giornata di messe, processioni con la statua del santo raffigurato con, accanto, un porcellino e in mano un bastone, alla cui estremità è appeso un campanellino. E, ancora, bande musicali, spettacoli, distribuzione delle ciambelle. A Posta, oggi, la tradizionale sfilata delle “stanghe” e, a seguire, la polentata. Festa a Torri in Sabina, che oggi inizia col suono delle campane per poi proseguire con la benedizione degli animali e dei mezzi agricoli, mentre nel pomeriggio, al Palapontecese, il tradizionale banchetto: per la prima volta nella storia, saranno banditi i botti, che tanto spaventano gli animali. A Cantalupo, la festa per Sant’Antonio è questa mattina, come a Roccantica mentre a Casperia si svolgerà di pomeriggio, così come è per Poggio Mirteto Scalo.

Chi odia sentire la musica con smartphone e auricolari, o riesce ad ascoltare un brano musicale per oltre 20 secondi senza passare subito a un altro, oppure è in grado di sopportare un’introduzione strumentale prima che qualcuno inizi a cantare, possibilmente senza l’ausilio dell’“autotune”, e che soprattutto sa distinguere un sassofono da un violino, troverà musica per le proprie orecchie al Perseo di Rieti, oggi, dalle 9 alle 20, nella 3^ edizione della “Fiera del disco”. Come di consueto si terrà all’interno della galleria del centro commerciale, divenuta ormai un appuntamento fisso e gradito per appassionati e collezionisti reatini, per curiosare tra i numerosi espositori e comprare o scambiare dischi, cd e vinili, nuovi e usati, memorabilia, alla ricerca di quelle rarità che da anni non riuscite a trovare: che sia pop, rock, jazz, metal, punk, psichedelia, folk, funk, soul, dance, house, progressive, hip-hop, cantautorato e quant’altro. L’ingresso sarà libero, per poter riscoprire la magia del vinile a 33 e 45 giri, dei mix, come dei cd, nella speranza di trovare quel singolo di Little Tony, dei Corvi o degli Alunni del Sole che vi mancava, oppure un 33 giri di Procol Harum, Claudio Lolli, Gaznevada, Pantera cui eravate affezionati e che si è rotto, avete perso in un trasloco o prestato a qualcuno senza che vi fosse mai restituito. Per non parlare di Rovescio della Medaglia, Skiantos o di una rarità jazz di Sun Ra su etichetta Esp, di un introvabile capolavoro electro di Drexciya, e se amate disco o house “Choose your weapon” di Scaramanga Silk e “The bass project” di DJ H. Più arduo forse imbattersi nell’album dei Rolling Stones con la cerniera lampo, quello dei Velvet Underground con la banana che si sbuccia, il “Black album” di Prince, o quello dei Beatles con la rarissima “copertina del macellaio”. Così come l’introvabile “Ingresso libero” di Rino Gaetano, Adriano Celentano che canta con Eraldo Volontè, o “Ma cosa vuoi che sia” di Vasco Rossi. E ancora il capolavoro del minimalismo “Dream house 78’17” di Lamonte Young o la “Yardbird suite” di Duke Ellington su etichetta Dial. In ogni caso ce n’è per tutti i gusti, dai più sofisticati al pubblico normale, per trascorrere del tempo dimenticando per un po’ le noie quotidiane.