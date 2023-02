Sabato 4 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Un mese di feste e tradizioni nel Reatino per il carnevale. Si comincia in questo weekend e si termina il 26 febbraio. Quattro settimane tra coriandoli e stelle filanti, sfilate di maschere, gruppi e carri allegorici: dopo due anni difficili per la pandemia tornano le feste legate all’antica tradizione del carnevale. I primi appuntamenti sono già in questo fine settimana a Contigliano e a Passo Corese. Domenica, a Contigliano, torna il carnevale per le vie del paese. Gli organizzatori invitano coloro che volessero partecipare alla sfilata dei carri allegorici o ai gruppi mascherati a piedi di qualsiasi associazione od organizzazione, a mettersi in contatto (Valentino 333/6796707). Si tratta dell’anno nel Reatino. La manifestazione si snoderà tra via della Repubblica e piazza degli Eroi. A Passo Corese, sempre domenica, il comitato festeggiamenti carnevale coresino invita chiunque volesse partecipare alla sfilata di carri allegorici e maschere: si comincia alle 14 da via XXIV maggio per poi far confluire, carri e maschere, in piazza Salvo D’Acquisto. Il tema di quest’anno sarà Tex Willer, il pistolero eroe dei fumetti creato da Giovanni Luigi Bonelli. Contigliano e Passo Corese non sono altro che l’inizio del Carnevale a Rieti e provincia.

Domenica 12 febbraio, carnevale dei bambini a Poggio Mirteto: la mattina in piazza Martiri della Libertà il mercato di carnevale, alle 12 stand gastronomici in funzione e dalle 15 la sfilata delle maschere singole, di coppia o gruppi e, a seguire, la sagra della bruschetta. Domenica 12, carnevale dei bambini a Canneto. Sabato 18 febbraio torna il carnevale con le sfilate e i gruppi allegorici per le vie della città a Rieti: Comune, Pro loco e associazioni stanno già raccogliendo le adesioni. Previsti sei carri e diversi gruppi a piedi, a iniziare da quelli che sfileranno già domenica a Contigliano. Sempre sabato 18, il carnevale maglianese con la Pro loco, insieme al gruppo “gli esauriti” che organizza la sfilata dalle 15, partendo dall’incrocio di via Roma con la Sp 54 (muraglione Cavalier Manlio) e terminerà in piazza Garibaldi, con musica, banda e majorettes. Il 21 febbraio, martedì grasso con la festa nei locali Arca. Carnevale anche a Prime Case di Fara Sabina. Sempre domenica 19 sarà la volta del carnevale a Santa Rufina di Cittaducale e poi il carnevale più antico del Lazio, quello di Poggio Mirteto, che celebra la 159esima edizione con il grande corso mascherato in Passeggiata e piazza Martiri della Libertà. Altro carnevale sarà poi quello di Corese Terra (con replica il 21 per il carnevale morto). Il 26 febbraio a Poggio Mirteto il carnevalone liberato, il carnevale di Talocci e poi il carnevalone di Greccio. Non sono state rese note ancora le date del carnevale degli Zanni a Pescorocchiano, quello “de li 12 mesi” di Antrodoco e quello di Corvaro di Borgorose.

Se siete tra coloro che detestano ascoltare la musica con lo smartphone, che resistono a sentire un brano musicale per più di 20 secondi senza passare subito a un altro, avendo quindi anche la forza di sopportare un’introduzione strumentale prima che qualcuno inizi a cantare, ovviamente senza l’“autotune”, e inoltre sapete distinguere un sassofono da un violino, allora la 2^ edizione della “Fiera del disco, cd e vinile”, in programma all’interno della galleria commerciale del Perseo di Rieti, in via Fundania, oggi dalle 9 alle 20.30 e domenica dalle 9 alle 20, è ciò che fa per voi. Sarà un’occasione per appassionati e collezionisti di musica, ma anche curiosi, per visitare gli stand dei 30 espositori presenti e comprare o scambiare dischi in vinile e cd, alla ricerca di quelle rarità che da anni non riuscite a trovare: che si tratti di rock, metal, punk, psichedelia, folk, funk, soul, dance, house, progressive, hip-hop, jazz, cantautorato italiano e quant’altro. Dopo il successo dello scorso anno, ancora una volta i corridoi del centro commerciale si riempiranno di scaffali tra i quali spulciare per provare a soddisfare qualsiasi libidine da collezionista cercando quel 45 giri di Little Tony, dei Corvi o degli Alunni del Sole che vi mancava, oppure un Lp del Rovescio della Medaglia, degli Skiantos o degli Yardbirds, o una rarità jazz di Sun Ra su etichetta Esp, oppure un introvabile capolavoro electro di Drexciya, e magari perfino il rarissimo album dei Beatles con la “copertina da macellaio”. Per l’occasione sono previste alcune novità: un dj set alle 17.30 di oggi, e due mostre fotografiche dedicate ad altrettante storiche band, i Rolling Stones, che hanno celebrato 60 anni di carriera nel 2022 durante il “Sixty European Tour”, e The Who, creatori della famosa opera rock “Tommy”, che festeggeranno il medesimo anniversario “soltanto” tra un anno. La prima esposizione, in particolare, è composta dagli scatti di Antonio Cerasoli, fan aquilano che con la sua Canon segue da oltre 30 anni in giro per l’Europa l’inossidabile gruppo guidato dai, quasi, immortali Mick Jagger e Keith Richards.

Gioco, arte, teatro “Sulle ali del Colibrì”, a Poggio Mirteto. È stata presentata l’iniziativa che, dalla prossima settimana, parte nella cittadina mirtense e che mira a coinvolgere bambini e ragazzi in attività ludico-ricreative e, soprattutto, creative nel laboratorio “Gioco Arte Teatro”, denominato, appunto, “Sulle ali del Colibrì”. Ogni mercoledì, a iniziare dal prossimo (8 febbraio), dalle 17 alle 18.30, nella sala del teatro delle Condizioni Avverse, in via Diego Eusebi 17 a Poggio Mirteto, si comincerà: il primo incontro servirà anche come giorno di prova. Poi, fino al 23 maggio, sono in programma 13 incontri per giocare attraverso l’arte e il teatro. «Gli obiettivi - spiegano gli organizzatori - partono dall’esplorazione di sé e dell’altro, in un clima di fiducia, socializzazione e creatività, cooperazione di gruppo, libera espressione e crescita individuale. La metodologia va dalla realizzazione di giochi di conoscenza, giochi di fiducia, giochi di contatto, esercizi teatrali, improvvisazione, narrazione e creazione di storie, tecniche di movimento con tutti i materiali occorrenti che saranno inclusi nel laboratorio». A condurre il laboratorio sarà Valentina Baldazzi, conduttrice, “counselor” professionale a mediazione artistica, attrice, marionettista e burattinaia, drammaterapeuta. Per tutte le informazioni su modalità e costi e per le prenotazioni si può chiamare il numero 327/8722504 oppure scrivere una e-mail a: valentinabaldazzi76@gmail.com. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del teatro delle Condizioni Avverse, la realtà sabina che promuove la ricerca e la realizzazione di un teatro e delle attività radicate nella propria comunità. Questa organizzazione si fa carico dalla sua nascita delle necessità culturali e delle emergenze sociali del territorio in cui opera. L’associazione è nata nel 2000 e opera nell’ambito teatrale, letterario, musicale e pedagogico. Parte del lavoro è incentrato sulla raccolta della memoria orale della Sabina, attraverso laboratori, realizzazione di interviste e video, oltre che di spettacoli. Dal 2006, l’associazione è anche Officina culturale della Bassa Sabina, finanziata dalla Regione Lazio (assessorato alla Cultura) e Residenza multidisciplinare, finanziata dal MiBact. Tra le ricorrenti attività, infatti, oltre a laboratori, festival, rappresentazioni teatrali, si organizzano residenze artistiche con attori provenienti da tutta Italia.