RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

“Il Volto Santo. Una trama di simboli e di segni da Dante a Pirandello tra Lucca e Vallecupola”. È il tema del convegno a Vallecupola, oggi alle 10.30, a Palazzo Iacobuzzi, organizzato dalla biblioteca Angelo Di Mario nell’ambito del Simbas. Relatrice, la storica dell’arte Ileana Tozzi. Per informazioni: Maria Grazia Di Mario (347/3628200). Si accede con Green pass e mascherina Ffp2. Collabora l’Università Agraria di Vallecupola.

Il carnevale antrodocano, detto anche carnevale interocrino, unico nel suo genere, con i due riti dei “Dodici Mesi” e del “Carnevale Morto” si farà. Nel tardo pomeriggio di martedì 1° marzo, dalle 18, si svolgerà ad Antrodoco il tradizionale funerale di “Carnevale Morto”, al termine del quale il fantoccio rappresentante carnevale verrà bruciato. Questo antichissimo rito, raro nel suo genere, trova similitudini in regioni del Sud Italia come Puglia e Campania e vede una sorprendente partecipazione spontanea da parte della cittadinanza che si riunisce intorno al “defunto”. «Ha radici secolari che affondano nell’antichità italica ed è tra i più autentici e arcaici del Lazio - spiegano gli organizzatori. - Nonostante le incertezze di questo periodo, il bisogno di mantenere viva la tradizione e, allo stesso tempo, quello di “esorcizzare” la morte e inaugurare un periodo di rinascita, ci ha spinto a riproporlo, anche se in modalità diverse». In particolare, carnevale verrà accompagnato dal sindaco, dal parroco, dal notaio che darà lettura del testamento e dalla “vedova”, in un corteo vero e proprio, cadenzato dalla marcia funebre, fino al luogo in cui verrà bruciato. E a valle, canti e balli popolari accompagnati da frappe e castagnole. Rimandato a fine marzo e all’inizio della primavera è invece il rito dei “Dodici Mesi”, rito propiziatorio di origine contadina, che segna la fine della stagione invernale e, quindi, il ritorno alle attività agricole. La rappresentazione de “Li dodici mesi”, un antico e fondamentale rito propiziatorio che ogni anno viene riprodotto in occasione del carnevale, momento che per la vita dei campi rappresenta “l’inizio della fine” della stagione invernale e, quindi, il ritorno alle attività agricole, nasce come auspicio di un anno fiorente in cui ogni mese «faccia il suo dovere». Per quello che riguarda gli altri carnevali in provincia, non ci saranno né a Rieti né a Poggio Mirteto (in questo caso neanche il Carnevalone liberato), nè a Talocci e a Magliano e neanche a Santa Rufina di Cittaducale. che però ha rinviato la kermesse in estate: con ogni probabilità, a fine giugno - inizio luglio, per una sorta di carnevale brasiliano-angioino: un carnevale estivo insomma per il carnevale santarufinaro. Oggi, comunque, sia in piazza del Popolo a Cittaducale che al parco di via Togliatti a Santa Rufina, è previsto un momento di festa e divertimento per i più piccoli, che potranno mascherarsi e stare insieme, nel rispetto delle norme antiCovid.

“Andar per olio e per cultura”, oggi e lunedì, a Magliano Sabina, tra degustazioni, rievocazioni storiche e musica. Si comincia domenica alle 10.30 in piazza Garibaldi, con una serie di degustazioni dell’olio sabino e dei prodotti tipici. Alle 12 è prevista la partenza del corteo storico “Giostra del Gonfalone”. Il giorno dopo, lunedì 28 febbraio, sarà la volta della musica, alle 18.30, presso il teatro Manlio, concerto “Viaggio nella Romanza da Camera vocale e strumentale dell’ottocento”, per soprano, violoncello e pianoforte. Si esibirà l’ensemble Calliope, col soprano Angela Baek, Luca Peverini al violoncello e Tiziana Cosentino al pianoforte. Verranno eseguite le musiche di Bellini, Rossini, Schubert, Mendelssohn, Saint-Soens, Martucci, Tosti. Il concerto è a cura dell’Associazione culturale “Il Ventaglio”. Per info e prenotazioni (consigliate) si può chiamare il numero di telefono 335/1849995 oppure scrivere una e-mail a info@ilventaglio.net.

Osho sbarca a Rieti e su RaiPlay. Arriva oggi sulla piattaforma online la serie comedy con Neri Marcorè ispirata al fenomeno social creato da Federico Palmaroli, che sarà ospite al Depero Club di via Varrone questa sera. Se il nome vi dice poco, le sue vignette vi diranno invece molto, perché sono ormai un esilarante spaccato della nostra quotidianità. Lui è il primo a riderci su: «Per me è un hobby, nella vita faccio soprattutto un mestiere vero». Dalla prima vignetta del 2015 creata per gioco, fino ai milioni di followers che lo seguono sui social: «L’inizio me lo ricordo bene, c’era il santone Osho che diceva una grande verità, cioè che i pomodori oggi non sanno più de un... Non avevo aspettative particolari, ho solo visto che la pagina cominciava a viaggiare». Un viaggio che prosegue oggi, di risata in risata. E che dire del recente “affaire” Quirinale, quando le vignette con Mattarella che reclama la caparra del suo appartamento o tenta di scappare dalla finestra sono rimbalzate su tutte le chat: «Il materiale c’era - afferma Palmaroli - dopo tanto Covid la battaglia politica mancava un po’». Una satira che non risparmia nessuno e che dal 2017 ha abbandonato la figura del santone e si è riprogrammata sull’attualità, soprattutto in quella dei palazzi romani: «Nessuno si è mai offeso, anzi a presentare il mio libro sono stato invitato perfino in Senato: a parte qualche sporadico episodio, ho avuto solo attestati di stima da parte dei diretti interessati, sono loro stessi a riderci e a mandarsi i meme». Ma qual è la chiave del successo di Palmaroli? «Funziona il meccanismo di base, ovvero far parlare in romanesco personalità che hanno una loro quasi sacrale autorevolezza, come il Papa o il presidente della Repubblica, che certamente non si esprimono abitualmente così: è ovvio che se la battuta la metti in bocca a Giorgia Meloni, che è molto romana di suo, funziona meno». Ma viene prima la scelta della battuta o della foto? «Entrambe le cose. Succede che ho una frase in testa e poi cerco la foto adatta, o che guardo una foto e ne traggo ispirazione». Capita anche che una vignetta non abbia il consenso sperato, oppure ne abbia più di quello preventivato, e poi ci sono gli haters, ai quali «prima rispondevo, adesso non più. Sono principalmente mossi dall’invidia, che viene fuori quando fai un gradino, hai qualche successo. Ti dicono subito che ti sei montato la testa, che non fai più ridere, cose simili». Federico invece, di ridere e far ridere di voglia ne ha sempre tanta: «C’è tanto bisogno di trovare leggerezza nella propria comfort zone, gli spunti non mancano mai. A me ha divertito in maniera particolare far parlare i soggetti non umani, come ad esempio i cinghiali della Raggi». Ma c’è n’è una su cui Palmaroli ride ancora: «Si parlava tanto dell’avvenente statua della spigolatrice di Sapri, io ho fatto parlare i Bronzi di Riace, uno diceva all’altro: «Ma ‘nse rimedia il numero de sta spigolatrice?». La risposta? Cercatela sul web: merita.

Dalle Pozze del Diavolo al valico del Tancia, con grigliata alla brace, oggi, con l’Associazione Sabina in Trekking. Nel Lazio, escursione ad anello alle pendici del Monte Tancia dove si partirà dal parcheggio del rifugio “Tancia Hostel House” (800 m) comune di Monte San Giovanni, dove alla fine del medioevo fu per molto tempo la sosta più importante lungo la via del Tancia, principale via di collegamento tra la valle Reatina e la Sabina Tiberina, frequentatissima dai mercanti, dai pastori che praticavano la transumanza, e anche dai briganti. Tramite un breve tratto in discesa di strada asfaltata si arriva verso il ponticello nella vallata, risalendo poi lungo un sentiero che porta alle Pozze del diavolo, scavate dalle acque del torrente Galantina. Si prosegue poi verso i pratoni di pascolo allo stato brado di Salisano fino ad arrivare al Casale Fatucchio dove c’è un’area attrezzata. Qui si sosta per il pranzo. Terminato il pranzo si riprende il cammino facendo ritorno all’Ostello Tancia. Info e prenotazioni tramite la messaggistica di fb (Stefano Aperio Bella) oppure con un messaggio di whatsapp o sms al numero 327/9308192. Partenza da Casperia a piazzale Oddo Valeriani alle 10 oppure direttamente al valico del Tancia, presso il parcheggio del rifugio/ostello “Tancia” alle 11.