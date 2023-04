Domenica 23 Aprile 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Oggi, “Danzandando” propone l’iniziativa “canandando”, per chi ama gli amici a quattro zampe: in via Zannetti, nella zona della Riserva dei laghi Lungo e Ripasottile, dalle 14 alle 17.30, c’è la possibilità di conoscere e di portare a spasso uno dei cani che sono ospiti del Rifugio “Gli amici di Fiocco” di Rieti. Per avere informazioni dettagliate sull’iniziativa, il numero è il 344 /105 9316.

A Casperia, oggi alle 16.30, al teatro Ignazio Gennari, la compagnia “Materiaviva Performance” porterà in scena lo spettacolo per bambini e famiglie “Storie di fate, ciliegie e cavalieri blu”. Tre fate strampalate vivono nella casa dove tutte le fiabe del mondo finiscono una volta scritte e hanno il compito di leggerle affinché non svaniscano. Le fiabe raccontate sono liberamente ispirate ad alcuni racconti di Roberto Piumini. Ingresso 5 euro, prenotazioni a info@materiaviva.it.