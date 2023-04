Domenica 2 Aprile 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Gadget in vendita nel corso della giornata, con il ricavato destinato per le cure di un cane oggi malato. Oggi, domenica 2 aprile, al canile sanitario Silvia Rosati, in via Cottanello, a Rieti, saranno in vendita decorazioni pasquali e gadget di diverse tipologie. Il ricavato verrà devoluto integralmente per garantire le cure di una cagnolina, Anita, impegnata ad affrontare una difficile malattia.

Omaggio a Fabrizio De André, oggi, a Poggio Moiano. Si tratta del secondo appuntamento di “Sentieri in Cammino”, rassegna giunta alla sua quarta edizione. «Se ancora ci fosse bisogno di dire o cantare qualcosa, che ancora non sia stato detto o cantato, ecco un omaggio alla musica e alle parole di uno dei più grandi poeti del ‘900, Fabrizio De André»: recitano così le note di scena di “Ho visto Nina volare”, il concerto che la rassegna di teatro e musica propone, con inizio alle 18 di oggi, al teatro comunale “Vicolo Primo” di Poggio Moiano. A rievocare le liriche del poeta genovese sono quattro musicisti, esponenti della scena del jazz e del world italiano, come la cantante Raffaela Siniscalchi, il polistrumentista Stefano Saletti, Gabriele Coen ai fiati e Mario Rivera al basso acustico. In questo concerto si incontrano per interpretare con raffinatezza alcune delle più belle canzoni di De Andrè, da quelle più conosciute (“Bocca di rosa”, “La canzone di Marinella”, “Canzone dell’amore perduto”, “Creuza de ma”, “Un giudice”) a quelle rimaste un po’ più nell’ombra (“Preghiera in gennaio”, “Khorakhanè”, “Ho visto Nina volare”), usando linguaggi diversi e solo apparentemente distanti, come il jazz, la musica etnica e la canzone d’autore e nel rispetto dell’incredibile mondo poetico che De Andrè ha regalato e che mai come oggi ritorna d’attualità. La rassegna di teatro e musica “Sentieri in Cammino” è diretta da Massimo Wertmüller, con la consulenza musicale dei maestri Carla Tutino e Stefano Caponi, e con l’organizzazione di Paolo Di Reda. Una Rassegna che si svolge grazie al contributo della Regione Lazio e della Fondazione Varrone e che punta a valorizzare il patrimonio culturale dell’alta Sabina e della provincia di Rieti, con 26 spettacoli dal vivo in otto Comuni, oltre a tre eventi speciali che si terranno a Rieti, Antrodoco e Concerviano. Il biglietto d’ingresso per lo spettacolo di Poggio Moiano ha un costo di 6 euro, con facoltà di prenotazione all’e-mail postmaster@sentieriincammino.com. Informazioni sul sito www.sentieriincammino.com .

Oggi a Rieti, in piazza Mazzini, va in scena lo Street food festival, con i truck d’Italia per un viaggio nei sapori. Street food internazionali, birra artigianale di microbirrifici d’Italia e dal mondo, dolci tipici della tradizione italiana e internazionale. Si tratta della maggiore manifestazione di street food in Italia, a cura di Alfredo Orofino. Sono previste 150 tappe in tutta Italia e una di queste, nel weekend, è a Rieti, con gli stand in funzione dalle 12 alle 24. «Eccellenza, originalità, tradizione e pulizia - spiegano gli organizzatori - sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival. Nello stesso posto è possibile gustare prodotti di paesi diversi, di posti lontani. Un appuntamento culinario originale, per le cucine internazionali presenti, non tralasciando mai l’attenzione alle realtà gastronomiche regionali di tutta Italia». Informazioni al 347/5792556.

Per la stagione di teatro ragazzi del Potlach, a Fara Sabina, oggi alle 17, lo spettacolo “Fiaba Cabaret. L’amore delle tre melarance”. Un vero e proprio cabaret per i bambini, un nel format teatrale ideato dalla compagnia Specchi Sonori insieme a Romina Antonelli, della Compagnia delle Buffe. Si tratta di una rilettura in chiave comico-umoristica dei classici per l’infanzia, in questo caso della fiaba delle Tre Melarance, presente ne “Lo Cunto de li cunti” di Giambattista Basile. Selezione, lettura e adattamento del testo sono a cura dell’attrice Romina Antonelli, accompagnata dal vivo in scena dal pianista Claudio Rovagna. Per informazioni e prenotazioni sugli spettacoli si può scrivere al numero del teatro Potlach 351/7954176.