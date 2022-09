Domenica 11 Settembre 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

“Ritrovarsi a Montopoli 2022”, a Montopoli di Sabina: tutti i pomeriggi, dalle 17, l’apertura della mostra fotografica e della rassegna di pittura “L’olivo d’oro 44 anni dopo”. Oggi dalle 16, nella piazza del Comune, si gioca con gonfiabili e spettacoli di animazione insieme a Denise Bucci e l’ Arcobaleno Party. Degustazione di gelati e la sagra della pizza fritta. La Torre Ugonesca e la Casa del capitano saranno aperte a visite guidate su prenotazione. La manifestazione culminerà nel prossimo fine settimana (sabato 17 settembre) con la consegna dei premi, nella 46esima edizione de “L’olivo d’oro”.

A Passo Corese è il momento della festa dell’esaltazione della Santa Croce. Sarà piazza Salvo D’Acquisto l’agorà dove si celebra la sentita manifestazione, nella più popolosa frazione di Fara in Sabina. Fino al 14 settembre, giorno in cui cade la festa, giornate e serate all’insegna degli eventi. Oggi dalle 9, si passeggia a Passo Corese, con l’iniziativa per le famiglie. La sera si apre alle 20 con lo stand gastronomico e, alle 21.30, la Demo Big Band che presenterà la “Hit Parade tour 2022”, con Demo Morselli e Marcello Cirillo. La festa si chiuderà mercoledì 14 settembre, giorno di Santa Croce, con la messa nella chiesa di Santa Croce alle 10.30 mentre alle 18 ci sarà la processione, dopo la messa, in piazza Salvo D’Acquisto, animata dal coro diocesano e presieduta dal vescovo della diocesi di Sabina - Poggio Mirteto, Ernesto Mandara. Accompagnerà la processione, per le vie di Passo Corese, la Banda musicale di Talocci. Ecco il percorso: piazza Salvo D’Acquisto, via XXI Aprile, via Sant’Antonio, via Beato Placido Riccardi, via Re di Roma, attraversamento di via Giacomo Matteotti e poi via Lorenzo Rocci, via Furio Camillo, via Giulio Cesare, piazza della Libertà e piazza Santa Croce. Alle 20.30 si chiuderà la festa in piazza della Libertà con il concerto della Banda musicale del Vigili Urbani di Roma.

Oggi, a Poggio Mirteto, torna “Una giornata da cani”, promossa da Associazione Pasqualina & Friends e con Tesoriaquattrozampe. Dalle 17, in piazza Martiri della Libertà, stand, sfilata, dimostrazione di ricerca e tante altre iniziative per chi ama i cani.

A Casperia la festa della Natività della Beata Vergine Maria, a Santa Maria in Legarano, fino a oggi. Oggi il tradizionale torneo di briscola dalle 15.

La rassegna “Sentieri in Cammino”, promossa anche dalla Regione Lazio, si chiuderà il 24 settembre.

A Leonessa, oggi, per la festa di San Giuseppe da Leonessa, mattina e pomeriggio, esibizione di Majorettes e Banda musicale di Leonessa e, in serata, in piazza VII Aprile, “Ciao Lucio”, tributo musicale a Lucio Dalla. A seguire, spettacolo pirotecnico.

A Borgo Velino, iniziano i festeggiamenti di Maria Santissima del Santo Amore, con una festa, religiosa e civile, fino al 9 ottobre e che culminerà sabato 17 settembre con il concerto del tastierista e voce storica dei Pooh, Roby Facchinetti.