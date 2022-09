Sabato 10 Settembre 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

A Casaprota, oggi, per “Sentieri in Cammino”, è la volta della Compagnia Luceombra che presenta lo spettacolo “Pioggia”. Prosegue la rassegna, giunta al suo diciannovesimo appuntamento, che fa tappa al teatro Comunale “Fausto Tozzi” di Casaprota. Oggi alle 21, la Compagnia Luceombra mette in scena “Pioggia” di Antonio Andronico e Valeria Gasparrini. È il terzo atto di una serie che ha proposto nelle precedenti edizioni di “Sentieri in Cammino” gli spettacoli “Terra!” e “Vento”. «Acqua è pace, costanza, pulizia, vita, potenza - spiega Andronico, autore dei testi, che citano anche maestri come Joseph Conrad e Herman Melville, che del mare hanno raccontato la calma della bonaccia e la violenza delle tempeste. - Acqua è, sin dalla vita prenatale, nutrimento. Uno scroscio d’acqua spegne mille fuochi ruggenti. Se è vero che veniamo dal mare forse, un giorno, lì ritorneremo». Nelle note di scena è spiegato che quello di domani a Casaprota «è uno spettacolo che nasce da un temporale improvviso, dal trovarsi impotenti sotto l’acquazzone, dal sentire che i vestiti si inzuppano e non c’è riparo». Prosegue dunque la rassegna, progetto di teatro e musica realizzato con il contributo della Regione Lazio e della Fondazione Varrone e da otto Comuni dell’Alta Sabina, diretto da Massimo Wertmüller e organizzato da Paolo Di Reda. L’ingresso è di 5 euro. Prenotazioni all’e-mail postmaster@sentieriincammino.com. Ulteriori informazioni sul programma, sulla pagina facebook “Sentieri in Cammino”. La rassegna si chiuderà il 24 settembre.

“Ritrovarsi a Montopoli 2022”, a Montopoli di Sabina: tutti i pomeriggi, dalle 17, l’apertura della mostra fotografica e della rassegna di pittura “L’olivo d’oro 44 anni dopo”. Dalle 20, hamburger e patatine e la degustazione del gelato artigianale e poi alle 22 la musica nell’area camper con “Neon night party - Una notte luminosa”, dj set Alessandro Austeri e Guglielmo Rantica. Oggi alle 21, nella piazza del Comune, la proiezione del film “L’Arminuta” di Giuseppe Bonito, tratto dall’omonimo romanzo di Donatella Di Pietrantonio, vincitore del Premio Campiello e girato principalmente nel centro storico di Fara Sabina, Montopoli e Mompeo. Al termine, la degustazione del gelato artigianale. Domenica alle 16, nella piazza del Comune, si gioca con gonfiabili e spettacoli di animazione insieme a Denise Bucci e l’ Arcobaleno Party. Degustazione di gelati e la sagra della pizza fritta. Tutti i giorni del weekend, la Torre Ugonesca e la Casa del capitano saranno aperte a visite guidate su prenotazione. La manifestazione culminerà nel prossimo fine settimana (sabato 17 settembre) con la consegna dei premi, nella 46esima edizione de “L’olivo d’oro”.

“L’Organo gioioso”. Il concerto d’organo, oggi alle 18 (ingresso gratuito) nella Collegiata di San Michele Arcangelo, a Contigliano, sarà l’occasione per ricevere gli onori di casa del neoparroco don Roberto D’Ammando. In collaborazione col Festival Terra d’Organi antichi, Christian Tarabbia, organista titolare della Collegiata della Natività di Maria Vergine di Arona, eseguirà brani di Byrd, Ferrini, Morandi, Storace e Valente.

A Passo Corese è il momento della festa dell’esaltazione della Santa Croce. Sarà piazza Salvo D’Acquisto l’agorà dove si celebra la sentita manifestazione, nella più popolosa frazione di Fara in Sabina. Fino al 14 settembre, giorno in cui cade la festa, giornate e serate all’insegna degli eventi. Oggi dalle 16.30, in piazza, “Uno Spazio per giocare”, con i bambini protagonisti, spazi animazione e lo spettacolo dei burattini “La strega bruttarella”. Dalle 20, la gastronomia tipica e dalle 20.45 la presentazione della Scuola di danza Country. A seguire, il concerto de I Fuori Tempo, tribute band cover di Ligabue. Domenica dalle 9, si passeggia a Passo Corese, con l’iniziativa per le famiglie. La sera si apre alle 20 con lo stand gastronomico e, alle 21.30, la Demo Big Band che presenterà la “Hit Parade tour 2022”, con Demo Morselli e Marcello Cirillo. La festa si chiuderà mercoledì 14 settembre, giorno di Santa Croce, con la messa nella chiesa di Santa Croce alle 10.30 mentre alle 18 ci sarà la processione, dopo la messa, in piazza Salvo D’Acquisto, animata dal coro diocesano e presieduta dal vescovo della diocesi di Sabina - Poggio Mirteto, Ernesto Mandara. Accompagnerà la processione, per le vie di Passo Corese, la Banda musicale di Talocci. Ecco il percorso: piazza Salvo D’Acquisto, via XXI Aprile, via Sant’Antonio, via Beato Placido Riccardi, via Re di Roma, attraversamento di via Giacomo Matteotti e poi via Lorenzo Rocci, via Furio Camillo, via Giulio Cesare, piazza della Libertà e piazza Santa Croce. Alle 20.30 si chiuderà la festa in piazza della Libertà con il concerto della Banda musicale del Vigili Urbani di Roma.

“A cena con Strampelli” è l’iniziativa che si tiene oggi dalle 19 a Poggio Mirteto, presso l’osteria “La Chianina”. La manifestazione prevede lo spettacolo del teatro Potlach “Il mago del grano” e, a seguire, la presentazione del libro di Roberto Lorenzetti “Il mago del grano. La rivoluzione verde di Nazareno Strampelli, dalle ibridazioni del primo Novecento alla battaglia del grano”, edito dalla casa editrice Il Formichiere. Per prenotarsi per la cena: 0765/22197.

A Torano di Borgorose, oggi alle 17, nella sala San Sebastiano, verrà presentata la raccolta poetica “Rime di un cantastorie” di Paolo De Angelis, artigiano-poeta, vissuto nella prima metà del XIX secolo. La manifestazione culturale avviene in corrispondenza di una delle feste patronali più importanti. La pubblicazione, per le edizioni dell’Associazione culturale Irdidestinazionearte, presieduta dal critico letterario Massimo Pasqualone, voluta dai nipoti Mauro, Michelina e Luca De Angelis, aspira a far rivivere un mondo ormai lontano. Paolo De Angelis nasce nel 1900 e nella sua bottega da calzolaio, uomini, donne e bambini transitavano non solo per far accomodare le scarpe, ma per raccontare storie e confidarsi. Sensibile e acuto osservatore, scrisse liriche nelle quali seppe tracciare un profilo approfondito di una società che si avviava verso un cambiamento irreversibile. Alla presentazione interverranno i consiglieri comunali Italo Mattei e Filippo De Sanctis, la giornalista e moderatrice Orietta Spera, Eugenia Tabellione, curatrice dell’opera e autrice della prefazione, il soprano Anna Rita Cattivera, la maestra d’arte Antonella D’Angelo che ha realizzato delle tavole, inserite nel volume, e l’opera in copertina, intitolata “Paesaggio del Cicolano”, e il toranese Rodolfo Cristallini.

Domenica, a Poggio Mirteto, torna “Una giornata da cani”, promossa da Associazione Pasqualina & Friends e con Tesoriaquattrozampe. Dalle 17, in piazza Martiri della Libertà, stand, sfilata, dimostrazione di ricerca e tante altre iniziative per chi ama i cani.

A Poggio San Lorenzo, oggi, il Luppolo festifal, con birrifici artigianali, stand, visite (dalle 17) e il concerto alle 21 de I Briganti Sabini.

A Cottanello, oggi, si comincia la mattina tra visite all’eremo di San Cataldo, poi la passeggiata nel centro storico, aperitivo e il pranzo, poi la visita al borgo di Castiglione vecchio. Info e prenotazioni: info@utc-cottanello.it o 348/3291022 e 349/7778939. In serata cibo, teatro e musica a Scacchione, in località Le Piane, a Cottanello, con stand gastronomici dalle 19.30 e poi il teatro a cura dell’Associazione culturale Città dei lauri e la Compagnia teatrale dell’Asola di Montasola che presenta “Il Palazzo”, di Marco Giani Contini e Alessandro Granati, con i due stessi autori e con Veronica Colangeli, Stefania Colletti, Remo Corinaldesi, Massimiliano De Ruvo, Sofia Fiorentini, Claudia Galletti, Fabio Quintili e Alice Serra. Spettacolo in due atti ambientato ai nostri giorni in un palazzo signorile, in cui stride il contrasto tra vecchie e nuove generazioni. Sipario alle 21. A seguire, la musica con il Gruppo Andrea e Pierluigi live. Oggi, a cura dell’Ufficio turistico, passeggiata ai Prati di Cottanello.

Ricordo di Lucio Battisti a 24 anni dalla scomparsa, a Poggio Bustone, oggi, con la Stukas Live band. Iniziativa di Comune e Pro loco di Poggio Bustone, con cena.

A Casperia la festa della Natività della Beata Vergine Maria, a Santa Maria in Legarano, fino a domenica. Questa sera gli stand gastronomici dalle 20, con la specialità della “pecora au callaru” poi la serata danzante con la musica dell’Orchestra Paradise di Mosetti e Pasquini. Domenica si chiude col tradizionale torneo di briscola dalle 15.

A Leonessa, oggi pomeriggio, per la festa di San Giuseppe da Leonessa, alle 17, al Chiostro di San Francesco, la presentazione del libro “La Signora delle Fiandre”, con l’autrice Giulia Alberico e Marco Testi. Alle 19, “Madama Margharita: strategia e sentimento” con il gruppo Leon’esse e in serata, in piazza VII Aprile, la Tequila e Montepulciano band in concerto con “Cicirinella”, dalle 21 con ingresso gratuito. Domenica mattina e pomeriggio, esibizione di Majorettes e Banda musicale di Leonessa e, in serata, in piazza VII Aprile, “Ciao Lucio”, tributo musicale a Lucio Dalla. A seguire, spettacolo pirotecnico.

A Borgo Velino, iniziano i festeggiamenti di Maria Santissima del Santo Amore, con una festa, religiosa e civile, fino al 9 ottobre e che culminerà sabato 17 settembre con il concerto del tastierista e voce storica dei Pooh, Roby Facchinetti.