Domenica 4 Settembre 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Serata all’insegna della tradizione e della cultura ad Apoleggia di Rivodutri con “Radici Auree”, rassegna di canti, musica e teatro, che vede l’organizzazione da parte del Comune di Rivodutri, il sostegno del Mibact e della Regione Lazio. Musica e il territorio saranno gli assoluti protagonisti. La partecipazione è gratuita. Con inizio alle 21, in piazza Belvedere, nella frazione Apoleggia di Rivodutri, si esibiranno gli A.mantici feat. Valentina Rossi in “Radici auree”. La voce è della stessa Valentina Rossi, mentre la fisarmonica è di Valentina Cesarini e Roberto Fuccelli.

Una giornata per conoscere gli ospiti del canile sanitario di Rieti. Oggi, al canile sanitario di Rieti - Silvia Rosati, in via Cottanello, è in programma un open day: per conoscere i cani ospiti, vedere e acquistare i gadget e magari, quando possibile, adottare un cane. L’iniziativa è promossa da Adozioni del Cuore. L’orario dell'iniziativa è dalle 9 alle 12,30 e poi dalle 15.30 alle 19.

Fino a oggi, Arter.i.e. a Montopoli di Sabina, rassegna di ipotesi espressive, nel suo format originale, tra percorsi colorati e artisti divisi per categorie. Per anni la kermesse si è svolta a Cantalupo, ma dal 2021 si è deciso di far diventare Arter.i.e. un progetto itinerante nella Sabina. Quest’anno è Montopoli di Sabina ad ospitarla, con le vie del centro storico che si trasformano in percorsi artistici, uno per ogni arte: il cinema (percorso giallo), le arti visive (percorso blu), il teatro (percorso rosso), la letteratura e la poesia (percorso rosa), la danza (percorso arancione), la musica vocale e strumentale (percorso verde), le arti di strada e la giocoleria (percorso bianco). Dalle 21, tutti gli artisti si esibiscono, nei propri percorsi, in una performance di circa 5 minuti che ripetono per tutta la serata. Al termine, pubblico e artisti possono scegliere a quale evento finale assistere tra i due palchi principali: palco musica o palco teatro. Il programma degli eventi che chiudono la serata vedrà, per la musica, i Treetops, giovane band romana che sperimenta con sonorità jazz, rock, funk e world music e, per il teatro, la danza contemporanea, con “Polarità proibita” a cura di Corpi Mobili Dance Company, coreografie di Davide Romeo, Sara Chinetti, Yotam Peled. Dalle 17, gli aperitivi letterari, sulla terrazza della Torre Ugonesca, dove saranno presentate dai loro autori opere poetiche, romanzi noir, di viaggio, fantasy e saggi, intervallati da brevi concerti e cucina tipica sabina. Dalle 16.30, il parchetto comunale di piazza Vittorio Veneto si anima di giocoleria, laboratori, giochi e bolle di sapone con “Arter.i.e. dei Piccoli”.

Per “Stimigliano in Love”, questa sera si balla con l’Orchestra Leonardo show, poi l’estrazione della lotteria. La sera, stand gastronomici a cura della Pro loco.

La magia nello scrigno di Rocchette (frazione di Torri in Sabina) con “Le Notti del Castello”. Cantine aperte per degustare piatti tipici e i vicoli si riempiono di musica e balli. Stasera, la “Notte sabina”, con i piatti locali e l’esibizione del gruppo folk Matrù di Amatrice.

Fino a oggi, “Festa Cavalli Cittareale” - Mostra Cavallo Tpr. Nico Belloni presenta la manifestazione in località Ricci.

Quinta edizione, ad Amatrice, del Festival delle ciaramelle, lo strumento tipico della conca amatriciana e delle alte valli del Tronto e del Velino. Il festival ospita giovani zampognari per fare il punto sul linguaggio musicale e la cultura legati alle zampogne e alla transumanza. Il via, nei giorni scorsi, nella frazione di Cornillo Nuovo, quindi a Preta di Amatrice, il 26 agosto, la conferenza del professor Giancarlo Palombini sui canti di lavoro all’”arianella” e alla “monnarella”, tipici di Preta. Oggi, all’Auditorium della Laga di Amatrice, alle 10, lo stage di saltarella amatriciana a cura del gruppo Matrù. Alle 18, sempre all’Auditorium, “Le ciaramelle d’argento”, il Premio Filippo Sanna. Ancora all’Auditorium, oggi alle 21, Christian Di Fiore & Sinfonia Ensemble nel concerto “La Zampogna fra Tradizione e Modernità, con anche Pasquale Franciosa, Manuel Petti, Lorenzo Mastrogiuseppe e Alessandro Blasi.

Scoprire un piccolo paese grazie all’arte. Passeggiare per le vie di un antico borgo seguendo le installazioni che aiutano a vivere l’atmosfera di un piccolo centro. È il senso di “Vacunalia: il tempo scortese”, iniziativa che, inaugurata ieri, andrà avanti fino al 1° ottobre a Vacone. Lungo le vie del paese, verranno posizionate opere d’arte di sei artisti contemporanei, alcuni emergenti e altri molto conosciuti anche a livello internazionale. Un modo alternativo per far conoscere uno dei gioielli della Sabina, allontanandosi dalle tante sagre o manifestazioni popolari che si moltiplicano in estate, per puntare tutto sulla cultura. Vacunalia è curata da Niccolò Giacomazzi e Benedetta Monti ed è realizzata grazie al sostegno del Comune di Vacone, della locale Pro loco e dello Studio Multiprofessionale di Roma. «Abbiamo spinto molto per una collaborazione con la Pro loco - spiega il vicesindaco di Vacone, Alessio Mancini - per trovare nuove forme di rilancio per il nostro paese. C’è stata una bellissima intesa e abbiamo deciso di puntare sulla cultura e su eventi di questo tipo e siamo convinti che possano cogliere nel segno». L’edizione del 2022 è la seconda di Vacunalia, ma ci sarà una differenza rispetto all’anno passato. «Quest’anno tutto verrà fatto nel paese - spiegano i curatori Giacomazzi e Monti - e le opere saranno disseminate negli scorci più suggestivi del borgo. Gli artisti sono stati chiamati per introdursi in modo coerente all’interno del paese, assecondando l’atmosfera di Vacone, che richiama un’estetica da luogo incantato, facendo della sospensione una condizione d’essere». Gli artisti che esporranno le loro opere sono Verdiana Bove con “Chiesa d’Oro”, Martina Cioffi con “Dea Vacuna”, Valerio D’Angelo con “Non Ora”, Roberto Maria Lino con “Sutura”, Pietro Moretti con “Allo sbocco della conversazione, La Cura e Tempi d’attesa”, Yuxiang Wang con “Vacava”. Quest’ultimo ha realizzato un’opera all’interno della torre dell’orologio, trovando un “espediente” per rallentare il tempo: il pendolo viene fatto entrare in una vasca d’acqua che toglie frazioni di secondo allo scorrere dei minuti. Domani e domenica, per l’inaugurazione, saranno presenti artisti e curatori, con l’alternanza di eventi canori e gastronomici. Le opere saranno visibili tutti i giorni, con didascalie esplicative e un codice Qr che consentirà di scaricare informazioni sul cellulare. Scrivendo all’indirizzo e-mail vacunaliafestival@gmail.com è possibile prenotare visite e contest con la presenza degli artisti.