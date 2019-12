RIETI - Il caso Rosati arriva in Parlamento. La consigliera comunale di Rieti, Letizia Rosati, dopo la candidatura di Rieti al Lazio pride 2020, aveva indicato, in un post su facebook il rischio "sdoganamento della pedofilia".



Ora un gruppo di cittadini ha scritto al ministero dell’Istruzione e al ministro Fioramonti chiedendo la testa della consigliera, insegnante al Liceo Artistico. L’onorevole Alessandro Fusacchia ha intanto presentato

interrogazione invocando forti provvedimenti disciplinari.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, VENERDI' 20 DICEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA