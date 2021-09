Lazio Pride e le misure di contenimento Covid: «Saranno rispettate tutte le norme vigenti»

Mercoledì 1 Settembre 2021, 13:28

RIETI - Il Lazio Pride è alle porte (11 settembre), così come il festival “Convergenze e diffrazioni. Giornate di riflessione sul ‘noi’”. «Sui social abbiamo letto numerosi commenti di cittadini preoccupati per il verificarsi di eventuali contagi durante lo svolgimento delle manifestazioni - si legge nella nota di Arci Rieti Asp, Arcigay Rieti e Lazio Pride - Come organizzatori vogliamo rassicurare la cittadinanza. Durante lo svolgimento delle iniziative verranno rispettate tutte le norme di contenimento della diffusione del virus Covid 19. Per il Festival “Convergenze e diffrazioni. Giornate di riflessione sul ‘noi’” verrà garantito l’accesso al Chiostro di Sant’Agostino solamente alle persone munite di Green Pass e verrà effettuato il controllo all’ingresso. All’interno verrà garantito il distanziamento. Per la manifestazione Lazio Pride gli organizzatori predisporranno una apposita segnaletica per garantire il distanziamento. Siamo certi inoltre che potremo contare sul senso civico di chi parteciperà agli eventi».