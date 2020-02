© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rieti è stata la candidata più votata per ospitare il Lazio pride 2020, ma la scelta verrà presa dal comitato organizzatore.La classifica finale del voto (facebook, instagram, twitter) è:1- Rieti: 4.056 voti2- Velletri: 2.437 votiCeccano (ritiratasi per sostenere Rieti) 1.554 votiLa scelta definitiva della cittá che ospiterá il Lazio Pride 2020 ora spetta al Comitato Organizzatore che dovrá decidere tra Rieti e Velletri.Come indicato in un post sulla pagina facebook del Lazio pride:"Le votazioni sui social si sommeranno a diversi fattori che permetteranno al Comitato Lazio Pride di scegliere dove ospitare l’edizione 2020 della manifestazione regionale. Tra le variabili che influenzano sulla scelta l’andamento delle presentazioni ufficiali svoltesi sui territori negli ultimi mesi, la presenza di gruppi di supporto e di organizzazione, la raggiungibilità delle città indicate, l’innovatività della candidatura".