Lazio Pride, Arcigay Rieti: «Grazie alla città»

Domenica 12 Settembre 2021, 18:39

RIETI - «Il Rieti Lazio Pride ha rappresentato un punto di svolta per la nostra città, un evento voluto fortemente per dare voce alle tante persone che in piazza Mazzini, a Rieti, hanno dimostrato che vogliono rispetto e pari diritti», inizia così la nota del presidente di Arcigay Rieti Domenico Di Cesare e della vice Manuela Fusacchia.

«La festa di sabato 11 settembre è stata preceduta da tre giorni di incontri “Convergenze e diffrazioni”, con ospiti che hanno riscosso un grande successo di pubblico e di consensi. I tanti sorrisi visti in queste giornate ci devono solo fare capire quanto bisogno abbia ogni essere umano di sorridere e di sentirsi parte di una comunità. Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari e a tutte le volontarie, ad Arci Rieti e a tutti gli uomini e a tutte le donne che si sono uniti/e alla nostra festa».