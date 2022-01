Sabato 8 Gennaio 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Tornano a rivivere a Montopoli di Sabina i fasti dell’operetta, grazie al primo spettacolo del 2022 della “Niente fischi...si recita!”, che propone domenica (sipario alle 18), il “Gran Galà di operetta...e non solo”. Uno spettacolo esilarante del tenore Edoardo Guarnera che cura anche la regia, con Annalena Lombardi e Mariella Guarnera. Lo spettacolo di Guarnera porterà sul palcoscenico del teatro San Michele Arcangelo di Montopoli tanti artisti, per riportare il pubblico ai fasti dell’operetta, del varietà e dello spettacolo in tutte le sue forme, dalle macchiette ai balletti. Guarnera farà cantare insieme a lui gli artisti, con alcuni ritornelli delle più belle canzoni italiane, prima del gran finale. Guarnera vanta partecipazioni cinematografiche come cantante e attore in film per la regia di Michelangelo Antonioni, Franco Busati e Philippe Noiret. Per il palinsesto notturno di “Rai Notte” di Gabriele La Porta, è stato ospite fisso della trasmissione “Storie d’amore”, condotta da Stefania Quattrone. Protagonista in teatro e in televisione (raggiunge il grande pubblico con il varietà televisivo del “Bagaglino” - Salone Margherita), il tenore esordisce al Teatro dell’Opera di Roma nel ruolo di Pinkerton nella “Madama Butterfly” di Puccini, poi nel “Don Pasquale” di Donizetti, per la regia di Gigi Proietti. Domenica sarà in Sabina, a Montopoli, dove per prenotare e assistere allo spettacolo (18 euro il biglietto intero, 15 euro il biglietto ridotto) o per ulteriori informazioni, i numeri di telefono da chiamare sono 389/6793095 oppure 339/5318478. Gli organizzatori, Aldo Lops e Silvia Lastilla, garantiscono il rispetto delle attuali norme anticontagio. Per i teatri e i cinema, in questo periodo con il Lazio in zona gialla, non sono previste misure particolari o limitazione di posti. Uniche regole obbligatorie: green pass rafforzato, in validità (almeno 2 vaccini) e mascherina Ffp2. All’interno del teatro, le file sono alla distanza di un metro e mezzo l’una dall’altra e, all’ingresso, verrà misurata la temperatura agli spettatori. E come vuole ormai la tradizione, alla conclusione dello spettacolo, per chi vorrà, è possibile andare a cena con gli artisti, presso il vicino Lucy Restaurant di Poggio Mirteto, con il menù completo della cena al prezzo promozionale di venti euro.

Al museo civico archeologico di Magliano Sabina, è in corso la mostra dell’artista maglianese Luciano Minestrella dal titolo “Gli anni della nostra vita”. Le esposizioni di opere lignee di Minestrella sono state realizzate elaborando pezzi e frammenti di legno raccolti dopo l’abbattimento di cedri e pini nel centro storico della stessa Magliano Sabina. Le visite all’esposizione sono possibili il venerdì e il sabato dalle 10 alle 16, il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 13. Per prenotare la visita, il telefono è 392/5415913.

Aperte le tre mostre della Fondazione Varrone tra Palazzo Dosi e Palazzo Potenziani. Dal carro di Eretum a quella delle opere di Amatrice e Accumoli recuperate dopo il sisma. In via dei Crispolti, “Robe da Matti”, l’arte come memoria sociale di quel che fu il manicomio di Rieti: apertura dalle 17 alle 20, fino a domenica. Oggi e domenica (h.17-20), a Palazzo Potenziani, si potrà ritirare il libro promosso dalla Fondazione, “Madre Margherita Pascalizi”.

“Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry nella versione leonessana. E così, il titolo viene ribattezzato in “Lu Principinu”, a cura di Galafro Conti. La presentazione del libro è in programma oggi alle 11, nel teatro parrocchiale di Leonessa, in piazza VII Aprile. Oltre all’autore e presidente dell’Associazione “L’albero delle farfalle” Conti, saranno presenti il sindaco di Leonessa Gianluca Gizzi, Serena Mercantinini di Csv Lazio, Padre Carmine della rivista “Leonessa e il suo Santo”, mentre il Gruppo Leon’esse con Orietta Paciucci leggerà brani del libro. L’ingresso è gratuito (con super green pass), verrà offerto il libro e i partecipanti potranno fare una donazione all’Associazione “L’albero delle farfalle”, che verrà devoluto al progetto di prevenzione del disagio giovanile nel Comune di Leonessa.

Da gennaio, torna a Rieti la rassegna “Book’s and Cocktails”, giunta alla VII edizione, o meglio, VII edizione (bis) per la stagione 2021/2022. Gli incontri proposti dall’Associazione Krisalidea, in collaborazione con Le Tre Porte (sede degli appuntamenti, in via della Verdura 22, a Rieti) puntano a offrire uno spazio di riflessione, a partire dalle pagine di un libro. Gli appuntamenti sono alle 20, il costo, comprensivo di aperitivo, è di 12 euro. Info e prenotazioni: 320/6061501, e-mail: associazionekrisalidea@gmail.com. La rassegna, avviata lo scorso ottobre, proseguirà fino a maggio. Dopo gli appuntamenti dell’autunno, giovedì 20 gennaio, il libro da cui prenderanno spunto le riflessioni sarà “L’arte di essere fragili”, di Alessandro D’Avenia; il 24 febbraio sarà la volta di “Tre piani”, di Eshkol Nevo; il 17 marzo verrà analizzato il libro “Beati gli irrequieti”, di Stefano Redaelli; il 21 aprile l’appuntamento sarà con “Leggere...un viaggio che inizia da bambini”. Il 19 maggio la conclusione stagionale: special edition, in presenza delle autrici con “Donne impreviste. Storie dietro le quinte”, di Lucia Caponera, Angela Infante, Alessandra Rossi.

La mostra mercato ha appena salutato mentre è ancora possibile assistere all’ultima rappresentazione, per le festività natalizie 2021/2022, del presepe vivente. La mostra mercato dell’artigianato e dell’oggettistica per il presepio, giunta all’edizione numero 23, promossa dall’assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Greccio, si è conclusa giovedì. Ma il binomio tra Greccio e presepe si conferma fino a oggi (e non solo). La rievocazione storica del primo presepe del mondo, a cura della Pro loco insieme al Comune, quest’anno, è andata in scena con una veste nuova: con il debutto in regia del grecciano Stefano Martini (che succede all’umbra Maura Beltrame e al reatino Paolo Fosso), copione e musiche hanno subito un profondo restyling. La sacra rappresentazione ripercorre in modo più fedele ai testi dell’epoca la presenza francescana a Greccio tra il 1209 e il 1223. Tra gli interpreti, dopo oltre vent’anni, lascia Federico Giovannelli, che ha passato il testimone al giovanissimo Emanuele Ranucci nel ruolo di San Francesco. L’ultimo appuntamento per questo mese di gennaio è in programma oggi, con inizio alle 17.30, nel piazzale inferiore del santuario, dove sono state installate tribune con oltre mille posti a sedere. Testimonianze del presepe a Greccio si incontrano, inoltre, al museo internazionale (tutti i giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 10 alle 18.30) e nell’esposizione permanente all’interno del convento francescano (tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19).

Il castello Orsini Naro “illuminato” del borgo di Mompeo saluterà le feste natalizie oggi, dalle 18 alle 20. Le mura del castello Orsini Naro si illumineranno di nuovo con la ricostruzione visuale del presepe napoletano del Metropolitan Museum di New York. Angeli, pastori, animali, viandanti e re Magi si affolleranno man mano per salutare l’arrivo del Bambino Gesù. Dopo il grande successo del presepe di Giotto dello scorso anno, con il sostegno della Regione Lazio e con musica e immagini elaborate dal Teatro Potlach, la piazza si rianimerà e i passanti potranno ammirare a grandezza gigante i particolari delle statue del presepe napoletano esposte a New York dal 1964 e a Mompeo da oltre venti anni. Da quando nel 1997, un gruppo di giovani, sotto la guida e l’ispirazione della pittrice Adelaide Trombetta, animato da un grande amore per la tradizione, ha ricostruito con sagome di legno a grandezza naturale copie dei personaggi di questo presepe napoletano, che oggi sono esposte nell’antica cantina del castello. Le mura si trasformeranno in un grande schermo all’aria aperta. Un progetto nato da quel gruppo di “giovani” che, oltre venti anni fa, ha ricreato a Mompeo questo originale presepe e, specialmente in questa occasione, in ricordo e omaggio alla loro ispiratrice, la pittrice Adelaide Trombetta. La performance di visual art si ripeterà ogni quarto d’ora dalle 18 alle 20.

Si chiudono i festeggiamenti natalizi a Borbona, dove si potrà visitare il presepio monumentale (inaugurato a dicembre dal vescovo di Rieti, Domenico Pompili). Il presepe, allestito in uno spazio di 120 metri quadrati, offre una scena rappresentativa della Natività, contornata dai vari borghi che costituiscono il paese. Tutti i personaggi sono quelli tipici delle attività agro-silvo-pastorali. Effetti di suoni e luci sullo sfondo di mestieri e luoghi sacri, fino alla visione della Natività annunciata dal suono della tromba dell’Angelo.

Anche a Piedelpoggio di Leonessa, visitabile il presepe nel borgo e poi c’è quello subacqueo di Rivodutri, alle sorgenti di Santa Susanna. E, ancora, quello dei pastori realizzato a Vallecupola di Rocca Sinibalda. Per quel che riguarda invece le esposizioni presepiali nell’oratorio della chiesa di San Pietro Martire a Rieti, secondo le disposizioni della Caserma Verdirosi, l’oratorio e, di conseguenza le esposizioni presenti de “La Valle del Primo Presepe”, seguiranno gli orari dell’attiguo hub vaccinale, dalle 8 alle 18.