Lunedì 2 Gennaio 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti fino alla vigilia dell’Epifania nel Reatino partono oggi da Amatrice, all’Auditorium della Laga, che ospita come da tradizione natalizia il concerto “Gospel Sister ars” di Irina Arozereva, a cura della Pro loco. Inizio alle 21. Sempre all’Auditorium di Amatrice, mercoledì 4 dalle 16.30, il concerto di buon anno della Casa della musica con la partecipazione degli allievi del corso di organetto di Simona Cenfi. Giovedì 5 alle 16, tombolata organizzata dal corso di ricamo, con la partecipazione dei cori In Canto di Accumoli, Coro Città di Amatrice Maria Teresa Carloni e i Cantori della Pasquarella. In serata, nell’area Sae, il tradizionale canto della Pasquarella. Musica a San Giorgio a Rieti per salutare il 2023: mercoledì 4 gennaio alle 18, il concerto per il nuovo anno della Fondazione Varrone, con la voce di Viola Sofia Nisio, Sandro Sacco al flauto, Paolo Paniconi al piano e all’organo. Ancora concerti giovedì 5, stavolta a Casperia, con la banda comunale. E giovedì 5 ci saranno anche due proiezioni cinematografiche per la rassegna “Sabina in Prima Fila - Il cinema dove non c’è”: a Magliano Sabina, al teatro Manlio alle 21, il film “L’ombra del giorno” a Casaprota, sempre alle 21, al teatro Tozzi, il film “Ennio”, di Giuseppe Tornatore.

La natività. A Greccio, la rappresentazione del presepe vivente: il 6 gennaio, il 7 e l’8, con inizio alle 17.30. Sempre a Greccio, visitabile il museo internazionale del presepe (tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 13.30 alle 18.30), l’esposizione permanente all’interno del convento francescano (tutti i giorni dalle 9 alle 18). Visitabile il presepe dei pastori a Vallecupola (Rocca Sinibalda). A Morro Reatino, il presepe con le statuine realizzate dai bambini di Morro degli anni 2017/2018, mentre a Rivodutri il presepe subacqueo del Club sommozzatori Rieti, tornati a illuminare le acque della sorgente di Santa Susanna (monumento nazionale della Regione Lazio), liberamente visitabile fino al 6 gennaio. E sempre fino al 6, a Poggio Bustone, la 23esima edizione de “Il paese diventa presepe”, in cui ogni visitatore potrà diventare parte integrante di un villaggio che diventa presepe. Presepi in diversi angoli del borgo a Torri in Sabina. Esposizione dei presepi nella chiesa di San Giovanni Battista a Poggio Mirteto, realizzati con i simboli del paese mirtense, a cura della Confraternita di San Giovanni e l’associazione Amici del Museo. Infine, il presepe dell’associazione culturale Prometeo, presso il campetto dell’oratorio delle Suore di Canetra, a Castel Sant’Angelo, dal titolo “Gesù, acqua, fonti di vita”.