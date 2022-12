Sabato 17 Dicembre 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

A Greccio, in attesa della rievocazione del primo presepe vivente al mondo, in programma alla vigilia di Natale, oggi e domenica, dalle 10 alle 18, c’è il mercatino di Natale, con le tipiche casette in legno posizionate nella piazza centrale, con gli artigiani che propongono oggettistica per il presepe e prodotti manifatturieri.

Oggi, al Centro Perseo di Rieti, dalle 9 alle 20, “Adozioni del Cuore organizza una raccolta fondi per l’operazione di Chicco, un cagnolino cieco, che ha dovuto subire l’enucleazione dell’occhio sinistro e colletta alimentare per cani e gatti.

A Scandriglia, domenica, la sagra del polentone alla carbonara: alle 10 i mercatini di Natale e alle 12.30 l’appuntamento gastronomico con il piatto tipico dei boscaioli, gli antichi carbonari. Cuoche d’eccezione, le donne del luogo, seguendo antiche ricette. Alle 16.30, “Aspettando babbo Natale”: consegna delle letterine da parte dei bambini.

A Forano, oggi alle 21, concerto della Banda musicale di Forano “BVGiannini” nella chiesa della Santissima Trinità. A seguire, panettone e tè caldo. Domenica alle 9.30, apertura dei mercatini natalizi, alle 10.30 pizze fritte, falloni e frittelle mentre alle 12.30 apertura dello stand gastronomico, con menù fisso di polente bianche e rosse, dolci natalizi e bevande. Alle 16.30, arriverà babbo Natale, intrattenimento della Banda musicale, dimostrazione “Ad maiora twirling” e poi merenda calda e tombolata con premi.

A Casperia, oggi a pranzo, stand gastronomico della Pro loco e, nel pomeriggio, lettere e foto con babbo Natale, tombolata per i bambini. Domenica, ancora stand gastronomici a pranzo e musica con la Banda comunale.

A Configni, oggi alle 16, spettacolo dei burattini con la compagnia “Nuovo teatro dei burattini”. Domenica alle 18, nella chiesa di Santa Maria Assunta, il concerto di Natale della “Corale Confignana”, diretta da Giorgia Savazzi.

A Leonessa, oggi, esposizione di presepi dalle 15.30, mentre domenica l’escursione natalizia e pranzo sociale (info Cai sezione Leonessa). Alle 16.30, al centro anziani, presentazione del libro “Il tesoro delle colline e degli altipiani”. A seguire, organetto in festa.

Concerto di Natale, domenica alle 11 in piazza Garibaldi a Cantalupo in Sabina, della Banda musicale di Cantalupo.

Domenica alle 18, nella chiesa Maria Immacolata, a Piedicolle di Rivodutri, il concerto “I Suoni del Natale” del Musì trio

Oggi alle 16.30, nell’Aula Magna della Sabina universitas, al corso di Scienze della Montagna presso l’Istituto Geometri di Rieti, presentazione del volume di Ines Millesimi “Croci di vetta in Appennino”, edito da Ciampi. Oltre all’autrice interverranno lo scrittore Erri De Luca, Bartolomeo Schirone, già direttore del corso di Scienze della Montagna e ordinario di Selvicoltura e Assestamento forestale dell’Università della Tuscia, Marco Valentini, consigliere di Stato dell’Università Cattolica di Milano, Mauro Varotto, responsabile del Gruppo Terre Alte-Comitato scientifico centrale del Cai, Università di Padova, e Antonio Pica, PhD student dell’Università della Tuscia. L’organizzazione dell’incontro è del Club 2000 m, con Francesco Mancini che modererà il convegno.

Tornano i cuori di cioccolato per la ricerca. Anche a Castelnuovo di Farfa, domenica dalle 9.30 alle 12.30, in piazza degli Angeli, Avis e Telethon torneranno insieme per far crescere la ricerca contro le malattie rare. Il cuore di cioccolato è disponibile quest’anno in una confezione illustrata e nei tre gusti: al latte, fondente (210 grammi) e al latte con granella di biscotto (230 grammi), offerto con un contributo di 12 euro per un cuore, 30 euro per tre.

Ancora tanto cinema nel fine settimana con “Sabina in Prima Fila - Il cinema dove non c’è”, rassegna realizzata con il contributo della Fondazione Varrone e il patrocinio della Regione Lazio. Questa sera alle 21, alla sala Elpidio Benedetti di Poggio Mirteto, il film “La persona peggiore del mondo”, del norvegese Joachim Trier: Oslo, ai giorni nostri. Alla vigilia dei suoi trent’anni, Julie deve riconoscere con riluttanza di non avere ancora combinato niente nella vita e che ciò non sembra destinato a cambiare in tempi brevi. Domenica alle 17.30, al teatro “Fausto Tozzi” di Casaprota, il film “L’Arminuta”, di Giuseppe Bonito. “Sabina in Prima Fila” è organizzato dal Centro di ricerca e sperimentazione metaculturale, con la direzione artistica di Paolo Di Reda. Ingresso a 3,50 euro. Si consiglia la prenotazione al link www.centrometaculturale.com/wp/prenotazione-sabina-in-prima-fila/.

Ultimo appuntamento, oggi, a Fara in Sabina con il Festival “Autunno a Teatro” del Teatro Potlach: questa sera alle 21, in scena “Il tuono del deserto” della Compagnia Artemista, vincitore del bando sullo spettacolo dal vivo 2022, indetto dalla Regione Lazio. In scena tre attrici, tre donne: Zahira, giudice afghana che, dopo l’avvento dei talebani al potere non può più esercitare, e due donne più giovani, Soraya e Tahmina, che la andranno a trovare e prenderanno poi scelte diverse. Lo spettacolo nasce da un’idea di Sabina Barzilai, regista e autrice del testo, di circa dieci anni fa, che voleva sondare la questione femminile in Afghanistan. Dopo una prima fase di studio approfondito, attraverso materiali letterari, narrativi e giornalistici, sono stati poi avviati i contatti con le rifugiate afgane in Italia. Superando le difficoltà linguistiche, personali e psicologiche, con l’aiuto del personale addetto dei centri di accoglienza, si è raccolto materiale orale di storie e vissuto personale delle donne afgane rifugiate, oltre a quello inerente alla musica e alla danza tipica del paese di provenienza: tutto finalizzato alla rielaborazione per la messinscena finale. La Compagnia Artemista ha studiato e provato a capire queste figure femminili, con un obiettivo: riportarle al centro dell’attenzione di tutti. Info e prenotazioni scrivendo al 351/7954176.

Il Natale come momento per ritrovare serenità e, attraverso le tradizioni, tornare a stare insieme, mettendosi definitivamente alle spalle il duro periodo del Covid. È questo lo spirito con il quale i giovani di Torri in Sabina, a partire dai bambini e dai ragazzi dell’oratorio e delle associazioni locali, hanno organizzato una serie di eventi che iniziano oggi e proseguiranno per tutte le festività, culminando con l’esposizione di numerosi presepi artistici per le vie del borgo. «Dopo un periodo molto duro, nel quale sono state bloccate le occasioni di aggregazione, finalmente torniamo a stare insieme», spiega il consigliere comunale di Torri, Davide Di Giuliani, annunciando con orgoglio le manifestazioni che inizieranno domani. «Dal presepe vivente per le vie di Torri - aggiunge Di Giuliani - fino agli eventi culinari legati ai prodotti tipici del territorio, tutto è stato possibile grazie al grande impegno dei ragazzi e dei bambini di Torri, dell’oratorio e delle associazioni locali. Sono stati sempre presenti a questo tipo di eventi, non si sono mai tirati indietro e l’amministrazione comunale è davvero orgogliosa del loro lavoro e di quanto fanno costantemente». Il programma di oggi prevede, alle 10, l’apertura dei mercatini di Natale allestiti lungo corso Fornovo, poi alle 15 lo zampognaro aprirà la mostra dei presepi, che sono stati allestiti in tutti gli angoli più belli e suggestivi del borgo. Creazioni che resteranno disponibili per tutto il periodo natalizio, proprio come accaduto un anno, fa quando l’idea fu lanciata proprio dagli amministratori locali per far rivivere le vecchie tradizioni e fu accolta con grande entusiasmo da tutti. A testimonianza, le foto artistiche realizzate per l’amministrazione dal fotografo Diego Frattali e che sono state rilanciate e apprezzate anche sui social. A rendere ancora più magico il pomeriggio a Torri in Sabina, alle 16, ci sarà lo spettacolo delle Majorettes in piazza Roma, seguito dalla rappresentazione del presepe vivente per i vicoli del paese. A concludere, alle 18, l’arrivo di babbo Natale e lo spettacolo di giocoleria circense, con l’artista Wandering Flame. «Ci auguriamo che sia una giornata di gioia - conclude Di Giuliani - che abbiamo organizzato con la speranza di portare a tutti grande serenità, all’insegna delle tradizioni e della semplicità».