Domenica 19 Dicembre 2021, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Fare del bene ascoltando buona musica. È l’intento del Rotary Club di Rieti, che organizza il concerto di Natale con un occhio verso i più svantaggiati. «Per il Rotary la solidarietà è sempre il fine ultimo - dice il presidente Sandro Boschetto - e in questi mesi ci siamo sempre focalizzati soprattutto sui più giovani, come supporto alle scuole. Per questo concerto abbiamo voluto unire l’alta qualità musicale con l’attenzione ai ragazzi con disabilità: tutto il ricavato sarà devoluto al Team di Rieti di Special Olympics. Invitiamo tutta la città a partecipare per dare una mano a questi ragazzi». Oggi alle 18 salirà sul palcoscenico del teatro Flavio Vespasiano di Rieti la Smile Orchestra diretta dal maestro Catalin Montanaro. La formazione è quella di una tipica swing orchestra anni ‘40, con un repertorio sull’era dello Swing, con le composizioni di maestri come Glenn Miller, Benny Goodman e Duke Ellington. Un’orchestra che ha saputo farsi notare con esibizioni in iniziative patrocinate dai ministero della Cultura e della Difesa, dal Parlamento Europeo o dalla Commissione Europea. I biglietti sono già disponibili sul portale Vivaticket o nei punti vendita: BeachClub di viale Liberato di Benedetto e Maistrello in via delle Orchidee a Rieti, e alla tabaccheria “Gioco e Fumo” in piazza Giuseppe Verdi 1 a Tarano.

Oggi nel centro storico di Rieti un festival per celebrare la tradizione degli strumenti musicali. Un raduno di musicisti porterà in strade e chiese spettacoli, parate, piccole performance e i suoni tipici dell’Avvento. Zampogne, piffere e ciaramelle, ma anche organetti e campanacci da Sabina, Valcomino, Aurunci. Alle 15, nella chiesa di San Domenico, un seminario coordinato da Ambrogio Sparagna ed Erasmo Treglia su “Il suono degli Appennini: musiche e racconti intorno agli strumenti dei pastori”. Alle 15.45 il concerto d’apertura “Soffi d’Ancia”, alle 16.30 nel centro storico “Cornamusando, gran sfilata di zampogne e ciaramelle”. I musicisti saranno poi presenti alla benedizione dei Bambinelli in Cattedrale, presieduta dal vescovo Domenico Pompili alle 18 e, all’esterno, alle 19, il “Bordone Sonoro”, con il concerto finale dei musicisti.

Grandi film con “Sabina in prima fila”, "il cinema dove non c'è": oggi alle 17 a Poggio Mirteto “Earwig e la strega”. Alle 17.30 a Magliano Sabina “Lezioni di persiano”.

A Poggio Moiano avviata “RiNascita - Tra tradizione e festività”.

Oggi alle 17 al teatro Tozzi di Casaprota inizia “Dicembre in Festa” con “Supercalifragilisticespiralidoso”. A Castelnuovo di Farfa, oggi, partono le iniziative natalizie: alle 19, la Compagnia dell’Inserenata metterà in scena al teatro il Canto di Natale.

Tra le iniziative nel Reatino e nel Lazio, oggi alle 17 a Salisano lo spettacolo teatrale “Paolo dei Lupi” della Compagnia Bradamante Teatro. A Rocchette, oggi, i mercatini di Natale. Mercato di prodotti artigianale e della tradizione del presepe a Greccio.