RIETI - Nello Spazio Attivo Lazio Innova di Rieti in via dell’Elettronica è in programma oggi alle 14.30 un nuovo Focus sugli strumenti di Credito e Garanzie.

L’appuntamento è inserito nel servizio di orientamento promosso dalla Regione Lazio sui bandi regionali, ma anche sulle opportunità europee della rete Enterprise Europe Network - Horizon 2020, Europa Creativa, Life, Europeaid - e nazionali (come ad esempio, i programmi di riconversione e il credito d'imposta).

Gli incontri, gratuiti e della durata di tre ore, si rivolgono ad enti, associazioni di categoria, imprese, startup e a tutti i cittadini interessati a conoscere gli avvisi, le agevolazioni ed i bandi legati al mondo imprenditoriale. Per partecipare occorre iscriversi su lazioinnova.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA