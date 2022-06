Domenica 26 Giugno 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

A Poggio Moiano, fino a oggi, torna in grande stile la tradizionale infiorata artistica del Sacro Cuore, per la 51esima edizione. Una manifestazione che si svolge con il sostegno di Regione Lazio e Comune, nonché della Fondazione Varrone, che ha condiviso la progettualità della Pro loco di Poggio Moiano, che ha attivato, intorno a un evento di carattere religioso e artistico, altri settori di rilievo, come quelli della musica e della cultura, dell’ambiente e dell’agricoltura, dell’enogastronomia e dell’intrattenimento. Tre le fasi della rassegna: l’infioratura, l’esposizione, la processione. Venerdì si è partiti con l’esposizione della mostra fotografica “Ventennale di Infioritalia” al teatro Comunale. Ad anticipare la festa, alle 21.30 di venerdì, acrobati, danzatori, artisti del fuoco e musicisti daranno vita allo spettacolo “I Fiori dell’Arte”, per la regia di Ivan Tanteri, (evento compreso nel cartellone della rassegna “Sentieri in Cammino”). La grande kermesse degli spettacoli dell’infiorata è iniziata intorno alle 23 con un concerto di musica celtica del gruppo Mortimer Mc Grave, che ha dato inizio a “La notte bianca dell’infiorata”, che segue il lavoro dell’infioratura di circa 500 persone con 200 metri di tappeti floreali, guidate dai maestri infioratori di Poggio Moiano, con 35 gruppi in attività. Tutti gli esercizi commerciali aperti fino a tardi per accompagnare questo rito, molto sentito dalla popolazione. Il lavoro dell’infioratura prosegue oggi fino alle 19. Da quel momento si potranno ammirare i tappeti sia lungo il percorso di via Umberto I che in via Garibaldi. Dalle 17 di oggi si svolgerà il convegno internazionale “Poggio Moiano e le reti mondiali dell’Alfombrismo”, occasione per avviare un confronto con le altre infiorate del mondo. In serata un grande concerto di piazza di Roberto Billi e del suo gruppo in “CircoBirò”, che presenterà per la prima volta alcuni brani del nuovo album. Domenica 26, giorno della processione, si comincerà alle 12 con eventi dedicati ai bambini, tra cui lo spettacolo di burattini “Il circo degli strumenti” della Compagnia Mangiafuoco. Alle 20.15 la solenne processione del Corpus Domini, accompagnata dalla Banda musicale Don Antonio Santini, che concluderà la manifestazione con un concerto, diretto da Marco Principessa, insieme a una colorata sfilata di majorettes. Nelle giornate si potranno gustare le specialità gastronomiche della zona, impreziosite dalle ricette con i fiori, così come saranno aperte al pubblico mostre d’arte e si potranno fare passeggiate guidate alla scoperta della flora del territorio e dei suoi profumi.

Domenica, per l’infiorata di Poggio Moiano, la mostra collettiva “Fiori e Colori-felicità dell’anima”, in viale Umberto I. Evento artistico di pittura, scultura e fotografia ( 9- 13 e 15-17) curato da Mauro Rubini. Partecipano gli artisti: Tiziana Bartolini, Paola Bracaglia, Edo, Stefano Fiore Artista, Tiziana Fiore, Linda Franco, Kefa, Roberto Loreti, Gloria Monaldi, Laura Palmarocchi, Marco Oreste Panella, Barbara Partis, Mauro Rubini.

A Leonessa va in scena lo storico Palio del Velluto.

Va verso la conclusione la XXII edizione del Festival laboratorio interculturale di pratiche teatrali del teatro Potlach di Fara Sabina. Un festival che porta a Fara Sabina e nel Reatino eccellenze artistiche e pedagogiche internazionali e che si chiuderà con “Città Invisibili”, un percorso artistico multimediale e multidisciplinare che trasformerà il borgo di Fara Sabina. Uno spettacolo a cui prenderanno parte tutti gli artisti internazionali presenti al festival, oggi, a ingresso gratuito, dalle 21. Replica di “Città Invisibili” che sono anche un omaggio multimediale e transidisciplinare, a cui prenderanno parte oltre 30 artisti di diverse parti del mondo. Il festival è realizzato con il contributo della Regione Lazio e della Fondazione Varrone, e con il patrocinio del Comune di Fara Sabina.

Oggi a Torri in Sabina, il Tour Ferrari, dalle 9.45, a cura del Comune e del Club Ferrari di Poggio Mirteto.

A Poggio Mirteto, torna la Giornata del musicante. Dopo due anni di “silenzio musicale” dovuto alla pandemia, tornano a riecheggiare le note della manifestazione. Oggi, alle 21.30, il concerto della Banda musicale del Corpo di polizia locale di Roma Capitale. Domenica alle 11, il raduno dei musicanti sul piazzale di Cotral e, a seguire, la Sonata dei Musicanti. Alle 18.30, arrivano le cornamuse della City of Rome Pipe band. Alle 20, la cena in piazza e poi alle 21.30 concerto di musica d’ordinanza del I Reggimento Granatieri di Sardegna. Si chiude domenica a Farfa il 13esimo Festival organistico farfense. L’ultimo concerto in programma è quello di Gianluca Libertucci, con un itinerario organistico italiano ed europeo: inizio ore 16.30, ingresso libero.