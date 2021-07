Domenica 25 Luglio 2021, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Poggio Mirteto, Fara in Sabina, Cantalupo e Casaprota, un poker di rassegne di cinema, impreziosite dalla presenza di numerosi ospiti. A Poggio Mirteto, la rassegna numero 30 del “Grande cinema italiano” è iniziata la scorsa settimana e andrà avanti fino al 31 luglio tra pellicole, ospiti e prelibatezze gastronomiche dei ristoratori locali. Una programmazione (inizio dei film alle 21.30) scelta dalla direzione artistica, con Claudio De Pasqualis, insieme a Steve Della Casa, tra interviste e premi. Questa sera il film “Lacci”, per la regia di Daniele Luchetti. A seguire la seconda settimana dal 26 al 31 luglio.

A Cantalupo, è iniziata venerdì sera la V edizione di “Parliamo di Donne”, la rassegna che quest’anno proporrà il tema centrale delle donne scrittrici. Si tratta, come ha spiegato il direttore artistico, Luca Verdone, di un excursus tra tutti quei film di grande successo che hanno tratto ispirazione dal romanzo di una scrittrice. Questa sera, il romanzo scelto che dà il titolo all’omonimo film è “Jane Eyre” di Charlotte Bronte. Ospite della serata l’attore Urbano Barberini. La rassegna, che si svolge presso l’anfiteatro in località San Biagio, proseguirà poi il prossimo fine settimana con altre tre proiezioni, tratte sempre da romanzi di successo e altri ospiti.

A Casaprota, la 28esima rassegna “Cinema d’Estate” (direttore artistico Paolo Di Reda), con inizio delle proiezioni alle 21.30. Oggi, gemellaggio con la manifestazione “Sentieri in Cammino”, che ha programmato, nei giardini di Palazzo del Gatto, “Un film di note”, concerto di musiche da film eseguito dal quintetto d’archi Movies String Quintet, che proporranno un viaggio musicale nella storia del grande cinema attraverso le colonne sonore create dai più importanti compositori internazionali. La rassegna si chiude lunedì 26 luglio nel centro di Collelungo, con la proiezione della commedia “Se mi vuoi bene” di Fausto Brizzi, con Claudio Bisio e Flavio Insinna.

Nel borgo medievale di Fara in Sabina torna il “Fara Film Festival”, che prosegue fino a oggi. Questa sera ospite Eleonora Giorgi. Dalle 18, al teatro Potlach, proiezione dei cortometraggi in concorso, dalle 19.30 in piazza Duomo la serata “Cinema sotto le stelle”.

Partita l’edizione 2021 di “Cunti e Racconti Velino Festival”, fino al 26 luglio ad Antrodoco, il 30 e 31 a Borgo Velino. La direzione artistica di Ondadurto Teatro, con il teatro Sant’Agostino”, proporranno racconti di storie lontane e leggende tradizionali. Oggi alle 18, al teatro Sant’Agostino di Antrodoco, Illoco Teatro nello spettacolo di teatro per ragazzi “Lumen”. Alle 19.15, in largo Santa Chiara ad Antrodoco, l’Accademia di Santa Cecilia in un concerto di musica classica e lunedì 26, alle 21.30, nella stessa sede, la Schola Cantorum in un concerto in coro polifonico a quattro voci.

Torna live il Fara Music Festival con la XV edizione, appunto il “Finalmentelive”, nella nuova sede del parco Cremonesi, nell’area dell’Abbazia di Farfa (Fara Sabina). Dieci serate in cartellone, fino al 1° agosto. Non mancheranno concerti nel borgo di Fara in Sabina. Ad alternarsi sul palco artisti quali Francesco Bearzatti Tinissima Quartet, Francesco Cafiso Duo, Enrico Pieranunzi, Stefano Battaglia Standards Quartet, Roberto Gatto Quartet, Mirabassi/Deidda/Zeppetella, Rosario Giuliani & Pietro Lussu Duo. Spazio anche per una delle voci femminili più interessanti dell’ultimo decennio, quella della cantante Karima. In chiusura, due stelle della chitarra Jazz mondiale, lo statunitense Kurt Rosenwinkel e il chitarrista e compositore beninese Lionel Loueke, con il suo tributo ad Herbie Hancock. Il programma prevede questa sera alle 21.30 nel parco Cremonesi, Enrico Pieranunzi e Rog3: Francesco Rogazzo (chitarra), Daniele De Santo (basso), Marco Fazzari (batteria). Biglietti sul circuito Viva Ticket fino alla sera del concerto. La rassegna ideata e prodotta dall’Associazione Fara Music, vede la direzione artistica di Enrico Moccia. Il 26, 27 e 28 luglio, inoltre, presso il Giardino del teatro Potlach, in via Santa Maria in Castello a Fara in Sabina, si terranno tre concerti alle 19: Ergio Valente Trio feat. Marisa Petraglia; Stefano Maimone Quartet; Sara Simionato Quartet.

Al via a Leonessa la V edizione di “Libri ad alta quota - Festival della Letteratura della Città di Leonessa”, a cura di Comune, Biblioteca Cultrera, il contributo della Fondazione Varrone e il sostegno dell’imprenditoria locale. Fino al 29 agosto, si susseguiranno incontri con gli autori, laboratori per ragazzi e spettacoli dal vivo. Giovedì 5 agosto, incontro con Gino Castaldo, il 19 agosto con Franco Arminio e il 28 agosto con Simona Lo Iacono.

Dai Monti della Tolfa ad Amatrice, oggi, arriva il Festival internazionale dell’arte di strada e dell’artigianato artistico “Tolfarte”, con una giornata dedicata ai bambini, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria (info: www.tolfarte.it, www.facebook.com/TolfArte). Alle 10, un laboratorio Lego e poi “Danza in Fiaba”, guidata dall’attrice Daniela Barra. Mago Lapone chiuderà la mattinata con “MilleBolleBlues. Nel pomeriggio, parata degli artisti guidata dalla sfilata di bici d’epoca, nel piazzale ex Anpas i giochi di legno del Ludobus di Officine Sinergiche, con due laboratori di percussioni con Andrea Di Pierro. Presso il centro commerciale Il Corso, la Compagnia Polpacci in quattro spettacoli di arte di strada, mentre il centro commerciale Il Triangolo sarà trasformato in una scuola di circo.

Ultimo appuntamento per “Back to the future” della Compagnia dell’Inserenata con il contributo della Regione Lazio: oggi alle 18, al Museo dell’olio di Castelnuovo di Farfa, la presentazione del libro “L’impronta del diavolo” di Franco Casadidio.