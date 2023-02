Sabato 11 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Tra maschere e sfilate, coriandoli e stelle filanti, ci si tuffa in pieno carnevale. Dopo l’antipasto della scorsa settimana con il carnevale di Contigliano e Passo Corese, in questo weekend altri appuntamenti in maschera. Domenica si apre il carnevale di Poggio Mirteto e si parte con quello dedicato ai bambini. Nella “Viareggio” della Sabina saranno tre le date: il 12 febbraio il carnevale dei bambini, 19 febbraio il carnevalone poggiano e il 26 febbraio il carnevalone liberato. Domenica, dunque, il carnevale dei bambini: la mattina dalle 9.30, in piazza Martiri della Libertà, il mercato di carnevale, alle 12 stand gastronomici in funzione e dalle 15 inizia la sfilata in piazza dei bambini con le maschere singole, coppie o gruppi. Dalle 17, la 49esima edizione della sagra della bruschetta. La scuola di musica della Banda musicale nazionale garibaldina di Poggio Mirteto allestirà un angolo musicale.

Per il carnevale di Fara in Sabina, domenica sarà la volta del carnevale dei bambini a Canneto Sabino. Altre sfilate di carnevale saranno poi a Rieti e a Magliano Sabina sabato prossimo, 18 febbraio, e a Prime Case di Fara quello dei bambini. Sempre sabato 18 febbraio, a Mompeo, festa di carnevale con sfilata dei bambini. Il 19 a Corese Terra, Santa Rufina di Cittaducale e Corvaro di Borgorose. Il 21 febbraio “carnevale mortu” a Corese Terra e, sempre il 21, martedì grasso, la festa di carnevale nei locali Arca a Magliano Sabina. Il 22 e 23 carnevale a Posta, il 26 a Talocci e Greccio.

A Pescorocchiano torna uno dei carnevali più suggestivi del centro Italia. Oggi c’è infatti il carnevale degli Zanni del Cicolano. Sarà una giornata all’insegna della cultura e dell’allegria. A partire dalle 14.30, il particolarissimo appuntamento con le maschere tipiche e la sfilata. Il carnevale degli Zanni del Cicolano è una forma fantasiosa di teatro popolare: gli adulti e i giovani in maschera, cortei e organetti, il suono delle fisarmoniche per una giornata di vera allegria. “Li Zanni” sono le maschere tradizionali locali. La Compagnia degli Zanni di Pescorocchiano deriva il suo nome dalle maschere di carnevale del Cicolano, zona di confine tra il Lazio e l’Abruzzo. Gli “Zanni”, discendenti dalla maschera latina del “Sannus”, citata da Cicerone nel “De Oratore”, rappresentano i vari personaggi dell’immaginario del mondo contadino, dall’antichità ai giorni nostri. La compagnia è formata da un numero di persone che può variare dalle 20 alle 40, ognuna vestita in modo diverso, che devono interpretare la propria maschera: il Turco, Guerriere, Zannone-Pulcinella, Zingara, Romitu, Cacciatore, Orso, Dottore, Moniche, Mago, Streghe, Signorine, Gatto e Volpe. Queste compagnie si sfidano per la conquista del castello, facendosi domande a vicenda, in rima. Oltre a ciò, gli Zanni rappresentano scene con temi come il matrimonio, la morte dell’orso, il parto della zingara e la ricerca del tesoro. Alle maschere principali (Turco, Guerriero e Zannone) che con la loro abilità dialettica e versi in ottava rima, sottolineati dalle movenze guerresche della “Danza della Spada”, danno vita a un particolare tipo di Moresca, che porta alla conquista del castello, rievocando le gesta dei paladini di Francia e dei poemi cavallereschi, si affiancano le altre maschere fatte da svariati personaggi. Obiettivo, oltre a riproporre la tradizione e il divertimento, è quello di recuperare e valorizzare il ricco patrimonio di satire, favole e stornelli del Cicolano, riproponendo il classico ballo popolare della Saltarella e divertendo con scenette in dialetto di vita paesana e campestre, che hanno come protagonista “Tuttopera”, un contadino simpatico e bizzarro. Nel 2001, gli Zanni hanno avuto l’onore di partecipare alla Sagra del Mandorlo in Fiore, uno tra i più importanti festival internazionali del mondo. L’attività è continuata con la partecipazione alla rassegna internazionale del folclore di Tagliacozzo, dove è avvenuto il confronto con le tradizioni della vicina Marsica.

Apre i battenti martedì prossimo ad Accumoli, nella sala Accupoli, la mostra itinerante “Amatrice-Accumoli, out of the windows”, organizzata da Radici Accumolesi, con il contributo della Regione Lazio e di Lazio Crea. Il 18 febbraio è previsto l’incontro con la popolazione alle 15.30, con la degustazione di prodotti tipici offerti da “Amatrice Terra Viva”. La mostra sarà aperta ad Accumoli fino al 19 febbraio (orari: sabato e domenica 11-18, lunedì-giovedì 15-17). Ad Amatrice, con gli stessi orari, la mostra sarà visitabile dal 21 al 26 febbraio, nei locali adiacenti l’Auditorium della Laga, mentre l’incontro con la popolazione e la degustazione dei prodotti tipici di Amatrice Terra Viva si svolgerà il 25 febbraio alle 15.30. Le inaugurazioni ad Accumoli e ad Amatrice vedranno spettacoli bandistici a cura delle bande musicali di Amatrice e Accumoli. «La mostra - spiegano i promotori - si propone diversi obiettivi: primo tra tutti, di promuovere il valore, le preziosità materiali e immateriali del territorio attraverso una visione insolita delle stesse, con una particolare attenzione alla memoria di luoghi devastati dal sisma del 2016. La realizzazione dell’iniziativa ha coinvolto personale e aziende locali». L’esposizione utilizza finestre recuperate dalle demolizioni seguite al terremoto, che forniranno una visione sulle due città. “Out of the windows”: una vista panoramica per il pubblico, come se il fruitore si affacciasse alle finestre e potesse osservare le città così come si presentavano prima del sisma del 2016. «Le immagini che costituiscono le visioni - proseguono gli organizzatori - sono state richieste alle comunità di Amatrice e Accumoli, nel tentativo di dar vita a processi partecipativi, nonché alle amministrazioni comunali». Non solo le finestre per fissare immagini, suoni e parole, ma attraverso una narrazione pensata per l’occasione, il patrimonio rivive anche nei cinque sensi con un corredo musicale e multimediale.