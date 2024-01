Rieti, gli appuntamenti del primo gennaio Capodanno in tutto il Reatino

RIETI - Gli appuntamenti del primo gennaio, giorno di Capodanno, in tutto il Reatino.

Oggi, lunedì primo gennaio, il grande concerto di Capodanno che si terrà al teatro Flavio Vespasiano di Rieti alle 18. Protagonista il gospel, con la Duke Gospel & Jazz Choir& Orchestra. Ospite della serata, la cantante gospel Nicole Thalìa, che affonda le radici nel soul e nel gospel. Durante la sua carriera, Thalìa si è esibita con artisti come Tom Jones, Barbra Streisand, Gladys Knight, Demi Lovato, le Spice Girls, i Take That, Rita Ora e Paloma Faith, Giorgia, i Pooh. Nel 2018 fu scelta da re Carlo d’Inghilterra per esibirsi al matrimonio del principe Harry, cantando “Stand by me” insieme a The Kingdom Choir. Thalìa è stata scelta, inoltre, come corista per Marco Mengoni, esibendosi con lui al Festival di Sanremo e in tour in Italia e in Europa. Negli ultimi sedici mesi ha completato vari tour in Europa, Medio Oriente, Canada e Stati Uniti. I biglietti sono in vendita al costo di 10 euro (più 2 euro in prevendita) e sono acquistabili presso il botteghino del teatro Flavio Vespasiano, lunedì 1° gennaio dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18.

A Leonessa, lunedì primo gennaio, il gran concerto di Capodanno alle 18, sempre a Leonessa, nella chiesa di San Francesco, con la Art e Jazz Big Band.

Non festività qualunque quelle che si vivono quest’anno a Greccio. E anche nel giorno di Capodanno è possibile ammirare il presepe vivente. Gli ottocento anni del presepe vivente, ideato da San Francesco nel 1223, hanno donato nuova luce al paese, mai così visitato come in queste settimane di festa, da tutto il Lazio e non solo. Sullo sfondo il santuario francescano (aperto dalle 9 alle 18), il museo (visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 13.30 alle 18.30), la mostra-mercato (dalle 10 alle 18) nella piazza, il sentiero degli artisti e la rievocazione storica del primo presepe del mondo, giunta anch’essa a un importante traguardo, il mezzo secolo di vita.

Nata da un’intuizione della Pro loco per il 750esimo anniversario del Natale di Francesco (nel 1973), la sacra rappresentazione torna quest’anno col fascino di sempre, ma con una ventina di comparse in più e un nuovo quadro, la scena del Papa, reinserita nel copione per ricordare l’approvazione della Regola dei frati minori, datata 29 novembre 1223. La rievocazione, come da tradizione, è partita l’8 dicembre, quindi “trasferta” a Siena, per poi tornare a Greccio nella notte di Natale e nelle giornate successive. Il prossimo appuntamento è fissato per l'1 gennaio alle 17.45, nel piazzale inferiore del convento, dove sono state installate tribune per il pubblico, con 1.500 posti a sedere e una tensostruttura riscaldata. In poco meno di un’ora, le sette scene del presepe vivente - sceneggiate e dirette dal regista locale, Stefano Martini - ripercorreranno la presenza di San Francesco a Greccio tra il 1209 e il 1223. Sul set naturale del piazzale intitolato a Giovanni Paolo II, settanta comparse in costume medievale e dialoghi interamente dal vivo, che rievocheranno, come da tradizione, quel momento storico. Fitto il calendario delle repliche del presepe vivente: l’1, il 5, 6 e 7 gennaio, sempre alle 17.45.

Oggi, presso l’Abbazia di Farfa, il Concerto di Capodanno di Fara in Sabina. Lunedì 1 Gennaio 2024, alle 18, la Sala Schuster dell'Abbazia di Farfa aprirà le sue porte al "Concerto di Capodanno" organizzato dall'orchestra Vincenzo Bellini dell'Associazione Pueri Symphonici (in foto), diretta dal maestro Lorenzo Lupi. Saranno eseguiti brani di musica classica di Johann Strauss con le atmosfere del celebre concerto di inizio anno della “Filarmonica di Vienna”, che si tiene dal 1939 nella sala dorata del Musikverein. L’esibizione, aperta al pubblico, vedrà la partecipazione sia di Enti e Istituzioni sia di cittadini interessati a conoscere e godere di un patrimonio musicale nazionale ed europeo famoso ed esportato in tutto il mondo.